Erling wächst und wächst und wächst

Von: Andrea Gräpel

Der Bebauungsplanentwurf Stadlerwiese wurde am Dienstag abgesegnet. © Plnaungsverband

Mit Riesenschritten steuert die Gemeinde Andechs auf die Bebauung der sogenannten Stadlerwiese im Ortsteil Erling zu. 90 Wohnungen könnten dort entstehen. Auch die Gemeinde will dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der Planentwurf wurde am Dienstag vom Andechser Bauausschuss gebilligt.

Erling – Aktuell ragen im beschaulichen Andechser Ortsteil Erling drei Baukräne in den Himmel – auf den Baustellen der Maro-Wohnungsgenossenschaft und der VR Bank. Insgesamt 52 Wohnungen entstehen auf diesen Grundstücken, dazu eine Tagespflege sowie im VR-Bank-Gebäude fünf Gewerbeeinheiten (wir berichteten). Wenn die Bauarbeiten dort abgeschlossen sind, können die Kräne vermutlich gleich gegenüber auf der Stadlerwiese aufgestellt werden. Am Dienstag hat der Bauausschuss des Andechser Gemeinderates den Planungsentwurf zur Bebauung dieser rund zwei Hektar großen Fläche verabschiedet. Bis zu 90 Wohneinheiten sollen dort entstehen können.

Schon im Jahr 2017 waren im Flächennutzungsplan die Weichen für Andechs auf Wachstum gestellt. Allein in Erling wurden im Innenbereich insgesamt 3,6 Hektar neues Wohngebiet ausgewiesen. Um einen maßvollen Zuzug zu gewährleisten, schob der Gemeinderat vier Jahre später eine Priorisierung nach. Die Stadlerwiese, die den Löwenanteil dieser neu ausgewiesenen Fläche ausmacht, steht dabei ganz oben auf der Liste. Damals zählte Erling 2077 Einwohner, diese Zahl ist bis Ende vergangenen Jahres auf 2139 gestiegen.

Bodenpreise

Mit der Nachfrage steigen die Preise damit auch im ehedem nicht ganz so teuren ländlichen Andechs. Der Gutachterausschuss des Landkreises hatte den Quadratmeterpreis für Bauland im Juli vergangenen Jahr auf 1050 Euro gemittelt – eine Preissteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 23,5 Prozent. Die an der Einwohnerzahl gemessen kleinste Landkreis-Gemeinde setzte sich damit an die Spitze der jeweiligen Preissteigerungen.

SoBoN

Im Jahr 2018 hatten die damals drei Eigentümer der Stadlerwiese ein Erschließungskonzept vorgelegt und einen Bebauungsplanentwurf in Auftrag gegeben. Die Gemeinde bediente sich dabei der sogenannten Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN). Es ist ein Instrument der Flächen- und Wohnungspolitik, das preiswerten Wohnraum schaffen soll und Bauträger und Investoren unter anderem an den Kosten für die Erschließung oder die Schaffung öffentlicher Grünflächen beteiligt.

Die Erstellung des Bebauungsplans wurde zudem damit verknüpft, dass auf der Stadlerwiese auch öffentlich geförderter, preisgebundener Wohnraum entsteht. Die Gemeinde Andechs konnte sich dafür vor etwa einem halben Jahr ein Grundstück sichern, auf dem sie ein Mehrfamilienhaus mit zwölf bezahlbaren Wohnungen errichten will. Im Übrigen wurden die Bedingungen in städtebaulichen Verträge festgezurrt, die auch bereits unterzeichnet sind.

Stadlerwiese

Christian Schwander vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München stellte den Gemeinderäten am Dienstag seinen Entwurf für die Stadlerwiese vor. Da die Fläche zwischen Pfahlweg und Herrschinger Straße rundherum bebaut ist und aktuell auch noch das Orgelbauer-Unternehmen Eisenschmid dort seinen Standort hat, war das öffentliche Interesse entsprechend groß. Um die 30 Andechser hörten genau zu, was mitten im Dorf passieren soll.

Insgesamt kann sich Schwander drei große Mehrfamilienhäuser vorstellen, für die Tiefgaragen notwendig sind. Über eine Stichstraße mit Wendehammer von der Herrschinger Straße aus erschlossen, sind drei Fünf- bis Sechsfamilienhäuser sowie Doppelhäuser möglich. Zwei weitere Sechsfamilienhäuser sowie vier weitere Doppelhäuser können vom Pfahlweg aus erschlossen werden. Zwei Gebäude im Plangebiet sind dreigeschossig möglich. Vorgesehen sind auch eine öffentliche Grünfläche und ein Spielplatz.

Am Klosterberg

Zuvor hatte der Ausschuss schon einer Bebauung am Klosterberg Süd zugestimmt. Dort sollen zwei Doppelhäuser entstehen, die über den Dr.-Mayr-Weg und den Franz-Wastian-Weg erschlossen werden. Eine Ausweisung unter Protest von Nachbarn, die zwar in der Priorität hinten lag, aber zur Bedarfsdeckung für Einheimische vorgezogen wurde – so verbrieft in einem städtebaulichen Vertrag.