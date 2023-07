Dankeschön für Feuerwehr-Ausbilder

Sie bilden die Retter aus: Die Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder und die Schiedsrichter hatte die Kreisbrandinspektion zum Sommerfest nach Machtlfing geladen – und fast alle kamen. © Kreisbrandinspektion Starnberg

Mit einem Sommerfest am Katastrophenschutzzentrum in Machtlfing hat sich die Kreisbrandinspektion bei ihren Ausbildern und Schiedsrichtern bedankt. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

Machtlfing – Als Dankeschön und Anerkennung für Tausende Stunden Einsatz hatte die Kreisbrandinspektion Starnberg um Kreisbrand Helmut Schweickart Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder am Wochenende zu einem Sommerfest in das Katastrophenschutzzentrum nach Machtlfing eingeladen. Mit dabei war auch Landrat Stefan Frey.

Den ehrenamtlichen Kreisausbildern kommt in der Feuerwehrarbeit eine überaus wichtige Rolle zu. Die Kreisbrandinspektion Starnberg biete jedes Jahr in 15 verschiedenen Lehrgängen rund 800 Lehrgangsplätze an, erklärte Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian, der die Aus- und Fortbildbildungen koordiniert. Die Themen sind reichhaltig: „Hierunter fallen Lehrgänge wie der Atemschutzkurs, bei dem den Teilnehmenden der Umgang und die Handhabung mit Atemschutzgeräten gelehrt wird. Diese Geräte sind notwendig, damit Feuerwehrdienstleistende Personen aus verrauchten Wohnungen retten und Zimmerbrände effektiv im Innenangriff löschen können.“ Außerdem werde den Teilnehmenden zum Beispiel beim Maschinistenkurs der Betrieb der Pumpen und dergleichen nahegebracht. Weiteres Ausbildungsthema sind Einsätze an Bahnlinien in Zusammenarbeit mit der Bahn – schließen verlaufen zwei Bahnlinien durch den Landkreis. „Damit diese Zahl an Lehrgangsplätzen den Feuerwehren im Landkreis angeboten werden kann, wird die Kreisbrandinspektion von Ausbilderinnen und Ausbildern unterstützt“, betonte Wastian.

Jede Woche eine Leistungsprüfung

Die Kreisbrandinspektion stellt ebenfalls ehrenamtliche Schiedsrichter für die sogenannten Leistungsprüfungen. Für diese üben die Feuerwehren oft mehrere Wochen vor der Prüfung durch Schiedsrichter. Aktuell sind im Landkreis 13 Schiedsrichter ehrenamtlich tätig, die in der Regel abends das Können der Feuerwehren in den Leistungsprüfungen bewerten. Das sind nicht wenige: Um die 50 Leistungsprüfungen sind es pro Jahr.

Es sei nicht selbstverständlich, dass man sich in der heutigen Zeit in diesem Umfang dem Ehrenamt verschreibe, sagte der Landrat, aber nur so sei es möglich, im Notfall schnell und adäquat Hilfe zu leisten. Insgesamt waren rund 50 Ehrenamtliche zum Sommerfest geladen – 24 Kreisausbilder plus zwei Dutzend Hilfsausbilder, die 13 Schiedsrichter und weitere Feuerwehrler.