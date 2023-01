Der mit dem Loch im Schuh

Begeisterter Läufer und Barfußgeher: Michael Laimer mit seiner Barfuß-Sandale © privat

Michael Laimer ist überzeugter Barfußgeher. Als solcher hat der Wahl-Erlinger nun einen Schuh entwickelt, durch den die Natur zu spüren ist, ohne barfuß zu gehen. Ein Loch macht’s möglich, ein sogenannter Nature Spot.

Erling – Auf der Suche nach dem passenden Schuh, hat der passionierte Barfußgeher und Läufer Michael Laimer aus Erling eine eigene Sandale entwickelt. „Piapios“ heißt sie. Und das Besondere ist ein Loch in der Sohle, durch das Mittelfuß und Natur behutsam miteinander anbandeln. Dieses Barfußgefühl sorgt für „happy feet und eine happy soul“ – und alles „made in Andechs“, versichert er.

Die sechs Millimeter dicke Sohle aus Naturgummi „fühlt sich an, wie eine zweite Haut“, schwärmt seine Lebensgefährtin Karin Eberle. Über die Ferse gezogen gibt ein weiches Baumwollgummibändchen dem Fuß festen Halt. Die aktuell drei Piapios-Modelle fertigt das Paar im heimischen Wohnzimmer an. Die Sohle wird in Bayern zugeschnitten, die verschiedenfarbigen Buchenperlen und die Naturlatexbänder sind aus Deutschland. Auf Bestellung fädeln Laimer und Eberle die Perlen am Esstisch auf die Gummibänder und befestigen diese.

Ausprobiert und für gut befunden haben die Piapios-Sandalen bereits eine Reihe von Fans. Eine Weltenbummlerin habe gerade zwei Paar als Grundausstattung für ihr Sabbatjahr bestellt – und eine Moderatorin trat in den Sandalen im Fernsehen auf. Als Kameramann hat Laimer beste Kontakte. Viel mehr gibt er zu seiner Person nicht preis. „Daumen hoch“, sagt Moderatorin Fine Kalze in einem Video auf der Piapios-Homepage über das Produkt und ist begeistert von der Leichtigkeit und dem Boden-Kontakt durch das kleine Loch.

Lange hat der freiberufliche Kameramann an dem Konzept getüftelt, nachdem er als leidenschaftlicher Läufer x Qualitäts-Produkte durchprobiert habe, die mit einem Barfußgefühl warben. „Beim Laufen gingen viele schnell kaputt“, erinnert er sich. Oder sie provozierten eine Fehlhaltung, die sich durch Schmerzen bemerkbar machten. Irgendwann sei er nur noch barfuß gelaufen. Von da an nahmen die Piapios in seinem Kopf Gestalt an. Am Anfang war es eine schwarze Sohle mit Schnüren dran. Was fehlte, war der direkte Bodenkontakt. „Also schnitt ich ein Loch rein“, sagt er. Ein „Spot“, der den Fuß langsam an kitzelnde Grashalme oder kleine Steinchen gewöhnt. Laimer variierte in der Größe und verschob die offene Stelle so lange, bis es für die drei Modelle „Park, Shine und Running“ passte. Dazu kreierte er drei Motive, zwischen denen ausgewählt werden kann: Ein Schmetterling steht für Leichtigkeit, eine Bärentatze für Stärke und ein Edelweiß für Naturverbundenheit.

Der Markenname leitet sich vom Unrternehmensnamen für Mediendienstleistung, „Piapio-Media“, ab. Das S am Ende steht für die Sandale. „Piapios sind keine Flip-Flops“, betont Laimer. Erstens sei die weiche Baumwolle zwischen den Zehen nicht zu spüren, zweitens laufe man mit den Flip-Flops über die Ferse. „Mit den Piapios gehe ich automatisch über den Fußballen“, erklärt er. Und durch die dünne Sohle würden Fußreflexzonenpunkte angeregt und der Kreislauf komme in Schwung. „Ich merke, wie meine Füße angenehm warm werden“, so Laimer. Freilich hat Handarbeit ihren Preis: Eine Sandale kostet 53 Euro.

Mehr Informationen zu den Sandalen finden sich unter www.piapios.de.

Michèle Kirner