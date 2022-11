Bayerisches Grünen-Spitzenduo über Kreis Starnberg: „Die Region braucht eine Pause“

Von: Tobias Gmach

Gemeinsamer Ausflug nach Andechs: Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Bayern, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, besuchten die Bio-Molkerei Scheitz. Danach traf sie der Starnberger Merkur zum Gespräch. © ANDREA JAKSCH

Bayerns Grünen-Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann besuchten die Molkerei Scheitz in Andechs. Mit dem ganzen Landkreis Starnberg verbinden beide eine Menge. Ein Gespräch über Bio-Bauern und das Fünfseenland.

Andechs – Sie ist in Herrsching aufgewachsen, hat dort im Verein Handball gespielt und am Christoph-Probst-Gymnasium Gilching Abitur gemacht. Er hat viele Verwandte am Wörthsee und hat früher fast jedes Wochenende am Ammersee verbracht: Die politische Doppelspitze der bayerischen Grünen, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, verbinden mit dem Landkreis Starnberg nicht nur Kindheitserinnerungen, sie ist immer noch gut informiert über Geschehnisse im Fünfseenland. Und so wird aus einem geplanten 30-Minuten-Interview schnell ein längeres Gespräch über die Region und politische Herausforderungen. Der Starnberger Merkur traf die Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 und Fraktionsvorsitzenden Schulze und Hartmann in Andechs. Anlass war ihr Besuch bei der Bio-Molkerei Scheitz.

Frau Schulze, Herr Hartmann, wie kam’s zu Ihrem gemeinsamen Ausflug nach Andechs?

Hartmann: Als Doppelspitze treten wir oft zu zweit auf. Und wir wollten ganz bewusst einen Pionier der ersten Stunde in der Verarbeitung von Bio-Produkten besuchen. Themen wie Landschaftsschutz, Artenschutz und Tierwohl sind uns sehr wichtig – und die Bio-Landwirtschaft verbindet sie. Schulze: Stichworte Fachkräftemangel, Inflation und Energiekrise: Wir wollen mitbekommen, wo bei den Unternehmen der Schuh drückt.

Und wo drückt er bei der Molkerei Scheitz?

Schulze: Sie haben auch zu kämpfen, Azubis zu finden – von der Bürokauffrau bis zur Anlagentechnik. Das ist ein Warnsignal, auf das die Politik reagieren muss. Was nutzen uns die besten Maschinen, wenn wir keine Menschen haben, die sie bedienen. Damit der Wirtschaftsstandort stark bleibt, müssen wir bei der Fachkräftegewinnung einen Zahn zulegen. Hartmann: Es ist allgemein wichtig, dass in dieser Krisenlage der Bio-Absatz nicht zusammenbricht. Verbraucher tendieren wegen der höheren Preise wieder mehr zu anderen Produkten. Schulze: Wir haben mit Molkerei-Chefin Barbara Scheitz geredet, was die Krise mit der Bio-Branche macht. Der Absatzmarkt fällt, das zeigt sich gerade in kleinen Bio-Märkten. Dabei sind Bio-Produkte gar nicht so viel teurer. Gerade Bio-Milch ist in diesen Zeiten oft sogar günstiger als die konventionelle. Aber vielleicht ist das so fest in den Köpfen drin: Schwere Zeiten, dann greife ich im Kühlregal zur konventionellen Milch. Hartmann: Bio-Lebensmittel sind nicht die günstigsten, aber sie sind preisstabil und wichtig für die Versorgungssicherheit. Das sehen wir gerade. Konventionelle Erzeuger brauchen Kunstdünger, der energieintensiv und teuer ist, und kaufen Futter auf dem Weltmarkt. Sie haben nicht das geschlossene System eines Bio-Landwirts.

Was wollen Sie tun, damit den Bio-Betrieben der Absatzmarkt eben nicht zusammenbricht?

Hartmann: Wir wollen den Bio-Absatz in staatlichen Kantinen steigern, also zum Beispiel festschreiben, dass die Kartoffeln für die Pommes in der Schulmensa aus der Region kommen. Die verlässliche Abnahme ist wichtig. 30 Prozent der Nahrungsmittel in Bayern gehen in die Außerhaus-Verpflegung. Kantinen von BMW oder Audi spielen dabei eine große Rolle. Genauso stolz, wie man auf bayerische Autos ist, sollte man auch auf bayerische Nahrungsmittel sein. Ich frage übrigens bei jedem Firmenbesuch nach, woher das Essen kommt.

Und welche Antworten bekommen Sie?

Hartmann: Der Geschäftsführer weiß meist alles: Wo er seinen Informatiker besorgt, wo er seine Produkte kauft, welche Lieferkette nicht funktioniert, woher die Dichtungen kommen. Er kann seine Patente vorbeten. Aber auf die Frage, wo das Hühnchen oder die Kartoffeln herkommen, passt er.

