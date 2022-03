Ein Hoch auf das Andechser Gefühl

Von: Andrea Gräpel

In den Stammtischbüchern ist jedes Treffen mit Fotos und Namen dokumentiert. Zuletzt trafen sich die Mitglieder bei Alexander Urban im Midgardhaus, weil das Bräustüberl erst ab kommender Woche wieder dienstags geöffnet hat. In der Runde waren dabei (v.l.): Fotograf Rigo Wörsching, Elektromeister Bertl Glas aus Pöcking, Monika Bodemann, die an der Männerrunde nur ausnahmsweise teilnahm, Professor Dr. Friedrich Dittmar und Günter Göggelmann. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

An diesem Samstag, am Josefitag, liegt es 70 Jahre zurück, dass das Bräustüberl nach dem Krieg wiedereröffnet wurde. Einer der bekanntesten Stammtische oben auf dem Heiligen Berg dürfte die 1991 vom damaligen Prior Anselm Bilgri ins Leben gerufene Runde gewesen sein.

Andechs – Die illustre Stammtischrunde um den medienaffinen damaligen Prior und später auch Cellerar, Anselm Bilgri, entstand aus dem Freundeskreis Kloster Andechs heraus, den es bereits seit 1986 gibt. Ursprünglich war es ein exklusiver Zirkel zur Förderung der Kultur, in dem Mitglieder zunächst nur auf Empfehlung aufgenommen wurden. Dies änderte sich zu Beginn des neuen Jahrtausends. Die Stammtischrunde dagegen – sie behielt ihre Exklusivität, wenngleich auch sie nicht mehr das Netzwerk ist, als das sie ursprünglich gedacht war.

Professor Dr. Fritz Dittmar ist eines der Gründungsmitglieder von damals. Dazu zählte allen voran auch Bayern3-Mitbegründer Josef Othmar Zöller, der damalige Landrat Rudolf Widmann, Andechs’ damaliger Bürgermeister Ludwig Mörtl, der Landtagsabgeordnete Martin Haushofer und Falk Volkhardt vom Bayerischen Hof in München. Mit Klaus-Wilhelm Gérard gesellte sich auch der erste Deutsche mit Lizenz zum Trüffel-Suchen zur Runde oder der bekannte Verhaltensforscher im Erlinger Max-Planck-Institut, Irenäus Eibl-Eibesfeld. Ein Popstar der Wissenschaft, wie es Anselm Bilgri, der erfolgreiche Manager im Mönchsgewand, in der Wirtschaft war. Nicht selten landete die Runde nach Schließung des Bräustüberls im nur für besondere Klosterbesucher vorbehaltenen Benedikterstüberl von Gastvater Frater Lambert Stangl.

Die meisten Gründungsmitglieder leben heute nicht mehr. Bilgri schied aus der Runde bekanntlich aus, als er den Heiligen Berg nach der Abtwahl 2004 mit einem laut vernehmbaren Donnerhall verließ. Der Stammtisch blieb. „Wir haben auch ein paar Junge dazugekommen“, sagt Günter Göggelmann (80), ein ehemaliger Flugkapitän, der heute das Stammtisch-Ruder in der Hand hält. Er ist seit 2004 dabei. Die Jungen, von denen er spricht, sind Bankdirektoren oder Medizinier zwischen 60 und 70 Jahre alt. „Es wird eben alles relativ“, sagt Göggelmann lachend.

„Wenn der Stammtisch war, musste ich oft im Kreißsaal bleiben“, erinnert sich der Starnberger Gynäkologe Dittmar (86). In Erinnerung blieb ihm auch, dass der Stammtisch nicht selten einen „Medizinerüberschuss“ hatte, im Grunde aber ein Kaleidoskop an Berufen vertrat. Hinzu kamen wechselnde Gäste aus Wissenschaft, Politik und Kultur, die Bilgri immer dazu geladen hatte. Alfred Biolek fällt Dittmar dabei ein, Edmund Stoiber, Max Streibl oder Alois Glück.

Ihre Besuche sind säuberlich mit Fotografien und Namen im „Stammtischbuch“ dokumentiert, früher kunstvoll gestaltet von Ulrike Schüle, nach ihrem Tod hat diese Aufgabe Monika Bodemann übernommen. Mit wenigen gern gesehenen Ausnahmen wie Ilse Aigner gehörten Frauen allerdings nicht zu dem ansonsten so weltoffenen Männer-Stammtisch dazu.

„Der Stammtisch war einer meiner ersten Aufträge, die ich bekommen habe“, sagt Alexander Urban, der damals noch Wirt im Bräustüberl war, später den Klostergasthof übernahm und mittlerweile im Midgardhaus in Tutzing ist. „Es sollte kein Stammtisch sein, an dem nur Bierchen getrunken wird. Es ging auch darum, das Andechser Gefühl zu transportieren und ein Netzwerk zu bilden.“ Der Prior hatte damit den Bräustüberlwirt betraut.

Bilgri hat den Stammtisch laut Dittmar einst so definiert: „Der Stammtisch ist die Urzelle öffentlicher Meinungsbildung und damit eine höchst demokratische Einrichtung. Durch Reden kommen die Leute zusammen, Meinungen werden ausgetauscht, offene Debatten werden mit Leidenschaft, aber respektvoll vorgetragen.“ In diesem Sinne sei der Stammtisch nach Bilgris Ausscheiden auch beibehalten worden, so Dittmar.

Nach einem Jahr Pause – weil das Bräustüberl dienstags geschlossen war – wollen die aktuellen Mitglieder nun wieder an die Tradition anknüpfen, genauso wie an gemeinsame Aktivitäten. Auch der Steinkrug soll wieder auf dem Tisch stehen, in den jeder Teilnehmer eine Geldspende einwerfen kann. Der Verwendungszweck steht für Göggelmann diesmal außer Frage: Hilfe für ukrainische Flüchtlinge.