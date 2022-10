Auf die Mundhaltung kommt’s an

Von Anfang an dabei: Karl Lechner. © Uli Singer

50 Jahre alt wird die Blaskapelle Erling-Andechs und feiert dies am Wochenende mit einem Festkonzert im Florianstadl. Von Anfang an dabei war Karl Lechner.

Erling – Die Gründung der Blaskapelle Erling-Andechs vor 50 Jahren ist maßgeblich der Kirchenverwaltung St. Vitus zu verdanken. Federführend war Pater Coelestin Stöcker, der damalige Ortspfarrer. Von Anfang an mit dabei ist Karl Lechner, der im nächsten Jahr nach 30 Jahren im Amt nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wird.

„I war a Bua, grod amoi 15 Joa oid“, erzählt Karl Lechner. Seine Interessen beschränkten sich damals auf Fußball, seine Lehre als Anlagen-Mechaniker und auf einen gelegentlichen Seitenblick auf das weibliche Geschlecht. „Ja, das war’s.“ Wären da nicht Pater Coelestin und Gregor Schwab, Schriftführer der Kirchenverwaltung, 1972 auf Idee gekommen, eine eigene Blaskapelle zu gründen.

Wer den umtriebigen Mönch kannte, weiß, dass dieser nichts unversucht ließ, Idee so schnell wie möglich umzusetzen. Der Starnberger Merkur titelte seinerzeit: „Erste Töne für Erlinger Blaskapelle – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“.

Lechner kann sich noch gut daran erinnern, nach welchen Kriterien die Musiker für die Blaskapelle ausgesucht wurden. Es gab weder ausgebildete Bläser geschweige denn Instrumente. Zwei Ausbilder waren mit Lorenz Pein und Ferdl Knapp schnell gefunden, erzählt Lechner. Nun galt es, die Instrumente den Musikanten zuzuordnen. „Wir wurden einzeln aufgerufen, um unsere Mundstellung zu begutachten. Und je nach Mundstellung wurde uns ein Instrument zugeteilt, das dann von der Kirchenverwaltung zur Verfügung gestellt wurde.“ Die Trägerschaft übernahmen Kirchenverwaltung, Gemeinde sowie Trachtenverein gemeinsam.

Als Proberaum bekam die neu gegründete Blaskapelle den Werkraum im Keller der Alten Schule zur Verfügung gestellt. Erster Vorstand war Mitinitiator Gregor Schwab, ihm folgte 1985 Oswald Lechner, der wiederum von seinem jüngeren Bruder Karl 1993 abgelöst wurde. Fortan ging es musikalisch für die derzeit 52 Musikanten (inklusiver Trommelzug und Jugend) nur noch aufwärts. Von überall her gibt es Einladungen für Gastspiele, aber auch für Umzüge, unter anderem beim Wiesnzug in München, Festen und Jubiläen.

Für Stimmung gesorgt wurde aber auch schon in Italien, Barcelona sowie in Xanten am Niederrhein, wo die Bläser 1986 zusammen mit dem Trachtenverein, einer Gruppe Alphornbläser und den Zwieseler Goaselschnalzern für Stimmung bei einem bayrischen Bierfest sorgten. Die dortige Heimatzeitung titelte: „Die Bayern hatten in Xanten das Sagen – Trachtenkapelle sorgte für eine Mordsgaudi“.

Eine Mordsgaudi hatten auch Eugenie und Bernd Lamp aus Hamburg. Das Ehepaar war für zwei Wochen auf Urlaub in Herrsching und hatte seine wahre Freude daran, einen „richtigen bayerischen Blasmusiker mit Instrument“ zu treffen. Sie erklärten sich auch sofort als Plakathalter für ein Foto bereit. Dumm nur, dass Lechner das Mundstück für sein Bariton vergessen hatte und so den norddeutschen Gästen kein Ständchen bringen konnte. Nicht nur ein Ständchen, sondern ein großes Konzert gibt es anlässlich 50 Jahre Blaskapelle am Samstag, 29. September, bei freiem Eintritt im Andechser Florianstadl. Moderator ist Abt Johannes Eckert. Beginn: 19.30 Uhr, ab 18.30 Uhr ist Einlass. Reservierungen unter (0 81 52) 84 40.

Uli Singer