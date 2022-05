Der „fromme Karl“ und Erlings Maikrone

Von: Andrea Gräpel

Fleißige Binderinnen (v.l.): Margarete Fitz, Ingeborg Heinrichs, Hildegard Glas, Annemarie Huber, Alexandra Mayr und Karola Binder. © Photographer: Andrea Jaksch

„Endlich steht sie wieder“, freut sich Ingeborg Heinrichs. Zwei Jahre musste die Mariensäule in Erling wegen Corona ohne Krone auskommen. Nun ziert sie den Platz wieder – wie immer bis Ende Mai. Und das nun schon seit 1867.

Erling – Es ist liebe Tradition, dass die Erlingerinnen vier Tage vor dem ersten Mai Moos sammeln, um eine Maikrone zu binden. Das Moos ziert den oberen Teil, Daxen den unteren. Am 1. Mai muss die Krone fertig sein. Mit Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg schmückt sie seit 1867 für vier Wochen im Mai die Mariensäule an der Andechser Straße in Erling.

Von 1993 bis 2018 hat Karola Binder das Maikronen-Binden organisiert, hatte „Regie“, wie sie es nennt. Schon seit mehr als vier Jahrzehnten hilft sie mit. Die „Regie“ hat Karola Binder aber 2018 an Ingeborg Heinrichs abgegeben. Fleißig dabei ist die 84-Jährige jedoch noch immer – ob es ums Moossammeln geht oder ums Binden. Insgesamt sind es jedes Jahr zehn bis zwölf Erlingerinnen, die sich um die Maikrone kümmern. Ein Schmuckstück mitten im Klosterdorf. Jeweils vier Tage und insgesamt 20 Stunden sind die Frauen damit beschäftigt. Außer in den vergangenen zwei Jahren. „Wir konnten sie wegen Corona nicht aufstellen“, bedauert Ingeborg Heinrichs (68), die wie Karola Binder seit Jahrzehnten die Tradition pflegt. Seit 2001 ist sie dabei.

Erst wird Moos gesammelt. „Das ist die schwierigste Arbeit“, sagt Ingeborg Heinrichs. Denn das Moos muss eine bestimmte Länge haben. Gebunden wurde schon an vielen Plätzen in Erling und „oben in Andechs“. Seit einigen Jahren wird der obere Teil auf dem Loder-Hof, gleich gegenüber von der Mariensäule, im Ortszentrum gebunden. Der Weg ist kürzer. „Eigentlich kann jeder binden, wenn er ein bisschen Spaß daran hat“, sagt Ingeborg Heinrichs. Aber sie weiß, dass es sich nicht jeder zutraut. Denn das Ergebnis sieht aus wie ein Kunstwerk, das sogleich ins Auge fällt, wenn man vorbei geht oder fährt. Aber im Grunde sei es einfach zu erlernen: „Eine bindet, zwei langen hin“, erklärt sie. Auch um die Krone herum. „Da muss man dann auch schon mal rumkriechen. Eine 80-Jährige kann das nicht mehr“, weiß sie. Materialreichen geht aber immer.

30 Obstkisten voll Moos sind nötig, um der Krone ihr sattes, grünes Kleid zu verpassen. Ein großer Anhänger voll Daxen außerdem, um den unteren Teil zu ummanteln. Früher holte Edi Binder die Daxen aus dem Staatswald, seit fünf Jahren macht dies Alfons Echter in Absprache mit Revierförster Wolfgang Lechner. Heuer durfte Echter dafür ein paar Weißtannen umschneiden. „Fichtenzweige werden schnell unansehnlich braun“, weiß Karola Binder. Denn früher wurde Fichte verwendet, da musste die Krone zweimal gebunden werden. Die Tanne bleibe länger grün. Aber auch davon brauchen die Erling-erinnen viel: Die Daxen füllen einen großen Anhänger.

Während die Binderinnen den oberen Teil im Loderschen Garten bekleiden, stellt der Bauhof den unteren rund um die Mariensäule schon auf. „Das Aufstellen passiert immer in enger Absprache mit der Gemeinde“, sagt Ingeborg Heinrichs. Sobald das Mooskleid sitzt, wird der obere Teil der Krone mit dem Frontlader auf den unteren montiert und die Arbeit mit den Daxen beginnt – zum Teil über eine Hebebühne. Früher wurde per Hand aufgestellt. „Zehn Mann hat man dafür gebraucht“, sagt Loder. „Früher“, erinnert er sich auch, „wurde die Krone in Andechs gebunden“, also im Kloster. Auf einem „Gummiwagen“ habe man die vier Meter breite Konstruktion hinunter transportieren müssen. „Ein Himmelfahrtskommando“, sagt er. Ein Wunder, dass sie nicht runtergefallen sei.

Heruntergefallen war dafür die goldene Krone auf der Spitze, nachdem Betrunkene sie runtergeschlagen hatten. Auch das Wetter tat sein Übriges, dass die Holzkrone immer wieder repariert werden musste. „Bis sie dermaßen schlimm ausgschaut hat“, dass Schreiner Klaus Herrmann (73) und dessen Vater Josef sich ihrer annahmen. „Ich hab’ gesagt, das muss ma gscheit machen“, erinnert sich Klaus Herrmann. Sie restaurierten die Krone von Grund auf, vergoldeten sie und lackierten sie wetterfest. „Wir haben uns da so reingehängt“, sagt Herrmann, dass er sie nicht mehr aus der Hand gibt. Thront sie nicht über der Mariensäule, liegt sie deshalb sicher in einer extra für sie gezimmerten Kiste bei ihm. Wenn etwas auszubessern ist, kümmert sich der 73-Jährige darum. „Solange ich das machen kann, bleibt sie bei mir. Die kommt nirgends anders hin.“

In ihren Aufzeichnungen hat Karola Binder vermerkt, dass die Tradition der Marienkrone mit der Fahnenweihe des Erlinger Veteranenvereins im Jahr 1876 ins Leben gerufen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ ein Mann die Tradition aufleben, den die älteren Erlinger als den „frommen Karl“ kennen. Nur Quirin Loder (72) erinnert sich noch gut an ihn, Karl Fait habe er geheißen, aus Aachen. „Der wollte erst ins Kloster, darum nannte man ihn den Frommen. Aber die wollten ihn nicht, dann wurde er Schweinehirt. Der hat das Aufstellen der Maikrone aber damals organisiert.“ Das, was heute die emsigen Erlingerinnen machen.

Allerdings wird die schöne Krone Ende Mai auch schon wieder abgebaut. Das übernimmt wiederum der Bauhof. „Die holen Daxen und Moos runter. Danach wird das Gerüst im Bauhof verwahrt – bis zum nächsten Jahr“, sagt Ingeborg Heinrichs. Sie freut sich über das Miteinander der Binderinnen mit der Gemeinde, das schon beim Aufstellen beginnt. Denn wenn alles fertig ist, wird gefeiert. Bürgermeister Georg Scheitz sorgte in diesem Jahr für die Brotzeit, die Bäckerei Benedikter für Kuchen, den Kaffee lieferten die fleißigen Binderinnen, Tische und Stühle hatte „Limonaden-Plank“ zur Verfügung gestellt. „Heuer war’s richtig lustig“, fand Karola Binder. Selbst der neue Ortspfarrer Pater Korbinian sei lange sitzen geblieben.