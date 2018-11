Lernen von anderen mit anderen

Den Start wollte Landrat Karl Roth auf keinen Fall verpassen, darum betonte er ausdrücklich, wie gern er zur Auftaktveranstaltung der aktuellen Azubi-Akademie im Landkreis Starnberg gekommen ist. Nach zweieinhalb Jahren Pause wird in diesem Jahr an das Erfolgsmodell früherer Zeiten angeknüpft.

Andechs – Die Azubi-Akademie im Landkreis ist ein Projekt vom Bund der Selbstständigen in Bayern (BDS) und der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) Starnberg. 2006 wurde die erste Akademie von zwei Unternehmern aus dem Landkreis Landsberg angestoßen. 2009 sprang der Landkreis Starnberg auf den Zug auf und wurde mit seiner Akademie zum Vorbild. Unterdessen gibt es in Bayern 30 Akademien dieser Art.

Roth war von Anfang an Schirmherr der Workshopreihe im Landkreis. Bei der Wiederauflage zögerte er keine Sekunde, diese Schirmherrschaft fortzusetzen. „Ich habe mich selbst schon als Lehrer eingebracht“, erzählte er den Teilnehmern beim Auftakt begeistert. Als solcher habe er sich persönlich davon überzeugen können, wie wertvoll dieser Austausch außerhalb des Ausbildungstrotts sei. „Hier können die Auszubildenden voneinander lernen, was man in der Berufsschule nicht lernen kann. Und ich bringe mich gerne wieder ein, auch wir lernen dabei“, versicherte er.

Das Landratsamt ist bei der aktuellen Akademie genauso dabei wie die Gemeinden Gilching und Berg sowie die Stadt Starnberg. Von Unternehmensseite beteiligen sich diesmal Molkerei Scheitz, AWA Ammersee, das Marriott-Hotel Gilching, WSW Software Gauting und die Kolibri-Software Gilching. Insgesamt wurden 25 Auszubildende entsandt, die bis Juli jeden Monat an einem vormittäglichen Workshop teilnehmen können, so es ihr Ausbildungsrhythmus mit Berufsschule, Blockunterricht oder auch Urlaub zulässt. Zum Auftakt beim Sensorik-Workshop in der Molkerei am Freitag waren es zwölf Jugendliche, die sich begeistert durch die Produktwelt der Molkerei schnupperten oder schmeckten. In den kommenden Monaten warten weitere spannende Themen wie Knigge für Auszubildende im Marriott-Hotel oder Mind-Mapping als Lernmethode bei der Stadt Starnberg. Arbeitsorganisation oder der Umgang mit Kundenbeschwerden sind weitere Themenschwerpunkte.

Uwe Jennerwein vom BDS Bezirksverband und Annette von Nordeck von der gwt waren am Freitag schon ganz früh vor Ort, weil sie befürchteten, dass der ein oder andere Auszubildende noch abgeholt werden müsste. Gefreut haben sich die federführenden Organisatoren der Akademie, dass die Sorge völlig unnötig war. „Alle waren pünktlich“, sagte Annette von Nordeck begeistert. Als Wirtschaftsförderin arbeitet sie intensiv daran, für den Ausbildungsstandort Starnberg zu werben. „Man muss nicht zu BMW oder zur Allianz, wir haben hier tolle Unternehmen.“ Diese könnten die Auszubildenden auf diese Weise bestens kennen lernen und umgekehrt können Unternehmen auf sich als Ausbilder aufmerksam machen.

Annette von Nordeck und Uwe Jennerwein wollen die Begeisterung weitertragen und arbeiten daran, die Akademie wieder im jährlichen Rhythmus fortzusetzen. Fürsprecher brauchen sie nicht lange suchen. Molkereichefin Barbara Scheitz ist eine. Ihre Mitarbeiterin Veronika Kaindl, die die Gruppe am Freitag betreute, war selbst einmal als Auszubildende Teilnehmerin dieser Akademie und begeistert. Landrat Roth sowieso und Unterstützung vom BDS Bayern gab es durch Hauptgeschäfstführer Michael Forster am Freitag nicht nur deshalb, weil er selbst in Andechs wohnt.

Die Azubi-Akademie steht allen Berufen offen unabhängig vom Ausbildungsjahr. Teilnehmen kann jeder Ausbildungsbetrieb aus dem Landkreis, idealerweise bringt er sich selbst auch ein. Für BDS-Betriebe ist die Teilnahme frei, Nichtmitglieder zahlen für den ersten Auszubildenden 200 Euro, für jeden weiteren 100 Euro. Infos gibt es unter anderem unter z (0 81 51) 90 60 18.