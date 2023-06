Ein Erlinger hilft bei den „Special Olympics“

Ganz nah dran am Geschehen bei den „Special Olympics“ in Berlin ist Hans Oberhofer aus Erling. Der ehemalige Pressesprecher der VR Bank ist als „Volunteer“ dabei. Das bringt viele Begegnungen mit sich, zum Beispiel mit Maskottchen Unity. © privat

Johann Oberhofer aus Erling ist als „Media Volunteer“ bei bei den „Special Olympics“ in Berlin dabei. Bei nächster Gelegenheit will er wieder als Freiwilliger dabei sein.

Erling – Rund 7000 Athleten aus der ganzen Welt und rund 300 000 Zuschauer – das sind die „Special Olympics World Games“, die Weltspiele der geistig und mehrfach beeinträchtigten Sportler, die noch bis Sonntag in Berlin rund um das Olympiastadion stattfinden. Mittendrin bei der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung unter dem Motto „Zusammen unschlagbar“: Johann Oberhofer (67) aus Erling, der nach der Fußball-WM 2006 und den European Championships 2022 in München bereits zum dritten Mal als „Volunteer“, also als freiwilliger Helfer, bei einem sportlichen Großereignis im Einsatz ist.

„Die Special Olympics sind eine ganz besondere Veranstaltung, hier sieht man nur glückliche Menschen und strahlende Gesichter und erlebt eine fantastische Stimmung. Das sind Gänsehaut-Momente pur, das macht allen Beteiligten richtig Spaß. Das merkt man bei allen, bei den Zuschauern, bei den Athleten und bei den Offiziellen“, erzählt Oberhofer. „Hier zählt nur das olympische Motto ,Dabei sein ist alles‘, hier wird der olympische Gedanke gelebt, hier geht’s nicht nur ums Gewinnen. Dem Letzten eines Wettbewerbs wird genauso applaudiert wie dem Sieger.“

Der Helfer aus Erling, einer von 15 000 Freiwilligen, die in Berlin ohne Bezahlung arbeiten („Wir bekommen nur die Kleidung gestellt und ein Essen pro Schicht“), ist in der Hauptstadt als „Medien-Volunteer“ tätig. „Ich unterstütze die nationale und internationale Presse, stehe den Journalisten, aber auch den Sportlern für ihre Fragen und Antworten zur Verfügung“, berichtet Oberhofer. „Ich weise den Kamerateams ihre Plätze zu, zeige den Fotografen die besten Plätze und bin auch für die Mixed-Zone verantwortlich, wo die Journalisten die Athleten treffen und interviewen.“

Erfahrung als Pressesprecher hilft

Ein Job im Medienbereich, das passt. Oberhofer war ja schließlich 25 Jahre lang Pressesprecher der VR Bank. Jetzt ist er Rentner und hat Zeit, „etwas Sinnvolles zu machen“, wie sportliche Highlights nicht nur daheim vor dem Fernseher, sondern vor Ort zu verfolgen und bei der Organisation zu helfen. „Das ist mein neues Hobby geworden“, erzählt der ehemalige Fußballer des TSV Herrsching, der in Berlin die ersten Tage in seinem VW-Bus übernachtet und schon eine unvergessliche Begegnung mit einer Besucherin vom fünften Kontinent hinter sich hat.

Bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion saß neben ihm eine australische Zuschauerin, „die total von der spektakulären Show und der tollen Stimmung begeistert war. Sie rief immer wieder ,amazing, amazing, amazing‘, also wunderbar – und war so beeindruckt, dass sie dabei ganz vergaß, dass sie eine Bratwurstsemmel in der Hand hatte. Der Ketchup landete dann auf meinem Volunteer-T-Shirt. Machte aber nichts, ich habe ja drei bekommen. Die Zuschauer um uns herum haben alle herzlich gelacht. Und ich nehme das Shirt mit den Flecken als Erinnerung mit nach Hause.“

Und wie sind Oberhofers weitere Pläne? Er verrät: „Ich werde mich bestimmt wieder für einen Job als Volunteer bei einem großen Sportereignis bewerben.“ Die Fußball-EM 2024 in Deutschland wäre da sicher eine Option. (ebg)