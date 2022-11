Erlebtes nicht vergessen!

Jubilare, Geehrte und Festgäste (v.l.): der Vorsitzende des Veteranen- und Soldatenvereins Frieding-Widdersberg, Peter Eberl, sein Stellvertreter Rudolf Stumbaum, Georg Zerhoch, Bürgermeister Georg Scheitz, Altbürgermeisterin Anna Neppel, Brigadegeneral Rainer Simon, Martin Frey, Abt Dr. Johannes Eckert, Johann Schaumberger und Martin Strobl. © Photographer: Andrea Jaksch

„In Treue fest“, lautete von Anfang an das Motto der Friedinger Veteranen. Ihre Nachkommen halten auch ein Jahrhundert nach Vereinsgründung das Gedenken an Kriegsversehrte, Gefallene und Kriegsgräuel hoch. Das Jubiläum wurde am Samstag groß gefeiert.

Frieding – Der Veteranen- und Soldatenverein Frieding-Widdersberg 1922 hat am Wochenende groß sein hundertjähriges Bestehen gefeiert. Einer Messe für die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege in der Kirche St. Pankratius folgten eine Kranzniederlegung und Salutschüsse am Kriegerdenkmal sowie ein Festzug zum Erwin-Rauscher-Haus, wo der Festabend stattfand.

Mit Johann Sontheim (95) aus dem Nachbarverein Machtlfing war im gut besuchten Festsaal noch ein ehemaliger Kriegssoldat zugegen. Sontheim war im Zweiten Weltkrieg unter anderem bei den Gebirgspionieren im Einsatz. Das Erlebte habe er jahrelang gut verdrängen können, sagte er. „In den letzten Jahren kommt es allerdings wieder hoch.“ Der Krieg in der Ukraine verlieh dem Gedenken Aktualität. Der Kommandeur der Schule Informationstechnik der Bundeswehr in Pöcking, Brigadegeneral Rainer Simon, betonte: „Ein Jubiläum ist eine Gelegenheit zurückzublicken. Mahnen zum Frieden, erinnern an die vielen schrecklichen Zeiten – da sind wir alle gefragt. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind das Fundament, aus der unsere Gesellschaft ihre Werte ableitet.“ Für Peter Eberl, den Vorsitzenden des Veteranen- und Soldatenvereins, und seinen Stellvertreter Rudolf Stumbaum steht fest: „Unsere Aufgabe wird sich wandeln.“

Das Kriegerdenkmal neben dem Pfarrhof, dessen Schriftfarbe anlässlich der Feierlichkeiten restauriert worden war, dürfe sich auf keinen Fall vergrößern, sagte Eberl. „Gerade jetzt ist mit dem Ukraine-Krieg der Frieden ernsthaft in Gefahr. Die Kriegerdenkmäler müssen stets als Mahnmal wirken und dürfen nie mehr erweitert werden“, betonte er.

Derzeit zählt der Verein 37 Mitglieder, vier sind heuer dazu gekommen. Fast alle haben bei der Bundeswehr gedient. Das soll sich künftig ändern. Eberl und Stumbaum wollen auf eine Satzungsänderung hinwirken, damit auch Mitglieder aufgenommen werden können, die nicht bei der Bundeswehr waren. Mit der Aufnahme von Andechs’ Altbürgermeisterin Anna Neppel taten sie bereits den ersten Schritt.

Die Geschichte des 100 Jahre alten Vereins geht sogar auf das Jahr 1858 zurück. Damals wurde der überörtliche Veteranenverein Andechs gegründet, aus dem sich dann 1922 der Verein für Frieding-Widderberg abspaltete. Bürgermeister Georg Scheitz ist stolz, dass die Gemeinde Andechs in jedem der drei Ortsteile einen Veteranenverein vorweisen kann. Und er freute sich mit den Friedingern. „Anliegen und Verpflichtung ist, das Erlebte nicht zu vergessen – wie groß war die Zerstörung, wie tief waren die Wunden, die gerissen wurden. Machen wir uns weiter zur Aufgabe, darauf hinzuweisen, gerade in einer Zeit, in der der Krieg so nahe ist“, sagte Scheitz.

Im Rahmen des Festaktes, begleitet von der Blaskapelle Frieding, wurden verdiente Mitglieder geehrt. Urkunde und Anstecknadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Lothar Abbrecher und Anton Jost, die dem Festakt aber nicht beiwohnen konnten. Eine silberne Nadel für 25 Jahre erhielten Martin Frey, Richard Holzer, Ludwig Jehle, Richard Kaiser, Ludwig Painhofer, Herbert und Michael Strobl sowie Andreas Weist. Peter Eberl und Georg Zerhoch erhielten mit der bronzenen Anstecknadel die Auszeichnung für 15 Jahre Vereinsmitgliedschaft.

Nilda Frangos