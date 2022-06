Defibrillator abmontiert und „verzogen“

Der Defibrillator an der Turnhalle in Erling ist gestohlen worden.

Unbekannte stehlen Lebensretter vom Gelände der Carl-Orff-Volksschule Andechs

Von Andrea Gräpel

Es ist noch kein Jahr her, dass die VR Bank Starnberg Herrsching Landsberg der Gemeinde Andechs einen Defibrillator spendierte, der an der neuen Turnhalle in Erling zur Verfügung stand. Am Dienstag wurde festgestellt, dass dieser Lebensretter abmontiert und gestohlen wurde. Weil aktuell Ferien sind, kann ein genauer Tatzeitpunkt nicht genannt werden.

Erling - Bürgermeister Georg Scheitz, der die Spende im August vergangenen Jahres entgegengenommen hatte, ist stinksauer. „Das ist die Höhe, was da passiert“, schreibt er in einer Mitteilung an den Starnberger Merkur. Unbekannte hätte den Defibrillator einfach „verzogen“.

Das Gerät an der Turnhalle war das dritte dieser Art, das die VR Bank der Gemeinde Andechs gestiftet hat. Weitere Geräte hängen beim Erwin-Rauscher-Haus in Frieding und am Dorfplatz in Machtlfing. Alles Geräte, die leicht zu bedienen sind und Leben retten können. Wenn einem Betroffenen innerhalb der ersten fünf Minuten geholfen wird, sind die Chancen groß, dass auch keine Schäden bleiben. Scheitz und sein Geschäftsleiter Michael Kuch hatten bei der Spendenübergabe damals an den Fall des dänischen Nationalspieler Christian Eriksen bei der EM 2021 erinnert. Umso wichtiger erschien ihnen das Gerät am Standort Turnhalle, dessen Wert die Polizei auf 2000 Euro schätzt. Hinweise auf Täter und Verbleib werden unter der Rufnummer (0 81 52) 9 30 20 erbeten. grä