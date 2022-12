Erlings Arztpraxen wieder komplett

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Begeistert von den neuen Praxisräumen (v.l.): Dr. Andreas Pohl, Dr. Rike Berhalter, Dr. Verena Herold und Bürgermeister Georg Scheitz. © Andrea Jaksch

Zur Nahversorgung einer Gemeinde gehören nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, es gehört auch die ärztliche Grundversorgung dazu. Die stand in Andechs zwischenzeitlich auf wackeligen Beinen, nachdem einer von zwei Praxisstandorten quasi wegbrach. Nun sind beide Hausarzt-Praxen wieder besetzt.

Andechs – Die Zahl der Hausärzte auf dem Land sinkt bundesweit. Landärzte, die vor der Rente stehen, finden häufig keinen Nachfolger. In der jüngsten Vergangenheit drohte dies auch Andechs mit seinen 3750 Einwohnern. In Erling gab es immer zwei Praxen. Als Dr. Regine Böckelmann aufhörte, fanden sich mit Dr. Waltraud Gottfried und Dr. Christine Eisele noch Nachfolgerinnen. Als Dr. Rolf Wels 2014 in den Ruhestand ging, war auch in Andechs aus bürokratischen und finanziellen Gründen zunächst kein Nachfolger in Sicht – bis Dr. Rike Berhalter von der Suche erfuhr. Nun hat diese mit zwei Kollegen eine Filialpraxis im alten, gerade sanierten Molkereigebäude an der Andechser Straße eröffnet. „Jetzt ist der Bedarf wieder gedeckt. Wir sind sehr froh, dass nun wieder beide Praxen besetzt sind“, freut sich Bürgermeister Georg Scheitz. Das passt in seine Vision der Nahversorgung, alles am Ort anbieten, kurze Wege ermöglichen zu können und damit das Dorf lebendig zu erhalten. Es füge sich, so Scheitz, dass in das neu entstehende VR-Bank-Gebäude bald sogar ein Zahnarzt einziehe. „Jetzt brauchen wir nur noch einen Physiotherapeuten.“

Gemeinsam mit Dr. Andreas Pohl hatte Dr. Rike Berhalter 2014 die Praxis von Dr. Peter Schleuter in Herrsching übernommen. Als sie damals von der Nachfolgesuche in Erling erfahren hatte, bot sie sich an, dreimal wöchentlich in Erling tätig zu sein. Weil es keine geeigneten Räume gab, hatte ihr die Gemeinde einen Raum im Haus Erling zur Verfügung gestellt. Das ging gut bis Corona, dann war eine Sprechstunde dort nicht mehr möglich. Übrig blieben nur mehr Hausbesuche.

Seit 2020 gehört auch Dr. Verena Herold zu der Herrschinger Gemeinschaftspraxis. „Wir sind beide 60“, sagt Rike Berhalter und spricht von sich und ihrem Lebensgefährten Andreas Pohl. Beide arbeiteten vor 2014 in der Klinik Höhenried. Die Hausarztpraxis ist ihnen ans Herz gewachsen. Schon geraume Zeit suchten sie für Herrsching deshalb Verstärkung und damit eine potenzielle Nachfolge. Denn auch Herrsching habe nur noch vier Hausarztpraxen mit insgesamt acht Kollegen, „für 11 000 Einwohner. Da sind wir gut beschäftigt.“ Bei einer Fortbildung stießen Andreas Pohl und Rike Berhalter auf Verena Herold. Die 43-jährige Mutter von zwei Kindern passte ins Team und sagt ehrlich: „Alleine hätte ich das nicht gemacht.“ Als Team und mit Anstoß durch Scheitz wurde nun nämlich im Oktober die zweite Praxis in Erling eröffnet. Scheitz kennt die Erlingerin Verena Herold, stellte den Kontakt zum Eigentümer der alten Molkerei her und freut sich sakrisch, dass eine Einheimische im Ort praktiziert.

Erling ist dabei als Filialpraxis zu verstehen, die zunächst nur an drei Tagen von jeweils einem der Doktores besetzt ist. Montags, mittwochs und donnerstags vormittags sowie am Donnerstagnachmittag. Ab Februar soll auch freitags regelmäßig geöffnet sein. Die Herrschinger Praxis an der Bahnhofstraße bleibt wie bisher wochentags an allen Vormittagen und an drei Nachmittagen geöffnet. Die Besonderheit in Andechs: Es gibt einen eigenen Raum für arbeitsmedizinische Untersuchungen mit Hörtest, Hörkabine, Sehtest und Gesichtsfeldmessung. Langfristig soll auch die Andechser Praxis täglich geöffnet sein. „Die Koordinierung von zwei Praxen muss sich langsam finden“, sagt Rike Berhalter. Worüber die Doktores sich nun noch freuen würden, sind zusätzliche Sprechstundenhilfen.