60 Meter in Tiefe gestürzt:  Junggesellenabschied endet für Bräutigam im Krankenhaus

Ein böses Ende hat der Junggesellenabschied für den 32-jährigen Bräutigam genommen: Er stürzte bei Andechs 60 Meter einen Abhang hinunter.

Erling/Herrsching - Zu Fuß von Herrsching nach Andechs gehen viele, um im Bräustüberl einzukehren. Für einen 32-Jährigen aus Wörth bei Erding, der in zwei Wochen heiraten will, endete der Marsch beim Junggesellenabschied am Samstagnachmittag im Klinikum Großhadern.

Gegen 17.30 Uhr waren die jungen Männer aus dem Raum Erding und München parallel zur Seefelder Straße von Widdersberg Richtung Andechs unterwegs. Am dortigen Abhang stürzte der künftige Bräutigam - entweder, als er sich gegen einen Baum lehnen wollte, der keiner war, oder weil er auf einem Ast „schaukeln“ wollte - rund 50 bis 60 Meter den Abhang hinunter in Richtung Rehmstraße in Herrsching. „Er erlitt hierbei - wie durch ein Wunder - keinerlei Knochenbrüche, jedoch einige Verletzungen im Kopfbereich“, teilte die Polizei mit.

Freund will Bräutigam bei Junggesellenabschied helfen - und verletzt sich selbst

Ein 32-jähriger Münchner, der auch bei dem Junggesellenabschied dabei war, sprang hinterher, um seinem Freund zu helfen. Auch er verletzte sich hierbei leicht im Bereich des Gesichtes und Rückens.

Rund 40 Helfer von Feuerwehren und Rettungsdienst arbeiteten sich von zwei Seiten zu den Verletzten vor und brachten sie in Sicherheit. Der Bräutigam kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum Großhadern, sein Freund wurde in das Klinikum Starnberg gebracht.

