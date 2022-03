Tanken mit Strom aus Wasserkraft in Erling

Von: Andrea Gräpel

Der Bürgermeister hat einen Blick drauf: Die neue E-Ladesäule gegenüber vom Rathaus ist in Betrieb. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Andechs hat in Erling ihre erste E-Ladesäule eröffnet.

Erling – „Die E-Ladesäule ist installiert, jetzt funktioniert sie auch“, freute sich Bürgermeister Georg Scheitz am Dienstag in der Andechser Gemeinderatssitzung. „Am Montag, 14. März, geht sie offiziell in Betrieb“, verkündete er und ist gespannt, wie sie angenommen wird. Von seinem Büro im Rathaus hat er die Säule genau im Blick. Sie steht an der Ausbuchtung am Eingang zur Mühlstraße. „Wir müssen drauf achten, dass der Parkplatz dafür auch freigehalten wird“, sagte er. Was noch fehle, seien die Markierungen.

Die E-Ladesäule am Rathaus in Erling ist eine Anlage der Erdgas Südbayern. Die Gemeinde steuerte laut Bürgermeister zur Errichtung einen niedrigen zweistelligen Betrag bei. Es ist die erste Ladesäule im Gemeindegebiet.

Erdgas Südbayern hatte auch vor, einen Gasanschluss nach Machtlfing zu verlegen. Noch in den Haushaltsberatungen stand dies zur Diskussion. Da abzusehen war, dass die Nachfrage gering ist, hatte die Gemeinde zugesagt, einen Teil der Kosten dafür zu übernehmen. „Bei der Nachfragebündelung waren es dann aber gleich so wenige, dass nun keine Gasleitung mehr nach Machtlfing verlegt wird“, sagt Scheitz auf Nachfrage. Angesichts der Preise für fossile Energie vielleicht eine gute Entscheidung. Auch Scheitz favorisiert für große Gebäude Holzkraftwerke. grä