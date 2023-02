Die Elite unter den Wohnmobilen

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Der Prototyp bringt an den Seiten ausgefahren, Vorbeifahrende und Fußgänger in Andechs zum Staunen. © Photographer: Andrea Jaksch

Reisemobil-Hersteller Protec will so schnell wie möglich in Rothenfeld produzieren und sucht händeringend Arbeitskräfte.

Rothenfeld/Weßling – Wer am Wohnmobil-Stellplatz in Andechs vorbeifährt, muss zweimal schauen: Ein graues Wohnmobil direkt am Straßenrand lädt zum Staunen ein, denn es ist breiter als andere. 3,50 Meter zum Wohnen, aber nur 2,30 Meter auf der Straße. Es ist das erste Wohnmobil, das sich auf kompletter Länge beidseitig ausfahren lässt und so 18 Quadratmeter Platz schafft. Ein Maß, das dem Modell seinen Namen gibt: Q18. In Andechs steht der Prototyp von Protec, der 2016 erstmals auf der Caravan Salon präsentiert wurde. Mittlerweile sind auf Europas Straßen elf oder zwölf unterwegs.

Andreas Kunzfeld ist Produkt-Manager im Unternehmen von Franz Wieth, das 2002 im Argelsrieder Feld gegründet wurde. Die Familie Wieth hat insgesamt fünf Unternehmen, seit 1994 sind sie mit der Autotuning-Firma „a-workx“ in Weßling ansässig. 2002 wurde Protec gegründet, das jüngste Kind des Seniorchefs, der als Werkzeugmacher und Maschinenbauingenieur den Grundstein legte und dessen Erfindergeist über allem schwebt. 200 Patente sind auf seinen Namen angemeldet, Patente wie für das „Slide-Out“ des Q18, für die ausfahrbaren Seitenteile.

Hat 2016 schon am Prototypen mitgebaut: Projekt-Manager Andreas Kunzfeld. © Andrea Jaksch

Kunzfeld stieß 2013 zum Weßlinger Unternehmen. Ein Quereinsteiger, wie er sagt, denn der 58-Jährige hat Medizin studiert. Gemeinsam mit Wieth hat er den Prototypen entwickelt, der seit November in Andechs steht. Lange suchten sie nach größeren Flächen für die Weßlinger Unternehmenszweige der Wieths. Im Andechser Gewerbegebiet Rothenfeld wurden sie fündig. Schon längst sollte das Reisemobil dort produziert werden, aber Lieferschwierigkeiten und volle Auftragsbücher im Handwerk brachten auch diesen Bau auf der 6000 Quadratmeter großen Fläche ins Stocken. „Zwei von drei Hallen stehen, aber wir haben noch immer kein Dach“, sagt Kunzfeld. Zwangsweise wird die Produktion deshalb klein gehalten – maximal fünf Fahrzeuge können in Weßling im Jahr produziert werden, immer zwei parallel. „Das schaffen wir aber eigentlich nicht“, so der Produktmanager. Auch aktuell steht neben einem Neuaufbau ein älteres Fahrzeug zur Wartung in der Halle. „Einmal im Jahr sollten die Aufbauten durchgecheckt werden.“

Das Fahrgestell ist von Iveco. Der einzige Hersteller, der eine Maximallast von 7,2 Tonnen zulasse. „Der kann noch mit dem alten Dreier-Führerschein gefahren werden“, sagt Kunzfeld. Neue Führerscheine sind nur bis 3,5 Tonnen zugelassen. Aber die wenigsten jungen Leute werden sich das Reisemobil leisten können. „Es ist Eliteklasse“, räumt Kunzfeld unumwunden ein. Kein Modell von der Stange. „Wir wollen auch den Charakter einer Manufaktur behalten. Das ist unsere Stärke, individuell auf die Wünsche der Leute eingehen zu können.“ Der Preis beginnt bei rund 270 000 Euro. So viel kostet das Basismodell mit Serienausstattung.

Im Dezember wurde ein erstes behindertengerechtes Modell ausgeliefert. „Ein spannendes Projekt, das haben wir vorher noch nie gemacht“, erzählt Kunzfeld. 340 000 Euro habe dieser Q18 gekostet. Die Obergrenze ist damit aber nicht erreicht. „Aktuell gibt es eine Lieferzeit von zwei Jahren, und der Übernächste sprengt die 400 000-Euro-Grenze.“ Den Sonderwünschen seien wenig Grenzen gesetzt. „Das macht uns aus.“

Das Werk im Andechser Gewerbegebiet Rothenfeld: Zwei von drei Hallen stehen, aber es fehlt noch das Dach. © Flo Hagena

Möglichst ab kommenden Sommer soll in Rothenfeld produziert werden. Theoretisch könne an bis zu zehn Fahrzeugen gleichzeitig gearbeitet werden. Die Aufbauzeit für einen Q18 beträgt etwa vier Monate. „Theoretisch“, betont Kunzfeld, denn dem Unternehmen fehlen Mitarbeiter im Fahrzeugbau. Mit Werbefilmen über Soziale Medien wird schon jetzt händeringend gesucht nach Schreinern, Kfz-Mechanikern, Mechatronikern, Elektronikern, Lackierern, Metallbauern oder passionierten Quereinsteigern wie Kunzfeld selbst. Wenn die Wohnmobilsaison losgeht, noch mal mehr. Auch wenn der Manufaktur-Charakter bleiben soll, der Prototyp auf dem Klosterparkplatz steht ja nicht umsonst dort, und nicht versteckt auf dem Firmengelände in Weßling. Mehr Informationen über das Landkreis-Unternehmen gibt es unter protecmobil.com.