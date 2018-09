Quartiersprojekt schreitet voran

Kinderhaus und Turnhalle in Erling nehmen Gestalt an. Auch das Nahwärmenetz, dem alle entgegen fiebern.

Erling – Der Bau von Kinderhaus und Einfach-Turnhalle in Erling läuft wie am Schnürchen. „Die Firmen arbeiten sehr terminbedacht“, freut sich Michael Kuch, Bauamtsleiter im Rathaus Andechs. Jeden zweiten Tag schaut er an der Baustelle vorbei. „Der Rohbau ist soweit abgeschlossen.“ In der nächsten Woche kann Richtfest gefeiert werden. Darauf freut sich auch die Energiegenossenschaft Fünfseenland.

Seit April wird am Steinrinnenweg gebaut. Nach 24 Jahren rückt die Gemeinde ihrem Traum einer neuen Sporthalle immer näher. Und dazu gibt es ein zweigeschossiges Kinderhaus, in dem sechs Gruppen betreut werden können. 2,1 Millionen Euro kostet die Turnhalle, 3,7 Millionen Euro das Kinderhaus. Zum Schuljahresbeginn 2019 soll alles fertig sein.

Gerd Mulert von der Energiegenossenschaft freut sich über den Baufortschritt mindestens genauso wie Kuch oder Bürgermeisterin Anna Neppel. Er hat sich vor wenigen Tagen vor Ort einen Eindruck verschafft. Denn die Energiegenossenschaft verwirklicht im Zuge dieses Baus ein so genanntes Quartiersprojekt: In der Schule wurde bereits ein Blockheizkraftwerk eingebaut, das über ein Nahwärmenetz künftig Grundschule, Kinderhaus, Pavillon und Rathaus versorgen wird. Eine neue Pumpe gibt es auch, und die Heizungsleitungen sind alle gelegt.

Damit nicht genug, wird auch das Fotovoltaik-Netz der Energiegenossenschaft in Erling ausgebaut. Die Anlage auf den Überdachungen der Parkplätze am Erlinger Sportplatz wurde bereits 2011 in Betrieb genommen, auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Erling sind ebenfalls 28 Module installiert. 8800 Kilowattstunden (kWh) werden auf dem Dach gewonnen. Zum Vergleich, der durchschnittliche Verbrauch in einem Einfamilienhaus liegt bei 5200 kWh, der eines hohen Standkühlschranks bei 170 kWh im Jahr.

Auf dem Dach der neuen Schulturnhalle sollen 210 Module mit einer Fläche von 346 Quadratmetern installiert werden. Mulert rechnet mit einem Ertrag von 66 000 Kilowattstunden im Jahr. Aktuell werden Betonboden und -Wände gegossen. „Im November wird das Dach gedeckt“, weiß Mulert. Das Richtfest findet am Donnerstag, 27. September, ab 15.30 Uhr statt.