Ein Pilgerzug für die Kultur

Auch Kirchenführungen gehörten zum Historienspektakel dazu. © Photographer: Andrea Jaksch

15 Veranstaltungen in zwei Tagen: Da lachte die Sonne mit den Gästen um die Wette. Der Freundeskreis Andechs hat sich mit dem Historienspektakel die bestmögliche Mitgliederwerbung einfallen lassen und Einheimischen und Externen ein Wochenende lang Gehaltvolles und Humoriges serviert.

Andechs – Im Stundentakt ging es von Station zu Station: ein Pilgerzug für die Kultur sozusagen. So erreichte man auch die Laufkundschaft. Die Hartnäckigen freilich ließen sich vom Trommler beim Historienspektakel am Wochenende auf dem Heiligen Berg stets den Weg zur nächsten Attraktionen weisen. Ein bisschen wie beim berühmten Rattenfänger – nur, dass es darum ging, neue Freunde für das Kloster Andechs zu gewinnen. Denn der Verein kämpft mit den gleichen Problemen wie viele andere auch: Zurzeit sinken bei der 1986 gegründeten Gemeinschaft trotz der Erfolgsgeschichte die Mitgliederzahlen, aktuell sind weniger als 200 Personen aktiv.

„Wir brauchen neue Mitglieder und wir brauchen Leute für den Vorstand“, fasst der Vorsitzende Nikolaus Neumaier zusammen. So kam er auf die Idee für das Historienspektakels: „Schaut’s her, das alles kann man machen.“ Zusammen mit Katharina Buzin und einer Reihe Engagierter wurde ein Programm aufgestellt, das die Höhepunkte der Reihe „Andechser Miniaturen“ nochmals berücksichtigte sowie einiges Neues bot.

Wer meinte, bei den Geschichten rund um Andechs geht es verstaubt und brav zu, der hatte sich geirrt. Julian Wittman beispielsweise mischte Fans und Flaneure ordentlich auf: Der Kabarettist hatte einen Blues für Andechs zusammengestellt, der ein Biermarken-Rap wurde. Und für die Wallfahrt nach Andechs gab er eigene Empfehlungen: „Bevor du beichtest, lösch erst mal deinen Durscht, dann werden dir deine Sünden eh ziemlich wurscht.“ Danach ging’s mit ihm zum Kuhstall 4.0, in dem der Bauer mitten unter seinen verchipten Kühen landet und die Bäuerin sich wundert, was das neue Rindvieh saufen kann. Am Ende „blinkt ein rotes Licht: Die Hirnfrequenz ist kümmerlich.“

Auch die Klostermaus war nicht zimperlich. Der Legende nach soll sie den Weg gewiesen haben zum über 100 Jahre lang verschollenen Reliquienschatz. In der Improtheater-Version machten die Tiere am Berg eine regelrechte Rallye durch die Besucher und mussten allerlei sonstige Hindernisse überwinden, um eine ordentliche Geburtstagsfeier zu stemmen. Michael Dietrich und Sophie Hechler konnten beim Kinderprogramm mit enormer Spielfreude die Hitze-Trägheit überwinden.

Von ganz anderem Kaliber war das Live-Hörspiel „Till Eulenspiegel, Andechs & der Dreißigjährige Krieg“, das mit viel akustischer Unterstützung Wahrheit und Dichtung verschwimmen ließ zu einem Stimmungsbild. Das Erzähltheater zum Bamberger Königsmord, der den Andechs-Meraniern in die Schuhe geschoben worden war und sie ruinierte, war eine weiteres Beispiel dafür, die spannend der Blick zurück sein kann.

Zudem hatten die Besucher die einmalige Gelegenheit, die sonst für dieses Jahr abgesagten Kirchen- und Brauereiführungen zu erleben. Das genügte aber noch lange nicht: Am Samstagabend gab es eine Soiree für zwei Heilige aus der Andechser Familie, geschrieben von Marcus Everding, Regie Katharina Buzin. Hedwig, Schlesiens Herzogin, trifft dabei am Ort ihrer Kindheit, also auf dem Heiligen Berg, auf ihre Nichte Elisabeth von Ungarn – und beide erleben die Neuzeit mit großem Staunen.

Genauso groß dürfte das Staunen über die Aktivitäten bei manchen Neulingen über den Freundeskreis Andechs gewesen sein: Präsentiert wurde neben dem Einblick in die Veranstaltungsaktivitäten auch eine Auswahl an Publikationen. Acht Bücher, eine Postkartenreihe und eine CD sind schon erschienen. Alles Weitere steht online unter freundeskreis-andechs.de.

Freia Oliv