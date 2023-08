„Bier-Sonnenuhr“ und „Bronze-Masskrüge“

Immer ein Ereignis: Das Symposium „Kunst und Bier“ (Bild von 2022) findet heuer vom 17. bis 24. August am Heiligen Berg in Andechs statt. © Andrea Jaksch

Das Symposium „Kunst und Bier“ vom 17. bis 24. August am Heiligen Berg in Andechs ist das 20. seiner Art. Drei Künstler arbeiten live unterhalb des Bräustüberls.

Andechs – Der August ist in der Regel wegen der Ferien arm an kulturellen Höhepunkten – nicht so in Andechs. Dort findet auch heuer vom 17. bis 24. August unterhalb des Andechser Bräustüberls das Symposium „Kunst und Bier“ statt. Zuschauer sind willkommen, wenn drei Künstler – Evrim Kiliç (Istanbul), Alfred Seidel (Kellberg) und Ulrike Ströbele (Untergriesbach) – dort mit Holz arbeiten.

Eine Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus mehr als 40 Bewerbungen aus dem öffentlichen Wettbewerb die drei Künstler auszuwählen, die an den Heiligen Berg eingeladen werden. „Wie einfallsreich Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema ,Bier‘ umgehen, ist für mich jedes Jahr eine Überraschung. Manche Konzepte erschließen sich erst bei näherer Beschäftigung. Fast allen aber sind Lebensfreude und Humor gemeinsam; dazu kommt die oft beeindruckende Qualität der künstlerischen Arbeit“, sagt etwa Pater Anno Bönsch. Und Jurymitglied und Leiter des Symposiums Hubert Huber betont laut Mitteilung des Klosters: „Andechs hat auf viele bildende Künstlerinnen und Künstler inzwischen eine große Anziehungskraft. Wir sehen das beispielsweise an den Bewerbungen, die uns zum Teil sogar aus Übersee erreichen.“

Evrim Kiliç hat nach ihrem Studium in Istanbul und Carrara bereits mehr als 35 großformatige Skulpturen aus Holz, Stein, Marmor und Granit geschaffen. Ihre etwa zwei Meter hohe Holz-Skulptur „Young Artist“ wird einen jungen Bildhauer darstellen, der mit Bierglas und seinen Werkzeugen auf einem Bierfass steht. Nach der Fertigstellung wird sie mit Acrylfarben bemalt.

Bronze-Krüge und Zeit fürs Bier

Alfred Seidel, Jahrgang 1948, will in Andechs „Bronze-Masskrüge“ erschaffen: Drei Masskrüge aus Bronze will er gießen, die schräg übereinanderstehen. Als Modell diene ein Krug aus Glas, dessen runde Eindellungen als durchscheinende Kreise erscheinen, so die Beschreibung. Standfläche sei eine etwa zwei Meter hohe Säule.

Ulrike Ströbele macht sich während des Symposiums an das Werk „Bier-Sonnenuhr“. Sie sagt: „Wann ist die richtige Zeit für ein Bier? Immer – wird wohl die häufigste Antwort sein. (…) Nach der wahren Ortszeit von Andechs (...) wird ein horizontales Zifferblatt geschaffen, auf dem nicht nur die üblichen Uhrzeiten, sondern auch die Bierzeiten eingeteilt sind. Die wahre Ortszeit entspricht unserem natürlichen Biorhythmus und damit auch dem Bier-Rhythmus.“ So zeige der Schattenschlag zum Beispiel an, wann es Zeit für das Brotzeitbier, Weißbier mit Weißwurst am Vormittag, Haxe mit Halbe zum Mittag, das Dreibier oder das Feierabend-Bier ist.

Beim seit 20 Jahren bestehenden Symposium können Besucher jeden Tag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen.