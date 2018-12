Der Baum, der Pate und die Kraft

Am Rande des Andechser Höhenweges befindet sich der erste Stammbaum-Wald in Bayern. Die Gutsherren von Gut Hartschimmel wollen Menschen über Patenschaften für die Natur sensibilisieren

Andechs/Pähl – Dieses eine Mal, als ihr Mann sie mitten in der Nacht weckte, um ihr vom Stammbaum-Wald des Fürsten von Hohenzollern zu erzählen, will sie ihm gern verzeihen. Denn Alexandra von Schönberg ist ihre Nachtruhe heilig. Diesmal aber war sie hellwach, „und ich war total begeistert“. Ihr Mann war zurückgekommen von einer Jagd der Hohenzollern. Dabei war er im fürstlichen Park Inzigkofen in Baden Württemberg auf den bisher einzigen Stammbaum-Wald in Deutschland gestoßen. Ihm gefiel die Idee, seiner Frau noch viel mehr. Seit wenigen Wochen gibt es einen Ableger am Ammersee – auf Gut Hartschimmel.

Ein Stammbaum ist ein persönliches Monument, ein Platz der Besinnung, ein Grund zur Freude. Bei den Hohenzollern und nun auch bei den Schönbergs kann man eine Patenschaft für einen Baum übernehmen, für sich selbst oder für einen lieben Menschen. Viele Menschen laufen den Höhenweg, auch als König-Ludwig-Wanderweg bekannt, zwischen Andechs und Pähl am Gut Hartschimmel vorbei. „Wenn man Pate eines Baumes ist, begegnet man dem Ort ganz anders, man hat einen Bezug“, erzählt Alexandra von Schönberg begeistert. „Die Idee ist einfach genial.“

Gut Hartschimmel hat eine Fläche von 150 Hektar. Die Bäume, für die die Familie Patenschaften anbietet, sind Buchen, Kiefern oder Birken. Auch eine etwa 250 Jahre alte Buche, auf die Alexandra von Schönberg schon als Kind geklettert ist. „Der Riese“ nennt sie den Baum. Genauso spielten ihre drei Kinder Caspar (23), Clara (21) und Cäcilia (17) dort, als sie klein waren und viele andere mit ihnen, die den Weg entlang wanderten. „Es ist ein Ort, wo die Öffentlichkeit schon ist.“ Und eine Patenschaft sensibilisiert. Mehr wollen die Schönbergs nicht.

Alexandra von Schönberg ist eine geborene Haushofer. Seit 1900 ist Gut Hartschimmel im Besitz der Familie. Bekannt ist der Name vor allem durch die Ermordung des Widerstandskämpfers Albrecht Haushofer – der Großonkel. Ihr Vater Martin war viele Jahre Landtagsabgeordneter der CSU, bis er 1994 starb.

Seit vier Jahren verwaltet Alexandra von Schönberg das Gut, auf dem die Papierkonservatorin, Buchbinderin, Künstlerin, Erzieherin und nun auch Gutsverwalterin aufgewachsen ist und auf dem sie nach dem Studium in London und Paris seit 1991 lebt. „Wir leben hier in der Natur und mit der Natur“, sagt sie. Das will sie pflegen. „Sämtliche Einnahmen, auch die der Patenschaften, fließen in die Erhaltung des Guts.“ Alexandra von Schönberg produziert darüber hinaus weiter ihre Papier- und Buchkunst, ihr Mann Joachim ist weiter vielreisender Kaufmann mit einem Architekturbüro und einem Stoffgroßhandel. Das Gut Hartschimmel ist für beide ein ganz persönlicher Kraftort. Und „ein Ort, in einem ökologischen System, das man nicht optimieren muss“, sagt Caspar von Schönberg. Aber man muss ihn verwalten und auch pflegen.

Caspar sei der Visionär in der Familie, sagt die Mutter. Der Sohn studiert Forstwissenschaften. Seine Schwester Clara sagt, „für Caspar ist der Wald ein happy place“. Alexandra von Schönberg bewundert das und freut sich, ihn quasi als Experten mit im Boot zu haben, dem Nachhaltigkeit ebenso am Herzen liegt wie ihr. Ökologie, Ökonomie und Soziales – das gesamte Guts-Konzept baut darauf auf. Der Stammbaum-Wald als Platz der Besinnung füge sich wunderbar in dieses ein, finden beide. Das Waldstück befindet sich in einem der ersten Landschaftsschutzgebiete Deutschlands. Und auf wessen Betreiben? Das der Familie Haushofer. Alexandra von Schönberg ist darauf sehr stolz.

„Hier betreten Sie den ersten Stammbaum-Wald am Ammersee. Werden Sie Pate Ihres Lieblingsbaums“, steht auf den Schildern, die am Anfang und Ende des etwa ein Kilometer langen Weges auf die Stammbäume links und rechts hinweisen. Es sind verschiedene Arten verschiedenen Alters. Die Preise für die Patenschaften rangieren von 300 bis 16 000 Euro, von einer Laufzeit von 15 Jahren bis lebenslang. Jeder Stamm wird zum Beginn der Patenschaft mit einer Lebensereignistafel versehen. Die erste ist an einer Kiefer angebracht. „Ein Geschenk zum 50. Geburtstag“, weiß Alexandra von Schönberg. Andere Anlässe könnten Hochzeiten oder Geburten sein, meint die Gutsherrin. Oder einfach nur eine Affinität zu einem besonderen Baum, von der ihr eine Frau erzählt habe, der die Birke gegen Kopfschmerzen helfe. „Man kann den Baum auch einfach nur umarmen und Kraft tanken.“ Auf jeden Fall würden Spaziergänge zu einem eigenen Baum zu etwas Besonderen. „Sterne kann man ja auch verschenken, Bäume kann man aber anfassen.“

Weitere Informationen

zum Thema Stammbaum finden sich unter www.stammbaum.de und zum Thema Gut Hartschimmel unter www.guthartschimmel.de.