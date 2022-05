Auftakt nach Maß für die Burschen

Von: Andrea Gräpel

Wiagsägen um die Wette: Bürgermeister Georg Scheitz und seine Amtsvorgängerin Anna Neppel landeten im Mittelfeld. © Andrea Jaksch

Der kleinste Andechser Ortsteil Machtlfing befindet sich im Ausnahmezustand. Der Burschenverein feiert mit zwei Jahren Verspätung sein 60. Wiedergründungsfest – schon beim Heimatabend zum Auftakt kamen Hunderte Gäste. Gefeiert wird bis Sonntag.

Machtlfing – Sebastian Albrecht war am Freitag ziemlich aufgeregt. Der Oberbursch der Machtlfinger ist seit Montag jeden Tag auf dem Hof der Sontheims, um den Feststadl herzurichten und alles aufzubauen. Mit ihm 25 aktive Burschen und Machtlfinger Madln. Schon einmal steckten sie voll in den Vorbereitungen, als vor zwei Jahren alles abgesagt werden musste. Umso größer die Vorfreude heuer. Endlich konnte die „Kaderschmiede“ feiern. So nennt Bürgermeister Georg Scheitz den Verein, da die meisten der früheren Oberburschen heute Amtsträger seien. Das hat Sebastian Albrecht noch vor sich, am Freitag bestand er zumindest die Feuerprobe mit seiner Ansprache vor so vielen Menschen.

Nicht nur bei den Burschen und den Machtlfingern war die Vorfreude aufs Fest groß. Von überall her strömten die Besucher zum Auftakt an Christi Himmelfahrt herbei. Die meisten, weil sie schon zuvor den Feiertag gewürdigt hatten, kamen mit dem Bus. Sebastian Albrecht machte das an der freien Parkfläche aus und daran, dass der Stadl trotzdem voll war zum Auftakt mit Wettsägen. 28 Männerteams hatten sich dafür gemeldet, sechs Frauenteams und ein Mixedteam, das Bürgermeister Scheitz und seine Vorgängerin Anna Neppel stellten. Mit 1,56 Minuten waren die beiden im guten Mittelfeld, aber doch weit abgeschlagen von den besten Wiagsägern, die die Baumscheibe in 33 Sekunden absägten. Bestes Burschenteam waren Thomas Albrecht aus Machtlfing und und Lukas Frey aus Oberalting, bestes Madlteam Martina Handelshauser und Magdalena Schmaus aus Aschering. Rund 500 Menschen hatte das Spektakel in den Stadl am Ulrichsbichl gelockt – Alt und Jung. Musikalisch begleitet von der Erlinger Blaskapelle.

Am Freitag ging es weiter mit „Back to the 90s“, ein Jahrzehnt, in denen die meisten der Burschen zur Welt kamen. Sebastian Albrecht prophezeite eine kurze Nacht vor dem Höhepunkt an diesem Samstag, dem Konzert mit Lenze & de Buam, zu dem es übrigens an der Abendkasse noch Karten (23 Euro) gibt. FüBis zu 1000 Menschen sind auf dem Festgelände zugelassen. Nach diesem Konzert heißt’s für die Burschen noch einmal Anpacken und zwar gleich in der Nacht. Der Stadl muss schnell wieder bestuhlt werden, denn schon am Sonntagmorgen um 10 Uhr findet der Festgottesdienst auf dem Hubers Bergl statt. 600 Menschen sind für den anschließenden Festzug gemeldet, sechs Festwagen – „sieben mit unserm Radl“, sagt Sebastian Albrecht lachend. Er meint das legendäre 7er-Tandem.