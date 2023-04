Ergebnis von Vodafones Gnaden

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Für den geplanten Funkmasten in Machtlfing (hier ein Symbolfoto) gäbe es einen Alternativstandort. © Julian Stratenschulte/dpa

Viele Andechser wollen einen Mobilfunkmast in einer Senke auf freier Fläche in Machtlfing verhindern. Derweil kündigt sich ein zweiter Mast in Erling an.

Machtlfing/Erling – Für die Andechser Gemeinderäte ist es nicht nachvollziehbar, dass Mobilfunkbetreiber Vodafone ausgerechnet in einer Senke auf freier Fläche bei Machtlfing einen 43,74 Meter hohen Mobilfunkmast errichten will. Wohl wissend, dass die Errichtung von Mobilfunkanlagen im Außenbereich privilegiert zulässig ist, hatten die Mitglieder im Bauausschuss den Bauantrag zurückgestellt (wir berichteten). Vor der Sitzung in dieser Woche haben sich die Gemeinderäte nun ein Bild von der Fläche gemacht.

Bürgermeister Georg Scheitz hatte sich schon in der Bürgerversammlung am Montag klar gegen den Standort ausgesprochen. Ihm war die Firma Corwese aus Seefeld in den Sinn gekommen, die 2021 eine Mobilfunkkarte zur Netzabdeckung für den Landkreis erstellt hatte. Scheitz hatte deshalb Roland Werb von Corwese gebeten, ein Gutachten mit Versorgungssimulation zu erstellen – sowohl für Machtlfing als auch für einen weniger sichtbaren Alternativstandort im Wald bei den Seachtn in Richtung Rothenfeld. Werb war bei dem Ortstermin dabei und berichtete den Räten, dass die Alternative im Wald Machtlfing zwar nicht ganz so gut abdecke, aber immer noch gut. Vorteil des Alternativstandorts sei, dass auch Erling von Vodafone besser versorgt werden könnte, sagte er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „In Erling kann man zwar gut telefonieren, aber es gibt kein LTE, also keine Datenübertragung“, erklärte Werb. „Der Alternativstandort würde sofort zur Verfügung stehen“, sagte Scheitz in der Bauausschusssitzung am Dienstag. „Und er hätte wesentlich weniger Fernwirkung.“

Ob dies funktioniere, wisse aber allein Vodafone, so Werb. Jeder Betreiber habe ein Gesamtkonzept, das man sich wie Bienenwaben vorstellen müsse. „Verschiebt man eine Wabe, könnte es schon nicht mehr funktionieren.“ Der Alternativstandort würde bis ans Westufer des Ammersees reichen und könnte andere Bereiche damit stören. „Aber das muss Vodafone beantworten.“

Peter Schmaderer (Grüne) ärgerte sich über den Betreiber, von dem ein Vertreter ebenfalls am Ortstermin teilgenommen hatte. Er wähnte, dass es dem Unternehmen gar nicht recht sei, dass die Debatte öffentlich geführt werde. „Die wollen uns am liebsten vor vollendete Tatsachen stellen. Die Verträge sind schon geschlossen“, sagte Schmaderer. Nachbarn in unmittelbarer Nähe seien aber nicht gefragt worden, auch das wurmte ihn. „Man hat sich einfach den schönsten Flecken ausgesucht.“

„Mir hat der Alternativstandort gut gefallen“, sagte Michaela Eisenschmid (Bürgergruppe) und sprach von einer „charmanten Lösung“. Eine, die die Andechser nun aber Vodafone erst schmackhaft machen müssen. Den Vorschlag von Bauamtsleiter Michael Kuch, vor einer Entscheidung ein Gespräch mit Vodafone zu suchen, verwarfen die Räte wieder. Dann hätte der Bauantrag ein zweites Mal zurückgestellt werden müssen. Das könnte der Gemeinde wiederum zum Nachteil gereichen. Deshalb lehnte der Ausschuss das Einvernehmen einstimmig ab – mit dem Hinweis, gesprächsbereit zu sein, und mit dem Wunsch, über einen Alternativstandort zu verhandeln, der aus ihrer Sicht die bessere Lösung darstellt.

In derselben Sitzung kündigte sich schon der nächste Mast an: diesmal von Telefonica und am Ortsrand von Erling Richtung Fischen am Waldrand. Das Vorhaben wurde der Gemeinde, anders als bei Vodafone, lediglich zur Kenntnis vorgelegt, darum lagen weitere Details, zum Beispiel über die Höhe, nicht vor. „Der nächste Bauantrag wird also bald vorliegen. Da wissen wir immerhin schon mal, dass was kommt“, sagte Scheitz.