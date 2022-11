Der Platzerl-Ofen bleibt kalt

Andechser Christkindlmarkt

Von Andrea Gräpel schließen

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es am zweiten Adventwochenende wieder einen Andechser Christkindlmarkt geben – mit der berühmten Lebenden Krippe, aber erstmals ohne die beliebten Platzerl der Landfrauen.

Andechs – Der Platzerl-Stand wurde seit dem ersten Christkindlmarkt 1977 mit großem Erfolg von den Erlinger Bäuerinnen betrieben – mit Glühwein, Plätzchen und Weihnachtsstollen. Zwölf Frauen gehörten in den vergangenen Jahren vor Corona zum Kreis der Bäckerinnen. „Früher waren es auch schon mal 20“, weiß Sylvia Essig, die das Markttreiben auf dem Heiligen Berg für die Gemeinde Andechs organisiert. Überschlagen hat jede der Bäckerinnen in den mehr als 40 Jahren circa 1500 Kilogramm Plätzchen und jeweils mehr als 1000 Stollen für den Verkauf am Stand gebacken und damit für ein schönes weihnachtliches Warenangebot am Christkindlmarkt gesorgt. Die Platzerl wurden immer zuerst gleich Anfang November produziert, zum Schluss die Stollen – mit Quark oder mit Hefe. Bei Elfriede Bauer kamen ganz am Ende immer noch Springerle zum Zuge nach einem Rezept ihrer Schwiegermutter. Jede Bäuerin hatte so ihre eigenen Platzerl-Favoriten. Etwa 30 Rezepte gab es, die der Bürgermeister gerne in einem Rezeptbuch verewigen würde.

Scheitz hat ausgerechnet, dass allein für die Platzerl die unvorstellbare Menge von 1,3 Tonnen Teig verarbeitet worden sind. Die Leute standen Schlange. Das Weihnachtsgebäck hatte Liebhaber weit über die Landkreisgrenzen hinaus. „Sogar aus Köln ist jemand jedes Jahr da, um Plätzchen zu kaufen“, erzählte Elfriede Bauer noch vor wenigen Jahren mit einem Strahlen im Gesicht. 44 Jahre hat sie sich auf diese Weihnachtsbäckerei gefreut. Wenn das Gebäck ausging, war auch schon mal in der Nacht nachgebacken worden. In all den Jahren war der Ansturm auf den Stand der Erlinger Bäuerinnen ungebrochen.

Nun ist damit Schluss. Die engagierte Damenriege verabschiedet sich in den wohlverdienten „Back-Ruhestand“ – zumindest für den Christkindlmarkt. Bürgermeister Scheitz bedankte sich für die „enorme Leistung“ bei drei der Bäckerinnen – Elfriede Bauer, Barbara Graf und Anna Schmaus.

Künftig wird der Stand von den beiden Ortsbäuerinnen Sonja Frey und Beatrice Scheitz zusammen mit vielen fleißigen Händen weitergeführt als ein Stand – nicht nur von Erlinger Landfrauen. „Es ist jetzt der Stand der Andechser Landfrauen“, unterstreicht Trixi Scheitz, die stellvertretende Ortsbäuerin in Erling und seit diesem Sommer auch Kreisbäuerin ist. Es ist ein Generationenwechsel.

Die Andechser Landfrauen werden weiterhin Glühwein und Kinderpunsch anbieten. Statt Platzerl gibt es aber weihnachtliche Kuchen – Nussecken oder Rotweinkuchen. 20 junge Landfrauen aus allen drei Andechser Ortsteilen bringen sich dafür als Bäckerinnen ein. „Wir haben auch noch ein paar Stollen, aber nicht mehr in dem Umfang“, so Trixi Scheitz.

Der Andechser Christkindlmarkt findet traditionell am zweiten Adventwochenende auf dem Heiligen Berg statt, diesmal vom 2. bis zum 4. Dezember. Geöffnet ist täglich von 12 bis 20 Uhr. Zu sehen ist wieder die Lebende Krippe, und der Heilige Nikolaus kommt zu Besuch. Es singen und musizieren Andechser Musikgruppen.