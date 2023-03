Doppeljubiläum in der Möbelbörse

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Viel Grund zu feiern: Karl Strauß ist heute 70 Jahre alt, die Möbelbörse heuer 25 Jahre. © Andrea Jaksch

Erlinger Einrichtung wird 25 Jahre alt, Mitbegründer Karl Strauß heute 70

Erling – Dort, wo heute das Betreute Wohnen „Haus Erling“ steht, wurde im April vor 25 Jahren die Möbelbörse aus der Taufe gehoben – die Aktion Sonnenblume, wie sie anfangs genannt wurde. Diese Sonnenblume war groß an den Rauscherstadl gemalt, damit jeder hinein findet. Sozialreferentin Christine Lautenbacher war damals die treibende Kraft. Die Sonnenblume ist mittlerweile verwelkt, kaum jemand kennt die Aktion heute noch unter diesem Namen. Es ist schlicht die Möbelbörse, die es nach wie vor gibt. Der soziale Ansatz ist geblieben. Der Erlös landet auf dem Sozialkonto der Gemeinde Andechs. Geblieben sind auch – und dies seit dem ersten Tag – Marianne und Karl Strauß. Heute sind sie erste Ansprechpartner für die Börse, die im Alten Bauhof an der Kientalstraße untergebracht ist, seit der Rauscherstadl abgerissen wurde. Für die Eheleute Strauß ist das ideal, sie wohnen gleich nebenan. Und gefeiert werden heuer sogar zwei Jubiläen.

Die Möbelbörse gehört wie der Heimatverein zum Leben von Karl Strauß. Und auch er hat Grund zu feiern – er wird am heutigen Montag 70 Jahre alt. Als Zimmergraz ist Strauß den alten Erlingern im Dorf bekannt. Das ist der Hausname seines Elternhauses. Dort ist Strauß aufgewachsen, nachdem er adoptiert wurde. Er ist eines der Kinder, die noch in dem einstigen Entbindungs-, Säuglings- und Kinderheim „Wartaweil“ zur Welt gekommen sind.

Ohne Geschwister groß geworden, ist Strauß die eigene Familie heilig. Vier Kinder hat er, mittlerweile auch drei Enkelkinder. Gleich nach der Familie kommt der Heimatverein, die Leidenschaft für alte Geschichten und Sachen. „Das ganze Haus ist voll damit“, sagt Tochter Christina Menge lachend. Sie lacht auch deshalb, weil ihr 13-jähriger Sohn vom Opa damit infiziert wurde. „Das Tollste für die beiden ist, wenn sie wieder einen Schatz finden“ – der Zimmergraz und der Enkel vom Zimmergraz.

So etwas passiert natürlich auch mal bei Haushaltsauflösungen, bei denen Karl Strauß dabei ist, weil er gut erhaltene Möbel und gebrauchte Haushaltsgegenstände für die Möbelbörse einsammelt. Zuletzt ergatterte er dabei Bilder des Erlinger Generalkonservators und Kunstmalers Lothar Schwink (1886-1963) für den Heimatverein. So gehen Möbelbörse und Heimatgeschichte nicht selten Hand in Hand.

Aktuell ist die Möbelbörse noch in der Winterpause. Geöffnet ist immer von Frühjahr bis Herbst. Je nach Witterung ab Ende März oder ab April und dann immer am letzten Samstag im Monat von 9 bis 15 Uhr. Rund 300 Menschen brachten und kauften schon zur Eröffnung vor 25 Jahren gut erhaltene Möbel und Haushaltsgegenstände. Der Erlös kam von Anfang an sozialen Zwecken in der Gemeinde zugute.

Schon in den ersten fünf Jahren waren aus dem Verkauf 35 000 Euro auf das Sozialkonto der Gemeinde geflossen. „Wir nehmen viel ein, geben aber auch viel aus“, hatte Karl Strauß zum 20. Jubiläum gesagt. Geändert hat sich daran nichts. Deshalb schätzt auch Bürgermeister Georg Scheitz die soziale Kaufmöglichkeit sehr. Gemeinde und auch das Landratsamt schicken Bedürftige nicht selten dorthin. Sie dürfen sich mit Berechtigungsschein Möbel aussuchen. Anfangs waren es Alleinerziehende, vor fünf Jahren stellte Strauß fest, dass auch viele ältere Menschen bedürftig werden.

Aber auch Raritätensammler können im Alten Bauhof auf ihre Kosten kommen, der aktuell wieder bis unters Dach gefüllt ist – eine wahre Fundgrube. Der Verkaufserlös wird in Kinderspielplätze investiert, in Ruhebänke, und er kommt Menschen in Andechs zugute, die in Not geraten sind – das reicht von der Winterkohle bis zum Spielgerät. „Es ist schon wichtig, dass man so eine Sparkasse hat“, sagt Scheitz. grä