Welche landespolitischen Hebel gibt es außer einer Art Kantinen-Quote?

Hartmann: Ich würde mir wünschen, dass Schulkinder einmal im Jahr Orte besuchen, von denen ihr Essen kommt. Dass sie wissen, dass Pommes erst mal anders aussehen und dass das Schnitzel vorher ein Lebewesen war. Das dürfen sie auch sehen. Und wir könnten neben Wirtschaftsförderern in allen Landkreisen Direktvermarktungsstellen einrichten. Dass es mittlerweile so viele Bio-Betriebe in dieser Region gibt, liegt daran, dass es mit Andechser einen großen verlässlichen Partner gibt – der die Milch auch in Krisen zu einem angemessenen Preis abnimmt. Dann bleiben die Betriebe, und andere wollen umstellen. Da könnten Landratsämter unterstützend unter die Arme greifen.

Mit dem Projekt „Klimabauer“ unterstützt die Molkerei Scheitz Landwirte finanziell, die durch Maßnahmen CO2 einsparen. Sie bekommen zehn Euro je Tonne. Was halten Sie von solchen Kompensationsmodellen?

Schulze: Das Projekt zeigt, dass man die Landwirtschaft klimagerechter machen kann, wenn man anpackt und an Stellschrauben dreht. Es gibt einfache, wissenschaftlich basierte Maßnahmen an die Hand, um die Agrarwende im Detail umzusetzen. Besonders toll finde ich, dass die Initiative von den Bauern selbst kam. Nach dem Motto: Wir zeigen, dass wir Teil der Lösung sind. Hartmann: Ja, sie kriegen den Klimaschutz in den laufenden Betrieb integriert.

Die Moränenlandschaft zwischen Starnberger und Ammersee ist besonders schützenswert. Es gibt einen neuen Masterplan dafür, der den einen oder anderen Bauern in seiner Arbeit einschränkt.

Hartmann: Wir haben ein massives Artensterben. Ob Feldhamster oder Igel, fast jedes zweite wild lebende Säugetier ist vom Aussterben bedroht. Auch im Landkreis Starnberg, teilweise ein ökologisch sehr sensibles Gebiet, wird viel Fläche verbraucht. Da muss man Kompromisse finden. Wir brauchen beides: klassische Schutzgebiete, aber auch welche für die Landwirtschaft. Ein Beispiel für einen Kompromiss wäre für mich der Bau des Krankenhauses in Herrsching.

Wie meinen Sie das?

Hartmann: Es wird zwar wohl ein Neubau auf der grünen Wiese in Herrsching. Aber das ist deutlich besser als im ganz sensiblen Bereich – wie etwa in Hechendorf auf dem Grünstreifen an der Baumallee. Wir müssen dringend zu einer Politik kommen, die sparsamer mit Grund und Boden umgeht. Die Weßlinger Umgehungsstraße (Anm. d. Red.: 2016 fertiggestellt) zum Beispiel steht für mich für eine Verkehrspolitik, die aus der Zeit gefallen ist. Sie erinnert an eine Rennstrecke.

Immer mehr Menschen wollen ins Fünfseenland, die Preise explodieren: Müsste man die Region unattraktiver machen, damit sie nicht kollabiert?

Schulze: Davon halte ich nichts. Das Bauen muss sich verändern, wir brauchen mehr Genossenschaftliches, damit sich auch junge Familien Eigentum leisten können, und mehr Geschosswohnungsbau, auch wenn viele das nicht gerne hören. Wir müssen klüger bauen, etwa modulartig, Wohnungen, die man den Zyklen des Lebens anpassen kann. Wenn Kinder daheim sind, braucht man mehr Platz, ist man im Alter alleine, weniger. Hartmann: Die Landespolitik befeuert das Überhitzen des Großraums München teilweise. Invest in Bavaria, die Ansiedlungsagentur des Freistaats, lockt Firmen mit staatlichem Geld nach Bayern. Das kann man machen – aber bitte in Regionen, in denen es Bedarf gibt. Nehmen wir den Landkreis Starnberg: Für Eltern ist es schwer, Betreuungsplätze zu finden. Wohnraum ist knapp, Unternehmen finden keine Mitarbeiter, die Straßen sind voll, das ÖPNV-System ist am Limit. Die Region braucht eine Pause, sie muss nicht weiter wachsen. Ich würde hier etwa keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweisen. Firmen, die sich neu ansiedeln, holen die Mitarbeiter von denen, die schon da sind. Das bringt doch nichts. Schulze: Der Druck auf dem Kessel ist hier auch so groß, weil andere Regionen nicht so sehr unterstützt werden. Schnelles Internet, Ausbau von Bus und Bahn, Ortskerne attraktiv halten – das muss in ganz Bayern gemacht werden.

