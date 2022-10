Ein Jubiläum mit Pauken und Trompeten

Von: Andrea Gräpel

Geehrte und Gratulanten (v.l.): Bernd Schuster, Matthias Schroll, Thomas Goldau, Valentina Schroll, Felix Frey, Alex Goldau, Manuela Albrecht, Benedikt Albrecht, Elfriede Goldau, Georg Feigl, Gabi Brehm, Christian Dietl, Karl Lechner, Andreas Wurzer, Abt Johannes Eckert, Bürgermeister Georg Scheitz und Landrat Stefan Frey. © Photographer: Andrea Jaksch

50 Jahre Blaskapelle Erling-Andechs: Festkonzert mit 400 Zuschauern im Florianstadl

Erling – Wenn er nicht so bescheiden wäre, hätte Karl Lechner zum ersten Jahreskonzert der Blaskapelle Erling-Andechs nach 2018 die höchste Auszeichnung erfahren. Aber „das kann warten“, sagte der Vorstand und feierte die anderen Jubilare, derer es eine ganze Menge gab. Allen voran die Musikkapelle selbst, der Lechner als einziger von Anfang an, seit 50 Jahren, angehört. Was für ein Fest! Da ließ sich auch Erlings ehemaliger Kaplan und Ortspfarrer, der heutige Abt Johannes Eckert, nicht zweimal bitten, den Jubiläumsabend zu moderieren. Und rund 400 Zuschauer feierten mit.

Nur alle zwei Jahre lädt die Blaskapelle zum Konzert. Zuletzt 2018. 2020 musste ausfallen, so dass die eine oder andere Ehrung verspätet erfolgte. Die von Dirigent Andreas Wurzer etwa, der seit 18 Jahren dabei ist und beim Jubiläumskonzert nachträglich die Verdienstmedaille in Silber für 15 Jahre Dirigat erhielt.

Gemeinsam mit dem Bezirksdirigenten des Musikbundes Ober- und Niederbayern Bezirk Oberland, Bernd Schuster, hatten Lechner und seine Stellvertreterin Julia Goldau einige Urkunden mehr zu vergeben – an Matthias Schroll etwa, den Dirigenten der Jugendblaskapelle, der wie Thomas und Alex Goldau, Georg Feigl, Gabi Brehm und Christian Dietl seit 25 Jahren aktiv mitspielt. 15 Jahre dabei sind Felix Frey, Manuela und Benedikt Albrecht. Seit 40 Jahren gehört Elfriede Goldau dazu. Drüber hinaus gab es ein Leistungsabzeichen in Bronze für Valentina Schroll.

Lechner, der seit 30 Jahren auch Vorstand der Blaskapelle ist, hat die Verdienstmedaillen, die es für Vorstände und Dirigenten gibt, in allen Schattierungen schon zu Hause, zuletzt die diamantene für 25 Jahre. Die Auszeichnung vom Bayerischen Blasmusikverband für nun 50 Jahre Mitgliedschaft hat er zurückgestellt bis zur nächsten Jahresversammlung mit Neuwahlen. Er will sein Amt abgeben – einen Nachfolger hat er schon im Auge.

Zu feiern gab es auch so genug mit Blaskapelle, Jugendblaskapelle, unterstützt von den Friedinger Musikern zusammentat – und mit dem Trommelzug. Auch der ist schon zehn Jahre alt.