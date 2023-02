Haus „Beim Doktor“ verfällt immer mehr

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Verlassen und wohl ohne Zukunft: Das Gebäude neben dem Klostergasthof steht anders als dieser nicht unter Denkmalschutz. © Andrea Jaksch

Prominenter Ort, ungewisse Zukunft: Das Haus „Beim Doktor“ neben dem Klostergasthof in Andechs ist seit Jahren verlassen und verfällt immer mehr. Der Eigentümer, das Kloster, hat keine Pläne für das Gebäude.

Andechs – Im Bemühen darum, herauszufinden, welche Geschichte hinter den Mauern des verfallenenden Häuschens steckt, das linker Hand am Heiligen Berg neben dem Klostergasthof in Andechs steht, wird deutlich, warum sich niemand mehr darum kümmert. Traurig schmiegt es sich an den Berg, unterhalb vom Gasthof, dessen Geschichte in engem Zusammenhang mit dem Haus „Beim Doktor“ steht. Der Klostergasthof steht unter Denkmalschutz, das alte Häuschen nicht. Es wartet vermutlich auf seinen Abriss, denn das Kloster, dem die Immobilie gehört, hat keine Absichten, den Bestand zu erhalten. „Dafür haben wir kein Geld. Wir müssen uns um unsere Wirtschaftsunternehmen kümmern“, sagt Klostersprecher Martin Glaab auf Anfrage.

Vor wenigen Jahren wohnte in dem Haus noch Personal des Klostergasthofs. Noch viel früher, Ende der 1990er-Jahre, war es kurzzeitig als Pilgerhotel im Gespräch, als das Kloster noch Pläne für einen Golfplatz rund um den Heiligen Berg verfolgte. Aktuell findet es nur noch Beachtung von vielen Besuchern, die sich wundern, was es mit dem Häuschen auf sich hat.

Gebäude auch als Baderhaus bekannt

Karl Strauß als Vorsitzender des Heimatvereins Erling-Andechs kennt das Haus natürlich. „Das ist der erste Schwarzbau gewesen“, sagt er und kann sich diebisch über diese Bemerkung freuen. Und gewissermaßen hat er recht, auch wenn es damals noch kein Baurecht im eigentlichen Sinne gab. Aber das Haus Bergstraße 2 wurde 1513 vom „Obern Wirt“, wie der Klostergasthof einst hieß, also vom Wirt Georg Pichler, ohne Erlaubnis des Klosters gebaut. Später erhielt es den Namen „Beim Doktor“, weil es ab 1756 das Baderhaus von Erling war. Noch bis 1867 wohnten dort Erlinger Ärzte, die zugleich Hausärzte im Kloster waren. 1896 erwarb es der damalige Obere Wirt Ludwig Wastian. heute gehört es wieder dem Kloster. Der ehemalige Wirt Alexander Urban hatte es einmal kaufen wollen, aber nicht bekommen. Und so fristet das leer stehende Haus wohl noch weiter ein trauriges Dasein.