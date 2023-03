Auf Froschpatrouille

Von: Andrea Gräpel

Amphibien sind wieder in Wanderstimmung. © Markus Hibbeler

Andechser Amphibienschützer suchen Mitstreiter.

Andechs – Schon am kommenden Wochenende werden die Zäune aufgebaut, denn es geht es wieder los mit den Froschwanderungen. Auch in Andechs machen sich bei Nachttemperaturen um die fünf Grad Celsius bei Einbruch der Dämmerung Tausende Amphibien auf die Wanderung zu ihren Laichgewässern. Transporthilfe erhalten Kröte, Frosch und Molch durch engagierte Helfer aus den Gemeindeteilen. Weitere Mitstreiter sind immer willkommen.

Zwei Abschnitte gibt es aktuell im Gemeindebereich Andechs, die über einen Zeitraum von etwa eineinhalb Monaten von Mitte März bis Ende April patrouilliert werden – am Eglsee bei Frieding und entlang der Seachtn bei Machtlfing. Die Amphibienschützer bauen an diesem Wochenende die ersten Zäune auf, hinter denen in bestimmten Abständen Eimer in den Boden gelassen werden, in die die Amphibien hineinfallen. Die Helfer holen die Tiere abends aus den Eimern und tragen sie sicher über die Straße, bevor sie dort ohne Schutzzaun überfahren würden. So wie in Seewiesen. Andrea Oberhofer, die die Teams gemeinsam mit Gertrud Ley unter dem Dach des Bund Naturschutz organisiert, hatte beim letzten Schneefall etliche überfahrene Frösche dort gesehen. Denn auch dort gibt es ein Laichgewässer, „aber leider keinen Zaun“. Wohl auch in Ermangelung von Helfern.

Andrea Oberhofer aus Erling ist mit ihrer Familie schon lange dabei – beim Aufbau, Absammeln und Abbauen. An den Seachtn übernimmt den Auf- und Abbau der Bauhof. Am Eglsee, an der Verbindungstraße von Erling nach Frieding machen es die Helfer selbst. Drei Abschnitte gibt es dort mit insgesamt etwa einen Kilometer Länge, die abgelaufen werden müssen. Und weil es abgelegen ist und die Autos schon mal mit 80 Stundenkilometern vorbeirasen, gehen die Helfer nie allein, sondern immer in Gruppen. „Wir haben auch Kinder dabei, darum habe ich schon lange gebeten, für die Zeit eine Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer auszuweisen“, sagt Andrea Oberhofer. Auch weil den Tieren, die es trotz Zaun auf die Straße schaffen, schon bei Tempo 30 durch Unterdruck die Lunge platzt, wenn sie unter dem Auto sind. „Das ist ziemlich grausam“, findet Andrea Oberhofer. Eine Tempo-Beschränkung auf 50 helfe da wenig.

Die Gruppen für die Seachtn und den Eglsee wechseln sich Abend für Abend ab, bei jedem Wetter. Vor allem bei Regen sind die Amphibien aktiv. „Da laufen die immer.“ Wer Interesse hat, sich den Amphibienschützern anzuschließen, kann sich bei Andrea Oberhofer unter (0 81 52) 17 44 oder bei Gertrud Ley unter (0 81 57) 99 77 12 melden.