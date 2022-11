„Elf Andechser sind wir“

Von: Andrea Gräpel

Die Hirten im Stall der „Lebenden Krippe“, Sigbert Berchtold (v.l.), Hermann Albrecht und Peter Klein, kümmern sich um die Tiere und um die Requisiten, die im Josefihaus aufbewahrt werden. Wenn regnet, ruck ma halt a bisserl weiter unters Dach. Sigbert Berchtold © Andrea Jaksch

Zunächst fehlte noch der Esel, um die Besetzung der Lebenden Krippe perfekt zu machen. Nach zwei Jahren Pause soll sie am zweiten Adventswochenende beim Andechser Christkindlmarkt wieder zu sehen sein.

Andechs – Andechser sollen es sein, aus allen Generationen und mit echten Tieren, das war die Idee, als der Andechser Christkindlmarkt mit seiner Lebenden Krippe 1977 ins Leben gerufen wurde. Seither stellen die Andechser das „Personal“ – die Hirten, die Könige, Maria und Josef und die Königsbegleiter. „Elf sind wir“, sagt Sigbert Berchtold (83). Er ist Hirte und kümmert sich nach dem Ausscheiden von Paul Trauner gemeinsam mit Peter Klein (54) um das Drumherum. In der Organisation werden sie von Sylvia Essig aus dem Rathaus unterstützt. Bei ihr laufen die Fäden zusammen, vor allem was die Besetzung der Krippe, aber auch der 25 Standl auf dem beliebten Christkindlmarkt auf dem Heiligen Berg betrifft.

Seit jeher ist die Gemeinde mit allen drei Ortsteilen in diesen Markt einbezogen. So ist es zum Beispiel Tradition, dass die Freiwillige Feuerwehr Machtlfing die Regie beim Aufbau der Krippe übernimmt. Sie ist bereits aufgebaut. Auch der Nikolaus kommt heuer aus Machtlfing.

Sigbert Berchtold hat den Christkindlmarkt als Erlinger sowieso von Anfang an begleitet. Ab 1979 als Bauhofleiter, der er bis zu seiner Rente 25 Jahre war. Zur Krippenbesetzung ist der 83-Jährige erst als Rentner 2009 dazugestoßen. Er übernahm schon 2018 von Paul Trauner die Aufgabe, sich um die Tiere zu kümmern. Trauner war bis ins hohe Alter die feste Größe in der Krippe – erst als Josef, dann als Hirte. Er verstarb im März im Alter von 89 Jahren. Nun sind die Tiere bei Berchtold in guten Händen und bei Peter Klein. „Ein Wiedereinsteiger“, sagt Berchtold. Ein Hirte wie er und einer, der ihm auch bei der Betreuung und Fütterung der Tiere zur Seite geht, wenn es dem 83-Jährigen zu viel wird. Trotzdem ist er an den Tagen, an denen die Tiere oben im Stall stehen, schon vor dem Frühstück auf dem Heiligen Berg. „Dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist.“ Erst dann kann er in Ruhe seinen Kaffee genießen.

Der Esel, der Ochs’, der eine Kalbin ist, und die Schafe sind echt und bleiben Tag und Nacht stehen. In dieser Zeit brauchen sie Wasser, Futter und Einstreu. Der Hahn unterm Dach ist ausgestopft, der Fuchs, der vom Dach gierig nach ihm schaut, auch. Aktuell sind Die Requisiten mit den Kostümen noch gut verstaut im Josefihaus unterhalb der alten Klosterapotheke. Dort haben die Erlinger einen Raum, in dem sie alles lagern dürfen.

Die lebenden Tiere kommen erst am Freitag hinauf. Nach einem Esel wurde zunächst noch gesucht, sagt Berchtold. „Das ist nicht ganz so einfach mit dene“, weiß er. Ist ein Esel allein, kann es sein, dass er die ganze Zeit schreit. Das will niemand, das würde stören. Mit dem Kalb und den Schafen ist es einfacher. Berchtold kennt sich mit Viechern aus. Bis 1979 hatte er selbst eine Landwirtschaft am Kerschlacher Weg, war Milchviehhalter. Da lag es nahe, dass er Trauners Aufgabe irgendwann übernimmt. Und doch: „Zweimal haben’s uns auslassen, da sans runter zum Klostergasthof, die Schafe“, sagt er heute lachend, denn die die Aufregung war groß. „Die musste ich erst mal suchen.“ Mit Ochs und Esel kann das nicht passieren, die sind „angehängt“. Aber seitdem die Schafe ausgebüchst waren, ist das Gatter verschraubt.

Die Planungen für diesen Christkindlmarkt laufen auf Hochtouren. Zwei Jahre fiel er wegen der Pandemie aus. „Was heuer fehlen wird, ist der Stand der Erlinger Bäuerinnen“, sagt Berchtold traurig, „meine Frau hatte auch mitgebacken.“ Sie verstarb bereits 2007. Dafür darf er sich über wieder wachsendes Interesse der Andechser an der Besetzung der Lebenden Krippe freuen. Drei Marias wechseln sich ab, drei Josefs. Das Kindl und die Gewänder der kleinen Königsbegleiter sind noch aus der Hand von Frater Stephan, der den Christkindlmarkt seinerzeit mit ins Lebens gerufen hatte. Sylvia Essig freut sich, dass es genügend Bewerbungen gibt. Denn aus den Kleidern ist man schnell rausgewachsen. „Die Kinder der letzten Jahre sind heute Jugendliche, aber noch immer dabei.“ Vor einigen Jahren sah das noch anders aus. Da fehlte der Nachwuchs.

Mittlerweile sind aber wieder alle Generationen vertreten, so wie es am Anfang der Wunsch der Gründer um Frater Stephan und Altbürgermeister Ludwig Mörtl war. „Wir waren einer der ersten Märkte mit Lebender Krippe“, sagt Berchtold und erinnert sich an die vielen Menschen, die in den Anfangsjahren auf den Heiligen Berg strömten. So viele, „dass ma auf de Köpf’ hätt laufn kenna“. Beliebt ist das vorweihnachtliche Treiben gleichwohl nach wie vor.

Elf Erlinger im Alter von zehn bis 83 stellen heuer die Besetzung der Krippe. Berchtold ist nach Trauners Ausscheiden der Älteste. Als Hirte muss er lange stehen. „Mit Thermohose und Jacke geht’s scho“, sagt er. Denn kalt kann es dabei schon werden. „Unterm Umhang kann man viel anziehen“, sagt er, räumt aber ein, dass es Tage gegeben habe, „wo wir auf die Uhr gschaut habn und dachtn, Herrgott, is die Stund noch nicht um“. Regen dagegen sei gut auszuhalten, „da ruck ma halt a bisserl weiter unters Dach“.

Der Andechser Christkindlmarkt findet traditionell am zweiten Adventswochenende statt. Heuer vom 2. bis 4. Dezember. 13-mal ist die Lebende Krippe zwischen 30 und 75 Minuten besetzt. Sechsmal ziehen die Heiligen Drei Könige mit ihren Begleitern von der Klosterkirche kommend ein. Für Berchtold sind es drei lange Tage, die für ihn vorm Frühstück, vor 7 Uhr beginnen.