Die Kitzretter von morgen

Von: Andrea Gräpel

Der Verein Kitzrettung Andechs, in der Mitte Peter Schmaderer, führte den Kindern der Carl-Orff-Grundschule die Suche per Drohne mit Wärmebildkamera vor. © Privat

Die Saison der Kitzretter dürfte verspätet in der kommenden Woche endlich starten. Der Verein Kitzrettung Andechs demonstrierte seine Arbeit und den Hintergrund in der vergangenen Woche den Schülern der Carl-Orff-Grundschule.

Andechs – Schon seit einigen Wochen bereiten sich die Helfer des Vereins Kitzrettung Andechs auf die erste Mahd der Landwirte vor und treffen sich zu regelmäßigen Übungen. Denn bald sind sie gefragt, um früh morgens mit Drohnen und später in Gruppen zu Fuß Wiesen nach Rehkitzen abzusuchen. Von April bis Juli setzen Rehgeißen ihre Jungen bevorzugt in hohem Gras ab. Diese Zeit fällt mit der ersten und zweiten Mahd zusammen – in diesem Jahr etwas später, weil es zu kalt war. „Spätestens nächste Woche wird’s losgehen“, sagt Jana Schmaderer, Vorsitzende des Vereins Kitzrettung Andechs. Über ihren Einsatz und ihre Arbeit berichteten sie und ihr Mann Peter in der vergangenen Woche rund 100 Grundschülern der dritten und vierten Klassen der Carl-Orff-Schule Andechs.

Vier Unterrichtsstunden lang verfolgten die Kinder gespannt die Ausführungen und waren vor allem interessiert am Einsatz der Drohne mit Wärmebildkamera, von denen der Andechser Verein mittlerweile zwei am Start hat. Dazu kommen zwei private Fluggeräte. Peter Schmaderer demonstrierte auf der Wiese, wie Drohnen starten und landen, wie der Flug auf dem Bildschirm verfolgt werden kann und warum diese Flüge nur in den frühen Morgenstunden bei Sonnenaufgang Sinn ergeben. Denn dann setzt sich auf dem Wärmebild die Körperwärme des Kitzes vom kalten Boden am deutlichsten ab. Die Jungtiere sind leichter zu finden.

Erst ging es aber um den Nachwuchs der Wildtiere im Allgemeinen, um Rehkitze und Junghasen, die ihre Kinderstube in den Wiesen und Feldern haben. Spaziergänger und Wanderer sollten Rücksicht nehmen, vor allem, wenn Hunde dabei sind. „Die gehören zu dieser Zeit an die Leine“, sagt Jana Schmaderer, die selbst Hundebesitzerin ist. Mit einem Dummy zeigte das Ehepaar Schmaderer den Kindern schließlich, wie eine Kitzrettung abläuft – angefangen mit der Vorbereitung, denn die Flächen müssen für die Drohnen kartiert werden. Insgesamt sind es in diesem Jahr 600 Hektar.

„Wir haben dieses Jahr Flächen in Traubing dazu bekommen“, berichtet Peter Schmaderer. Die Flächen gehören rund 30 Landwirten, mit denen der Verein Kitzrettung Andechs über die jeweiligen Jagdpächter in Kontakt steht. Die Landwirte informieren vor der Mahd den Jagdpächter und der den Verein, damit die Helfer die Flächen absuchen, bevor die Mähwerke eingesetzt werden. Wird ein Kitz gefunden, wird es mit Handschuhen aus der Wiese entnommen, damit kein Menschengeruch an ihm haftet. Geißen lassen die Kitze sonst allein. Nach der Mahd wird das Tier zurückgebracht. Im vergangenen Jahr hatte der Verein elf Einsatztage und 40 Einsatzstunden und konnte so einige Kitze retten, denn vom Führerstand aus sind die Tiere nur schwer zu erkennen.

Im Frühteam stehen dem Verein aktuell 20 Helfer zur Verfügung. „Es dürften gerne mehr sein“, sagt Jana Schmaderer. Nicht jeder hat immer Zeit. Seltener wird der Verein am späteren Vormittag zum Einsatz gebeten – dann ohne Drohne. Wenn der Boden aufwärmt, würde die Wärmebildkamera die Kitze nicht mehr erkennen. Deshalb werden Wiesen ab spätem Vormittag abgegangen, jeweils in Personenketten. Für dieses „Wiesenteam“ haben sich bei Jana Schmaderer 40 Helfer gemeldet. Sie kommen aber selten zum Einsatz, üblich sind Aufträge in aller Früh.

Wenn die Grundschüler älter sind, werden sie sich vielleicht auch freiwillig melden – so begeistert, wie sie nach dem Unterricht ihren Lehrern und Eltern davon berichteten. Mehr Informationen zum Verein gibt es unter kitzrettung-andechs.de.