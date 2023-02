Bürgergruppe macht Tempo bei Tempo 30

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Auf 300 Metern noch mal Gas geben? Die Bürgergruppe Andechs fordert ein einheitliches Tempo auf gesamter Länge der Andechser Straße in Erling. © Andrea Jaksch

Auf der Andechser Straße in Erling gilt sowohl von Norden als auch von Süden nach wenigen Metern mit Tempo 50 eine Begrenzung auf 30 Stundenkilometer. Und mitten drin darf auf 300 Meter noch mal 50 gefahren werden. Die Bürgergruppe Andechs fordert nun durchgängig Tempo 30.

Erling – Über die Sinnhaftigkeit der Geschwindigkeitsvorgaben auf der Andechser Straße in Erling mag schon so mancher Autofahrer nachgedacht haben. Eine im Laufe vieler Jahre gewachsene Regel, die in der Erinnerung von Bürgermeister Georg Scheitz darauf zurückzuführen sei, dass die Tempobeschränkungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt waren. Zuständig für die Straße ist die Gemeinde. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte der „Flickenteppich“ (Michaela Eisenschmid, Bürgergruppe) in der jüngsten Bauausschusssitzung, als es um die Sanierung des alten landwirtschaftlichen Gebäudes an der Andechser Straße 22 ging (wir berichteten). Ein Kurvenbereich, für den zwar schon Tempo 30 gilt, dessen Ausfahrt in der unübersichtlichen Kurve aber trotzdem ein Unfallrisiko berge, nicht nur für die künftigen Bewohner, sondern auch für Post und Müllfahrzeuge, findet die Bürgergruppe. In diesem Zusammenhang stellt sie den Antrag zur nächsten Gemeinderatssitzung, die Temporegelung auf der gesamten Länge der Andechser Straße zu überdenken.

Gemeinderätin Michaela Eisenschmid hat es ausgemessen: Ab der Kreuzung bei der Pfarrkirche St. Vitus gelte 150 Meter lang Tempo 50, am Rathaus entlang 350 Meter Tempo 30, dann auf 300 Metern Tempo 50, vom Klosterparkplatz bis zum Ortsende auf 350 Metern wieder Tempo 30. „Es ist bemerkenswert, dass in Fahrtrichtung Norden die erste Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 circa 100 Meter vor der ersten Gefahrenstelle (Straßenüberquerung von der alten zur neuen Schule) angeordnet wird, die zweite Geschwindigkeitsbeschränkung aber erst unmittelbar vor dem Übergang vom Klosterparkplatz zum Berg beginnt“, heißt es in dem Antrag mit der Bitte um Überprüfung der zuständigen Verkehrsbehörde. Diese allerdings ist die Gemeinde selbst, denn die Andechser Straße ist eine Gemeindestraße, so auch die Auskunft vom Landratsamt.

Bürgermeister Scheitz räumt ein, dass eine einheitliche Regelung vielleicht Sinn mache. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung würden deshalb die jüngsten Geschwindigkeitsauswertungen für die Andechser Straße zusammengestellt und die Polizei um eine Stellungnahme gebeten. Scheitz würde sich in diesem Zusammenhang über weniger Verkehrsschilder freuen. Mit welcher Tempoempfehlung, darüber müsse der Gemeinderat entscheiden. Berücksichtigt werden müsse dabei, dass die Andechser Straße als eine der wenigen Straßen im Ortsbereich beidseitig Fußwege habe, so Scheitz. Berücksichtigt werden müsse auch, so Michaela Eisenschmid, eine Verwaltungsvorschrift des Bundesrates aus dem Jahr 2021, die genau dieses Thema aufgreife: „Liegt innerhalb geschlossener Ortschaften zwischen zwei Geschwindigkeitsbeschränkungen nur ein kurzer Streckenabschnitt (bis zu 300 Meter), so kommt zur Verstetigung des Verkehrsflusses eine Absenkung der Geschwindigkeit auch zwischen den beiden in der Geschwindigkeit beschränkten Streckenabschnitten in Betracht. Dieses fördert nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern trägt auch zur Verringerung der verkehrsbedingten Lärm- und Abgasbelastung bei.“