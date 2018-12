Ausverkauf der Urbansilien

Nach fast 30 Jahren verabschiedet sich Alexander Urban vom Andechser Klostergasthof. Nun will er einige seiner Besitztümer bei einem Flohmarkt für den guten Zweck versteigern.

Andechs – Wenige Tage noch, ein paar Veranstaltungen und Familienfeiern, und dann ist für immer Schluss. Wie berichtet, hört Alexander Urban nach fast drei Jahrzehnten als Wirt vom Klostergasthof in Andechs auf. Nun geht es ans Entsorgen lieb gewordener Erinnerungen. „Es fällt schwer. Andechs ist ja auch so etwas wie meine zweite Heimat geworden“, erzählt der 50-Jährige. Mit dem Auszug zum Jahresende müssen auch das Gasthaus und sämtliche Nebenräume geräumt und besenrein an das Kloster übergeben werden.

„An jedem Teil, das ich in die Hand nehme, hängen Erinnerungen dran. Schlimm ist es mit den vielen Bildern und Fotos, die fast schon geschichtlichen Wert haben und die ich jetzt abgeben werde.“ Unter anderem hängt an der Wand ein Foto, auf dem Joseph Ratzinger, der spätere Papst, dessen Bruder Georg und Abt Odilo Lechner fröhlich mit einem Andechser Bier anstoßen. „Ja, hier gingen viele berühmte Gäste ein und aus. Es sind schöne Erinnerungen, die ich nicht missen möchte.“

Viele Utensilien wurden schon entsorgt

Obwohl schon ein großer Teil an Geschirr und sonstigen Utensilien entsorgt wurde, gibt es noch gut erhaltene Requisiten, die er nun auf einem Haus-Flohmarkt gegen Spenden abgibt. Darunter Bierkrüge und Gläser mit dem Andechser Emblem und passend zur Jahreszeit einen großen Schwung Weihnachtsdekoration. Zum Verkauf stehen außerdem zwei großformatige Bilder, wobei allein die Original-Rahmen einen enormen Wert haben, sagt Urban. Insbesondere die „Fotomechanische Vergrößerung“ eines Werbeplakates aus dem 19. Jahrhundert hat es dem Gastronomen angetan. „Dieses Werk gebe ich nur her, wenn auch der Preis stimmt“, betonte er. Geschaffen hat es Michael Zeno Diemer (1867-1939), ein Münchner Kunstmaler. Bekannt wurde er für seine eindrucksvollen Schlachtenbilder. Das Werbeplakat im Klostergasthof ist zwischen 1897 und 1905 entstanden. Auftraggeber war seinerzeit die Fracht- und Schleppschiffgesellschaft Karl Wulfert aus „Bierdorf bei Riederau“, die früher als Transportunternehmen auf dem Ammersee von Dießen aus einen regen Lieferverkehr betrieb.

Zum Verkauf stehen zudem kleinere Drucke, unter anderem von Ruppert Stöckl (1923-1999), ein Münchner Dekorationsmaler und Restaurator, sowie erlesene Weine, die Urban zum Einkaufspreis abgibt.

Termin für Flohmarkt und Resteverkauf ist am Samstag, 22. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr im Kostergasthof in Andechs. Die Flohmarktspenden kommen der Jugendarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs und der Hospizhilfe für Kinder zugute. ULI SINGER