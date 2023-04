Das „Dreiseit“ wächst und gedeiht

Von: Andrea Gräpel

Zufriedene Gesichter zum Richtfest (v.l.): Fabian Kanal, Josef Pölt, Martin Sollerspöck (Richtspruch), Martin Barth, Thomas Vogl, Konrad Hallhuber, Matthias Reinhard und Christoph von Hornstein. © Andrea Jaksch

Acht Monate nach dem Spatenstich konnte an der Herrschinger Straße 11 in Erling nun Hebauf gefeiert werden. Die VR-Bank baut dort ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude – das wohl größte Gebäude in Erling, abgesehen von Kloster und Molkerei. Der Name des Gebäudes wurde an die Bauform angelehnt und lautet „Dreiseit“.

Erling – Die VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg errichtet in Erling einen dreigeschossigen Gebäudekomplex mit 20 Wohneinheiten auf 1900 Quadratmetern, die ab Mai vergeben werden sollen. Die Wohnungen werden demnächst ausgeschrieben, zunächst für ortsansässige Unternehmen und anschließend allgemein. Dazu kommen eine neu besetzte VR-Bank-Filiale, vier weitere Gewerbeeinheiten und eine Tiefgarage. Die VR-Bank-Filiale wird unter anderem mit einem Videoservice und einer 24-Stunden-Schließfachanlage ausgestattet.

In die Gewerbeeinheiten ziehen der Bäcker Benedikter, eine Andechser Tierarztpraxis, das Start-up Digital Education Group und eine Zahnarztpraxis.

Zum feierlichen Hebauf mit Spanferkel, traditionellen Schmankerln und einem frischen Fass Bier kamen unter anderen Andechs’ ehemalige Bürgermeisterin Anna Neppel und leicht verspätet herbeigeeilt auch Bürgermeister Georg Scheitz, der sich riesig freute. „Für das Haus Erling ist das eine richtige Bereicherung“, sagte er vor allem mit Blick auf das Café, das mit der Bäckerei in den Komplex einzieht. Wenn in eineinhalb Jahren dann auch noch der Maro-Genossenschaftsbau in unmittelbarer Nachbarschaft bezogen werde mit Tagespflege und den 31 bezahlbaren Wohnungen, „haben wir eine richtige kleine Dorfmitte“.

Ursprünglich waren auf dem Gelände zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit 22 Wohnungen geplant. Wie berichtet, hatte die VR-Bank auf Anwohner-Wünsche reagiert und das Baumaß zurückgenommen. Das kleinere der beiden geplanten Gebäude, ein Dreispänner mit jeweils 140 Quadratmeter Grundfläche an der Raiffeisenstraße, hat die Bank gestrichen. Dafür sollen dort Autostellplätze entstehen. Insgesamt sind nun 74 Stellplätze vorgesehen. Nach den ersten Plänen hätte das Bauprojekt längst fertiggestellt sein sollen, der Baubeginn war für Frühjahr 2020 angesetzt. Ein Wechsel des Planungsbüros der VR-Bank verzögerte jedoch das Vorhaben.

Zeitlich habe der Bauplan seit dem Spatenstich im August vergangenen Jahres bisher gut eingehalten werden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Fertiggestellung wird Ende des Jahres gerechnet. „Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten so schnell und gut vorangekommen sind“, sagt der zuständige Vorstand der VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, Konrad Hallhuber. „Eine gute Beratung von allen Seiten ist für den Erfolg eines solchen Projekts essenziell.“