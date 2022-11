Eberls Ehrenwort

Von: Andrea Gräpel

Ein Bild aus alten Tagen, aus dem Jahr 1919, als Widdersberger und Friedinger noch zum Veteranenverien Andechs gehörten: Hier ein Treffen vor dem ehemaligen „Wilden Hund“. © Privat

100 Jahre Veteranen- und Soldatenverein Frieding-Widdersberg sind auch 100 Jahre Vereins- und Ortsgeschichte. Am kommenden Wochenende wird das Jubiläum mit geladenen Gästen, Gottesdienst, Festzug und Festabend im Vereinsheim Frieding gefeiert.

Frieding – Peter Eberl und Rudi Stumbaum haben ihre Köpfe in den vergangenen Monaten unzählige Male zusammengesteckt. Gemeinsam mit Anna Neppel haben sie die Geschichte des Veteranen- und Soldatenvereins Frieding-Widdersberg aufgerollt. 100 Jahre – in Texten und Bildern. Entstanden ist eine sehenswerte Chronik, die dem Leser ein Gefühl dafür gibt, wie es damals wohl war. Zugleich ein beklemmendes Gefühl, zu wissen, dass nicht weit von den früheren Kriegsgebieten entfernt, aktuell wieder Krieg herrscht. Die Gedanken werden am Festabend dorthin schweifen, wenn Eberl als Vorsitzender des Veteranenvereins am Samstag, 19. November, die Gäste im Vereinsheim in Frieding begrüßt. „Alle Pfarrer und Pater, die der Kirche in Frieding nahe stehen, Schirmherr Erster Bürgermeister Georg Scheitz, Brigadegeneral Rainer Simon, Altlandrat Karl Roth und alle unsere Altbürgermeister und viele Gemeinderäte der Gemeinde Andechs haben sich angesagt“, so Stumbaum stolz, der Schriftführer und stellvertretender Vorstand in Personalunion ist.

Eberl ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Vereins. Er stieß zu einem Zeitpunkt dazu, als niemand mehr an den Verein geglaubt habe, erinnert er sich. Damals sei Marinus Link zu ihm gekommen. „Er hat mich ziemlich oft besucht und sagte, wir brauchen no oan für die Vorstandschaft.“ Das überzeugende Argument sei gewesen, als Link ihm sagte: „Woast, mir war wichtig, dass noch alle vo de Kriegsteilnehmer nach ihrem Tod vom Verein an Kranz und die Salutschüsse kriang.“ Darauf bekam Link Eberls Wort. „Meiner Frau habe ich gesagt, das ist nicht so viel, das geht schon“, sagt Eberl, der damals auch für die SPD im Gemeinderat saß.

Das Kriegerdenkmal in Frieding wurde im Gründungsjahr 1922 errichtet. Hier ein Bild aus 1926. © Privat

Zur 90-Jahr-Feier lebten noch sechs Kriegsteilnehmer. Der letzte verstarb vor zwei Jahren im Alter von 93 Jahren. Marinus Link starb 2017. Aktuell zählt der Veteranen- und Soldatenverein Frieding-Widdersberg noch immer 37 Mitglieder.

Entstanden ist der Verein aus dem Veteranenverein Andechs heraus, den es seit 1858 gab – die Zeit der Bruderkriege. Großes Leid brachte der Erste Weltkrieg. Danach bildeten sich in fast allen Ortschaften selbstständige Vereine. So auch für Frieding und Widdersberg. Im Mai fand die Vereinsgründung statt und schon im Dezember wurde das Kriegerdenkmal eingeweiht, dass bis heute liebevoll von Friedinger Frauen gepflegt wird. Christa Sedlmayr übernahm die Aufgabe von ihrer Mutter Berta Mair, die heuer im Alter von 100 Jahren gestorben ist.

Nach den Kriegsjahren von 1939 bis 1945 wurde der Verein als Krieger- und Soldatenkameradschaft von Frieding und Widdersberg wieder gegründet. Vorstand war damals Erhard Fersch. Die längste Zeit Vorsitzender war Ludwig Painhofer. 28 Jahre hatte er den verein geführt und wurde dafür 2004 zum Ehrenmitglied ernannt. 2015 starb er – auch er ein Kriegsteilnehmer.

Eberl hat keinen Krieg erleben müssen, an der Wehrpflicht kam auch der 69-Jährige nicht vorbei. Und mittlerweile werden auch Frauen in den Reihen der Veteranen und Soldaten aufgenommen. Eberl ist stolz darauf, dass in Frieding eine dazu gehört, die im Festausschuss besonders mitgewirkt habe: Anna Neppel. Zur 90-Jahr-Feier – damals war sie Bürgermeisterin von Andechs – trat sie dem Verein in ihrem Heimatort bei. „Wir sind froh drum“, sagt Eberl.

Alle Jahreszahlen, Protokolle und andere Aufzeichnungen, vor allem alte und neuere Fotografien sind in der Festschrift zur anstehenden 100-Jahr-Feier zusammengetragen. Rudi Stumbaum hat darüber hinaus Bilder der Ortsgeschichte zusammengetragen und in jeweils drei- bis vierminütigen kleinen Filmen eine mit Musik unterlegte Präsentation zusammengeschnitten, die über den QR-Code, der in der Festschrift zu finden ist, anzusehen ist. Es sind „Bilder von 1910 bis heute“, die viele Erinnerungen wach werden lassen. Eberl misst Veteranenvereinen auch in der Zukunft und gerade in diesen Zeiten große Bedeutung bei: „Kriegerdenkmäler müssen stets als Mahnmal wirken und dürfen nie mehr erweitert werden“, sagt er. Um für Demokratie einzustehen und mit einer Friedenspflicht hätten Vereine wie diese auch in Zukunft eine Bedeutung.