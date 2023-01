Dem Bauhof stinkt’s gewaltig

Von: Andrea Gräpel

Appell an alle Hundehalter: Gemeinderätin Michaela Eisenschmid und Bauhof-Mitarbeiter Thomas Hainzlmeir machen auf die Folgen achtlosen Umgangs mit Hundehinterlassenschaften aufmerksam. Beim Freischneiden fliegt Hainzlmeir nicht selten der Hundekot um die Ohren. Unter anderem deshalb ist im Andechser Bauhof die Waschmaschine ständig in Betrieb. © Andrea Jaksch

Hunde-Hinterlassenschaften auf dem offenen Feld und am Wegesrand sind unappetitlich und können für Weidetiere tödlich sein. Die Andechser Gemeinderätin Michaela Eisenschmid richtet deshalb einen Appell an alle Hundehalter.

Andechs/Erling – Was macht die Waschmaschine im Bauhof? Diese Frage stellte sich die Andechser Gemeinderätin Michaela Eisenschmid, als das Ratsgremium in den Bauhof eingeladen wurde. Als sie nachfragte, stach sie in offene Wunden: „Wennst beim Mähen auf einen Hundehaufen triffst, fährst postwendend zum Bauhof und ziehst dich um. Da kannst nimmer weiter arbeiten, weil des so stinkt“, erklärte ihr Bauhof-Mitarbeiter Thomas Hainzlmeir und wurde dabei so emotional, dass Michaela Eisenschmid das Thema aufgriff und einen Appell an alle Hundehalter richtet. Dabei treffen die unappetitlichen Hinterlassenschaften nicht nur die Bauhofmitarbeiter bei der Arbeit mit dem Freischneider mit voller Wucht, sie können für Weidetiere auch tödlich sein. Ratskollege Thomas Sailer, der auch Ortsobmann in Erling ist, spricht da aus eigener Erfahrung als Milchviehhalter. Michaela Eisenschmid richtet ihren Appell deshalb an alle Hundehalter, ihre Haustiere nicht nur anzuleinen, sondern auch deren Hinterlassenschaften fachgerecht zu entsorgen.

Andechs ist die flächengrößte Landkreisgemeinde und steht zu fast 90 Prozent unter Landschaftsschutz. Tausende Menschen zieht es deshalb zu jeder Jahreszeit bei schönem Wetter in diese Natur. Viele kommen mit Hund. Viele halten sich nicht an das Leinengebot und auch nicht daran, den Hundekot zu entfernen. „Es gibt Wiesen, die mag ich nicht freiwillig mähen“, sagt Sailer mit Blick auf die Grünflächen im Bereich des Klosterparkplatzes. Da sei es besonders schlimm. Und schlimm sei auch, dass Hundekot-Tüten einfach liegen blieben. Darin sei der Kot gut konserviert, und wenn er im Mai mit dem Mähwerk drüber fahre, habe er nicht nur den Kot, sondern auch Plastikmüll im Futter. Er ärgert sich sehr, aber die Bauhof-Mitarbeiter ärgern sich noch mehr. Sailer hat Verständnis, denn er tritt vielleicht mal mit dem Schuh in Hundekot, sitzt ansonsten oben auf dem Schlepper. Wenn die Bauhofmitarbeiter aber Ecken und Ränder freischneiden, in den versteckt Hundekot liegt, sieht es für sie ganz anders aus. „Da muss man das komplette Gwand wechseln, duschen und mit der Wurzelbürste ran“, sagt Bauhofleiter Josef Frey. Das sei nicht nur im Sommer der Fall, sondern auch im Winter. „Kleine Ecken müssen immer mal freigeschnitten werden.“ Und dafür steht dann die Waschmaschine im Bauhof, die ständig in Betrieb ist. „Das müssen wir selber waschen, das können wir nicht daheim in die Wäsche werfen“, sagt Frey. Von anderen Bauhofleitern weiß er, dass dies nicht nur ein Andechser Problem ist.

„In der Wahrnehmung vieler Hundebesitzer liegt die Krux mit der Hinterlassenschaft ihrer Vierbeiner in erster Linie darin, keine Tretminen auf den Spazier- und Wanderwegen zu hinterlassen. Das klappt ja schon ganz gut. Was aber, wenn der Hund sich eine Grünfläche abseits des Wegrands für sein Geschäft sucht? ,In den Büschen, Sträuchern und Grünstreifen stört das doch nicht’, denkt sich der ein oder andere Hundebesitzer vielleicht. Und ich gestehe: Mir als Nicht-Hundebesitzerin und Nicht-Landwirtin war die Problematik mit den Hundehaufen auf Grünflächen, Wiesen und Feldern auch nicht in dieser Dimension bewusst“, sagt Michaela Eisenschmid. Den Bauhofmitarbeitern erschwerten Hundehaufen die tägliche Arbeit. Nicht selten fliegt ihnen der ein oder andere Hundehaufen um die Ohren, sind es liegen gebliebene Hundekot-Tüten, sei es noch fieser. „Wenn einer bei den Mäharbeiten das Laufen anfängt und schnell weg ist, weiß ich gleich, was passiert ist“, sagt Frey.

Wenn ihr Appell für die Bauhofmitarbeiter auch nur ein paar Häufchen weniger bedeute, dann hätte sie schon ein bisschen erreicht, sagt Michaela Eisenschmid.