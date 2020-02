Neue Produkte und eine Erkenntnis

Es läuft gut bei der Molkerei Scheitz in Andechs. Bei der Messe Biofach in Nürnberg informierte die Molkerei über aktuelle Themen, neue Produkte und Erkenntnisse aus Studien.

Erling –Geschäftsführerin Barbara Scheitz, Bruder Georg, Sohn Wolfgang und Marketing-Leiterin Irmgard Strobl erhielten zudem Besuch von der Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die erneut höchstes Lob für die Molkerei als „Bio-Pionier“ übrig hatte.

Die Molkerei Scheitz war die erste biozertifizierte Molkerei Europas und trug auch mit als erste das 2015 eingeführte Bayerische Bio-Siegel. Es soll die Nachfrage nach Bio ankurbeln und gezielt auf heimische Produkte lenken. „Sie haben frühzeitig erkannt, welches Potenzial im Bio-Markt und in unserem Bio-Siegel steckt“, befand Ministerin Kaniber bei ihrem Besuch.

Im Rahmen von Studien versucht die Molkerei aber auch immer wieder, mehr über das Verbraucherverhalten herauszufinden. Zuletzt wollte die Molkerei deutschlandweit von 5000 Studienteilnehmern wissen, welche Rolle Ernährung und Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit Glücksgefühlen spielen. Das Ergebnis: Ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln ist den deutschen Verbrauchern laut Umfrage sehr wichtig, auch die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und eine artgerechte Tierhaltung liegen den Befragten am Herzen. Auf das Glücksempfinden haben die Themen Ernährung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit allerdings bisher nur wenig Einfluss: „Wir hatten nicht erwartet, dass diese Aspekte aktuell wenig Beachtung haben“, erklärt Geschäftsführerin Barbara Scheitz. Dabei könnte achtsames Essen, also bewusstes Genießen von Speisen, jeden Tag Glücksmomente schenken, Löffel für Löffel. „Und wenn wir beim Einkauf die Entscheidung für ein nachhaltig produziertes Bio-Produkt treffen, das wir zudem genießen, gehen wir in ein achtsameres Verhalten gegenüber Mensch, Tier und Natur und können so das Glücksempfinden noch steigern“, findet Scheitz.

Am Messestand in Nürnberg präsentierte die Molkerei auch ihre neuen Produkte. Es gibt einen neuen Bio-Lassi Kaffee Oriental, und auch einen fein-cremigen Bio-Ziegenfrischkäse. Für fruchtig-sommerlichen Genuss sollen ab Juli die Bio-Joghurts „Sommertraum“ in den Geschmacksrichtungen Ingwer, Beerenmix und Aprikose-Maracuja-Minze sorgen. Auch bei den Verpackungen gibt es Veränderungen; Seit Oktober 2019 wird auf Einweg-Stülpdeckel verzichtet. Im Rahmen der Aktion „Trennen und gewinnen“ findet zudem ganzjährig ein Gewinnspiel statt. Die Teilnahmeinformationen befinden sich auf der Innenseite der Becherbandarole. Ohne den 3-Komponenten-Becher vollständig zu trennen, geht da also nichts.