„Die Chance, ein gutes Leben zu führen“

Von: Andrea Gräpel

50 Jahre zentrale Umschulungsstätte: Grund zur Freude für Leiter Frederik Waltscheff, LVA-Abteilungsleiterin Angelika Schürner-Menzel, Ministerialdirigent Peter Holzner und Vize-Anstaltsleiter Dr. Harald Eichinger. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Rothenfeld ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Bayernweit beispiellos ist das Umschulungsangebot für Gefangene in dem ehemaligen Sommersitz der Herren von Andechs. Gestern wurde das 50. Jubiläum gefeiert.

Rothenfeld – Er war wohl der berühmteste Insasse in der Geschichte der JVA Rothenfeld. Der ehemalige FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß saß bis 2016 einen Teil seiner Haftstrafe in der Außenstelle der JVA Landsberg ab. Seitdem ist es wieder ruhig geworden um das hinter Bäumen versteckt liegende Gefängnis. Gestern wurde jedoch groß gefeiert. Denn seit 50 Jahren ermöglicht der offene Vollzug interessierten Gefangenen eine Ausbildung, die ihnen den Weg in die Gesellschaft erleichtern kann – und das als zentrale Umschulungsstätte für ganz Bayern. 750 Teilnehmer haben dort in dem halben Jahrhundert ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlossen – früher als Maschinenbauer, mittlerweile als Zerspanungsmechaniker in Dreh- oder Frästechnik, als Fachkraft für Metalltechnik oder als Industriemechaniker mit Teilqualifizierung.

„Arbeit und Ausbildung sind die tragenden Säulen der Resozialisierung“, betonte Ministerialdirigent Peter Holzner. Der Start des Programms in Rothenfeld 1972 sei der Beginn einer Erfolgsgeschichte gewesen, die er selbst seit knapp 30 Jahren begleite, sagte er. Er habe sämtliche Abteilungen des Justizministeriums durchlaufen, bis er Ministerialdirigent wurde. Darunter auch die Abteilung Arbeitswesen, die sich mit der Aus- und Fortbildung der Gefangenen befasst. Die Arbeit in Rothenfeld verdiene besonderen Respekt, sagte Holzner.

Der ehemalige Sommersitz der Herren von Andechs (ab 1705) ging nach einigen Eigentümerwechseln 1903 zurück in den Besitz der Andechser Mönche. Abt Gregor Danner richtete dort eine Erziehungsanstalt ein, die bis 1933 betrieben wurde, bevor der Redemptoristen-Orden dort eine Hochschule einrichtete. Der Landsitz ging aber schon 1939 in den Besitz des Staates über. Bis 1966 unterhielt er in Rothenfeld ein Frauengefängnis, seit 1968 sind ausschließlich Männer in dem Gebäude untergebracht.

Gefangene im offenen Vollzug dürfen sich im Gegensatz zum geschlossenen Vollzug frei innerhalb des Gefängnisses bewegen. Werden sie für geeignet befunden, Ausgang oder Urlaub zu bekommen, dürfen sie sogar als Freigänger arbeiten – einen besseren Status gibt es nicht. Jede Stufe bedarf einer besonderen Prüfung.

Freigänger war damals auch Uli Hoeneß. Die aktuellen Freigänger arbeiten gleich nebenan in der JVA-eigenen Landwirtschaft. Denn sie sind auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Und Rothenfeld liegt zwar idyllisch in die Andechser Natur eingebettet, dafür aber weit abgelegen.

Das Gefängnis ist nicht nur eine denkmalgeschützte Augenweide mit eigener Kirche und zwei launigen Geistlichen beider Professionen, es bietet auch viele Freizeitmöglichkeiten – ob im Fitnessraum oder im idyllischen Innenhof mit großen Schachfeld, Volleyball und Basketball. Wären Wachturm und Stacheldraht nicht, hat der Besucher das Gefühl, sich auf einem Internatsgelände zu befinden. Das Haus bietet Platz für 101 Gefangene, maximal waren es aber bisher schon nur etwa 80. Aktuell zählt die JVA 43 Gefangene, Tendenz fallend.

Der Trend sei zum einen dem steigenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung geschuldet, erklärte Dr. Harald Eichinger, stellvertretender Anstaltsleiter der JVA Landsberg. Auch die Pandemie habe ihren Teil dazu beigetragen. Andererseits spielten in Rothenfeld aber auch Bildungsgrad und Staatsangehörigkeit eine Rolle. Denn um die Umschulung beginnen zu können, seien gewisse Anforderungen notwendig. Dazu gehört nicht nur mathematisches Verständnis, sondern dazu zählen auch Deutschkenntnisse. Bei Gefangenen, denen eine Abschiebung droht, werde eine Ausbildung zudem nicht gefördert, sagte Eichinger. Entsprechend sinken die Zahlen, obwohl das Angebot bayernweit gilt. „Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit geeigneten Gefangenen beliefert werden“, sagte er ganz offen beim Empfang. Damit die Umschulungsstätte auch weiter Bestand haben könne.

Frederik Waltscheff leitet die Lehrwerkstatt seit zwei Jahren. Stolz verweist er bei der Führung durch die Hallen auf die Zahl der erfolgreichen Absolventen. „Die Noten sind herausragend“, betonte er. Das sei ein Verdienst der drei langjährigen Lehrmeister. Thomas Hildebrand, Roland Ebenhoch und Thomas Schropp seien „Ausbilder mit dem Herz am rechten Fleck“. Leider nehme aber das Bildungsniveau immer weiter ab.

Gerade hat der 101. Kurs in der Geschichte der Umschulungsstätte begonnen. Einige Teilnehmer hätten die Prüfung im Juni erfolgreich bestanden, neun würden aktuell noch ausgebildet. „Das ist eine Auslastung von 40, 45 Prozent“, erklärte Waltscheff.

Immer wieder gibt es Postkarten und Briefe von dankbaren Ehemaligen, die mit der Ausbildung ihren Platz in der Arbeitswelt gefunden haben. Ein Brief aus dem Jahr 2008, kopiert auf leuchtend gelbem Papier, hängt für jeden sichtbar in der Werkhalle: „Meine Herren“, steht am Ende der Zeilen, „ich hoffe, dass diese Erfolgsgeschichte Sie motiviert, so weiterzumachen. Denn auch, wenn diese Kerle es oft nicht einsehen, was sie bei Ihnen für eine Möglichkeit haben. Es ist die Chance, ein gutes Leben zu führen. Ich für meinen Teil werde diese Chance nutzen!“