Neue Bodenrichtwerte: Preisexplosion auf dem Land

Von: Peter Schiebel

Teilen

Wertvolles Frieding: In dem Andechser Ortsteil sind die Bodenrichtwerte, also die Preise für Bauland für Wohnungen, im vergangenen Jahr um 39,7 Prozent gestiegen. Für normale Familien wird es zunehmend schwierig. Till Krüger, stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses zur Situation auf dem Grundstücksmarkt © Andrea Jaksch

Der Gutachterausschuss für Grundstücksgeschäfte im Landkreis Starnberg hat dieser Tage die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2022 veröffentlicht. Die Preise gingen erneut in allen Gemeinden nach oben, in einigen sogar steil.

Landkreis – Die Richtung hat sich auch im Jahr 2021 nicht geändert. Die Bodenpreise im Landkreis Starnberg steigen und steigen und steigen. Im Durchschnitt haben die Preise für Wohnbauland im vergangenen Jahr um 15,3 Prozent zugelegt. Das geht aus der neuen Bodenrichtwertliste hervor, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich des Landkreises Starnberg dieser Tage in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen und anschließend veröffentlicht hat. Rein mathematisch heißt das: Ein durchschnittliches 400-Quadratmeter-Grundstück, für das vorher 1000 Euro pro Quadratmeter fällig wurden, hat sich binnen zwölf Monaten um rund 60 000 Euro verteuert.

In die Bodenrichtwerte fließen alle notariell beurkundeten Kaufverträge des Berichtszeitraums ein, also die real gezahlten Preise für unbebaute oder bereinigte Grundstücke (Abbruchobjekte), im aktuellen Fall nur im Kalenderjahr 2021. Der Ausschuss errechnet auf deren Basis durchschnittliche Quadratmeterpreise für sogenannte Richtwertzonen. Dabei handelt es sich um Unterteilungen der Gemeinden, in Gilching gibt es beispielsweise „Altdorf“, „St. Gilgen“, „Geisenbrunn“ und so weiter.

Bodenrichtwerte: Höchster Preissprung in Andechs

Die niedrigste Steigerung im Mittelwert für alle Richtwertzonen für Wohnbauland verzeichnete im vergangenen Jahr Feldafing mit plus 10,8 Prozent, den höchsten Wert Andechs mit plus 27,9 Prozent. Till Krüger, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, sieht darin einen „gewissen Nachzieheffekt“. Heißt: In bislang noch nicht ganz so teuren Gebieten sind die Preise stärker gestiegen als dort, wo es bislang ohnehin schon teurer war.

Für das ländlich geprägte Andechs bedeutet die Entwicklung nichts weniger als eine Preisexplosion. In Erling (plus 23,5 Prozent auf 1050 Euro pro Quadratmeter) und in Frieding (plus 39,7 Prozent auf 950 Euro) werden mittlerweile Preise verlangt, die vor wenigen Jahren noch als Utopien abgetan worden wären. Das gilt auch für ein Dorf wie den Gautinger Ortsteil Oberbrunn, in dem die Bodenwerte um 33 Prozent auf 800 Euro zugelegt haben. Fehlender S-Bahn-Anschluss, längere Fahrwege zur Autobahn, keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Tatsache, dass der nächste Supermarkt nicht zu Fuß zu erreichen ist, spielen zwar nach wie vor eine Rolle, aber: „Infrastrukturelle Belange treten in den Hintergrund“, sagt Krüger und verweist auf die durch Corona und Homeoffice veränderte Arbeitswelt.

Bauland kostet in Starnbergs Zentrum 2700 Euro pro Quadratmeter

Auch die Preise für die sehr, sehr teuren Wohnlagen sind weiter gestiegen, wenn auch punktuell weniger stark als in ländlichen Gebiete – wobei die Preise für Otto Normalbürger ohnehin nicht zu realisieren sind. Das Gebiet Gauting westlich der Bahn zum Beispiel liegt mittlerweile bei 1850 Euro pro Quadratmeter, östlich der Bahn sind es 1700 Euro, in Stockdorf 1750 Euro. In Herrsching werden in Top-Lagen bis zu 2100 Euro pro Quadratmeter gezahlt, in Starnberg sind es 1950 Euro in guten Wohnlagen und 2700 Euro im Zentrum, im Gilchinger Zentrum 1800 Euro – wohlgemerkt alles für einen einzigen Quadratmeter Grund.

Wie sich die geänderten Rahmenbedingungen – Inflation, steigende Zinsen – auf die Preise im Landkreis auswirken? Till Krüger verweist bei dieser Frage auf die Kristallkugel. Auf der einen Seite kann eine teurere Finanzierung den Trend vielleicht bremsen, weil sich weniger Menschen eine Immobilie leisten können. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu einer Verknappung des Angebots kommen, was wiederum die Preise weiter steigen lässt. Vielleicht versuchen Menschen, aus Angst vor der Inflation in Betongold zu investieren. Vielleicht sichern sie sich auch Grundstücke, ohne sie zu bebauen, und warten die weitere Entwicklung ab.

„Für normale Familien wird es zunehmend schwierig“

„Es ist sehr schwierig zu bewerten, ob und welche Auswirkungen das für ein Gebiet wie den Landkreis Starnberg hat“, sagt der Immobilienexperte dazu. Eins ist aber wohl sicher: „Für normale Familien wird es zunehmend schwierig“, sagt Krüger. Dabei brauche es auch im Fünfseenland nicht nur Führungskräfte, „sondern auch das ganze Drumherum“, damit die Gesellschaft funktioniere.

Im Gegensatz zum Wohnbauland gab es bei Grundstücken für Gewerbeflächen so gut wie keine Veränderungen. Plus 0,2 Prozent bedeuten beinahe eine Stagnation. Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke sind im Durchschnitt um 6,9 Prozent teurer geworden.

Die komplette Bodenrichtwertliste kann beim Gutachterausschuss für 250 Euro erworben werden. Es besteht auch die Möglichkeit, gebührenpflichtige Einzelauskünfte zu beantragen. Formulare und weitere Informationen sind auf lk-starnberg.de/gutachterausschuss zu finden.