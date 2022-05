Bevor Starkregen zur Katastrophe wird

Einzugsgebiete und Zuflüsse: Hans Junginger hob die neuralgischen Stellen hervor – den Kienbach mit einem 12,2 Quadratkilometer großen Einzugsbereich und Zuflüssen durch Kobelbach, Hanlaich- und Ochsengraben sowie den Machtlfinger Bach mit einem Einzugsgebiet von 8,11 Quadratkilometer und Zuflüssen durch Ascheringer Bach und Starnberger See. © Spekter GmbH

Hans Junginger von der Firma Spekter aus Herzogenaurach war diese Woche in der Umweltausschusssitzung in Andechs zu Gast. Er warb für ein kommunales Frühwarnsystem vor Starkregen.

Andechs – Der Himmel über Andechs war schwarz, Blitze durchzuckten die wilde Wolkenlandschaft und ein gewaltiger Regenguss stand bevor. Eindringlicher konnte Petrus den im Andechser Rathaus versammelten Mitgliedern des Umweltausschusses am Dienstagabend die Gefahren von Starkregen nicht vor Augen führen. In der Sitzung ging es um ein kommunales Frühwarnsystem. Bürgermeister Georg Scheitz war es wichtig, „jemanden im Boot zu haben, der sich auskennt“. Darum hatte er Hans Junginger von der Firma Spekter, einem Hersteller für Frühwarnsysteme, eingeladen. Scheitz selbst ist kein Neuling auf diesem Gebiet. Er wisse, dass Wasserrückhaltebecken nicht mehr zeitgemäß seien, sagte er. Außerdem wolle er „die Bevölkerung einbinden, da es auch Ängste gibt, die nicht begründet sind“.

Starkregen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Dabei handelt es sich um kleinräumige Gewitterzellen, die zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort entstehen können. „Warum führen sie zu so großen Schäden?“, fragte Junginger in die Runde, um gleich die Antwort hinterherzuschieben: „Weil man sich nicht mit Fließbewegungen beschäftigt hat und es keine aktive Alarmierung bei kleinen Gewässern gibt.“ In der Gemeinde sind das der Machtlfinger Bach und der Kienbach. Es sind Gewässer dritter Ordnung, die in die Zuständigkeit der Kommunen fallen. Der Freistaat fördert Maßnahmen zum Hochwasserschutz mit 75 Prozent. Das betrifft sowohl die Konzepte als auch die daraus umzusetzenden Maßnahmen.

Das kommunale Starkregen-Frühalarmsystem FAS soll über die Gemeinde wachen, indem es frühzeitig Rettungskräfte mobilisiert und die Bürger warnt. Es würden in Echtzeit die tatsächlichen Niederschläge für jedes Einzugsgebiet gemessen sowie die Pegelstände in Flüssen und Wasserstände im Kanalnetz, Einzelobjekte überwacht und in Sekundenschnelle errechnet, ob eine Gefahr vorliegt, erklärte Juginger. Trete eine Gefahr ein, würden die im FAS angemeldeten Bürger in drei Stufen per E-Mail, SMS und im Extremfall mit Anrufen gewarnt. So beschrieb der Fachmann das Angebot. „Bisher hat es analog funktioniert“, sagte der Bürgermeister. „Wenn ein Pegel steigt, fährt einer raus und barrikadiert.“ Das soll nun anders werden. „Wir können uns vor dieser Geschichte nicht wegducken“, betonte Scheitz.

„Auf den Weg bringen, das kann ich nur befürworten“, sagte Robert Kaiser (SPD). Michaela Eisenschmid (Bürgergruppe) hakte allerdings nach, ob es nicht sinnvoll wäre, sich mit der Nachbargemeinde Herrsching abzustimmen, da Risiken sonst verlagert würden. Außerdem wollte sie wissen, ob nach einer Risikobewertung noch erschwingliche Elementarschadenversicherungen abzuschließen seien, was Junginger für die ferne Zukunft nicht ausschließen konnte. Auf Nachfrage von Judith Birken (Grüne) nannte Junginger auch die Kosten, die auf die Gemeinde für das Frühwarnsystem zukämen: „Ein Daumenwert sind 100 000 Euro, für den ersten Schritt, die Erstellung der Projektstudie, 4000 Euro.“ Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, die Studie in Auftrag zu geben.

Juliana Daum