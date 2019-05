Andechs wächst – die Schulden auch?

Andechs verzeichnete 2018 so viele Einwohner wie noch nie und auch die Geburtenzahl ist hoch. Letzteres könnte aber bald auch auf die Schulden der Gemeinde zutreffen.

Andechs – Viele Kinder, viele Einwohner und passend dazu voll besetzte Tische im Andechser Klostergasthof – der Bericht von Bürgermeisterin Anna Neppel und auch die vielen Besucher der Bürgerversammlung am Montag machten deutlich: Andechs wächst. „Ich freue mich, dass so viele da sind“, sagte Neppel zur Begrüßung.

Die Bürgermeisterin ging auch direkt auf das Bevölkerungswachstum der Gemeinde ein. Mit 3740 Einwohnern ist Andechs noch immer die kleinste Gemeinde im Landkreis. Im Vergleich zum Vorjahr sind es aber 68 Einwohner mehr. Ziel sei es jedoch, sich bis zum Jahr 2030 um höchstens zwei Prozent zu vergrößern, sagte Neppel. Auch die Geburtenzahl war 2018 verhältnismäßig hoch: 52 Babys erblickten in Andechs das Licht der Welt, 2017 waren es noch 41. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl sogar fast verdoppelt.

Für die Grundschule sollen Container erworben werden

Im September 2020 soll es nun zum ersten Mal drei erste Klassen an der Andechser Grundschule geben. Für so viele Schüler ist das Gebäude am Ludwig-Prockl-Weg nicht ausgelegt. „Deshalb sind wir gerade in Verhandlungen, um Container zu erwerben“, berichtete Neppel. Auch das Thema Ganztagsschule sei für Andechs relevant, sagte Neppel. Immer mehr Eltern würden sich eine umfangreichere Betreuung wünschen. Bevor diese aber realisiert werden würde, soll zunächst eine Umfrage ermitteln, ob das wirklich gewünscht werde.

Bis es soweit ist, steht der aktuelle Gemeinderat noch vor vielen anderen Herausforderungen. „Ein großes Problem ist, dass wir 2018 nur 1,27 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen hatten, obwohl wir mit 2,5 Millionen gerechnet haben“, sagte Neppel. Schwankungen seien jedoch normal. Nachdem 2016 und 2017 die Einnahmen relativ hoch gewesen seien, fielen sie 2018 eben geringer aus. Doch es gehe bereits wieder bergauf. Zum Glück für die Gemeinde Andechs, denn es stehen einige große Bauprojekte an. Höchste Priorität haben derzeit die Fertigstellung des Kinderhauses und der Turnhalle in Erling. So sind für das Kinderhaus 1,95 Millionen Euro im Haushalt 2019 eingeplant, die Ausgaben für die Turnhalle belaufen sich in diesem Jahr auf 1,68 Millionen Euro. Der Kunstrasen für den TSV Erling-Andechs schlägt darüber hinaus mit 340 000 Euro zu Buche, und für die Planung des neuen Feuerwehrhauses in Frieding sind für dieses Jahr 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Möglicherweise nimmt Andechs einen Kredit auf

Um die zahlreichen Vorhaben finanziell stemmen zu können, kommt die Gemeinde möglicherweise um eine Neuverschuldung nicht herum. „Es kann möglich sein, dass wir einen Kredit über 2 Millionen Euro aufnehmen müssen, falls die Zuschüsse für das Kinderhaus und die Turnhalle nicht so ausfallen wie erwartet“, kündigte Neppel an. Da die Gemeinde seit 2009 kontinuierlich Schulden abgebaut habe, wäre dies nicht dramatisch. Derzeit liegt die Verschuldung noch bei etwa einer Million Euro.