Auf Wohnungssuche für Meister Adebar

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Auf dem Abluftkamin vom Gasthof zur Post wollte der Weißstorch sein Quartier beziehen. © Privat

Seit einer Woche gibt es in Erling nur ein Gesprächsthema: den Storch. Seitdem ist er zu sehen – und anders als im Vorjahr, als er nur mal vorbeiflog, baute er nun ein Nest auf dem Gasthof zur Post. Das allerdings genau auf einem Abluftrohr. Sogar der Bürgermeister ist nun auf Wohnungssuche für Meister Adebar.

Erling – In den sozialen Medien kursieren seit Tagen Bilder, auf denen ein Storch auf dem Dach des Gasthofs zur Post in Erling zu sehen ist. Ein seltener Anblick. Zuletzt hatten Störche in Stegen und Inning gebrütet. Lange ist es her. Ein Treffpunkt für Störche ist Raisting. Aber Erling? Daran können sich die Einheimischen nicht erinnern und reagierten verzückt, als der Storch nicht nur vorbeiflog, sondern begann, sein Nest zu bauen.

Auch die Hembergers, Eigentümer des Gasthofs zur Post, waren begeistert und posteten Bilder im Internet. Schon im vergangenen Jahr hätten sie Besuch von einem Storch gehabt, erinnert sich Eugen Hemberger junior. Damals flog der Vogel weiter. Diesmal aber fing er an, es sich auf dem Dach häuslich zu machen und das Quartier vorzubereiten, um später das Weibchen dazu zu holen. „Das ist so üblich“, sagt Dr. Helene Falk, Geschäftsführerin der Kreisgruppe Starnberg im Bund Naturschutz und im engen Kontakt mit der Schutzgemeinschaft Ammersee-Süd in Raisting. Dort, wo aktuell nicht weniger als 25 Storchen-Horste besetzt sind.

Vielleicht suchte der Erlinger Storch deshalb nach einer ruhigen Alternative und fand sie auf dem Dach der Hembergers. Ein Dach mit idealer Neigung, von dem aus Junge später gut anfliegen können, wenn sie flügge werden. Allerdings begann der Erlinger Weißstorch, sein Nest direkt auf dem Abluftkamin für die Küche der Wirtschaft zu bauen. Und damit hatten die Hembergers ein Problem. Bevor der Horst fertig war, ersetzte Eugen Hemberger senior das Nest durch ein spitzes Gestell über dem Kamin.

„Das hat ein Storch auch auf dem Abluftkamin vom Heimatmuseum in Raisting versucht“, erzählt Helene Falk. Dort hatte der Kaminkehrer verlangt, das Nest zu entfernen. Auch dort seien Spitzen angebracht worden, die den Storch allerdings nicht davon abhielten, weiter zu bauen. Das Nest sei dann herunter gekippt und neben dem Kamin hängen geblieben. Der Horst werde bis heute benutzt, sagt sie lachend. „Störche sind absolute Baukünstler, die auch auf spitzen Metallabdeckungen ein Nest bauen können.“ Helene Falk schließt nicht aus, dass der Storch auch ein anderes Plätzchen sucht, wenn ihm der Ort gut gefällt und genügend Wiesen mit Mäusen und Würmern in der Nähe sind.

Die Erlinger allerdings wollen dem Storch helfen. „Hätte ich’s nur früher gewusst“, sagt Bürgermeister Georg Scheitz. Er hätte sich gleich dahinter geklemmt. So blieb das Telefon im Rathaus gestern nicht still. „Heute ist Tag des Storches“, sagte er. Scheitz hatte schon am Sonntag erfahren, dass das Nest fort ist und versucht, Kontakt mit der Schutzgemeinschaft und mit Helene Falk aufzunehmen. Die Biologin weiß, dass es für Menschen gar nicht so einfach ist, es Störchen recht zu machen. „Die nisten lieber auf einem Abluftkamin als unser schickes Nest zu nehmen“, weiß sie. Die Schutzgemeinschaft stellt Scheitz trotzdem eine Nisthilfe zur Verfügung. „Die versuchen wir bei uns fest zu machen – auf dem Dach vom Rathaus oder vom alten Schulhaus.“ Bei Letzterem hätte er den Storch von seinem Büro aus gut im Blick.