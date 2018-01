Unbekannter legt Feuer in Vereinsheim

Ein unbekannter Brandstifter hat am Samstagabend im Friedinger Vereinsheim Feuer gelegt - kurz vor einer Theateraufführung.

Frieding - Verletzt wurde zum Glück niemand, der Schaden hält sich Grenzen: Ein Brandstifter hat in einer Toilette des Friedinger Vereinsheims am Samstagabend ein Feuer gelegt.

Es hatte in der Herrentoilette gebrannt bzw. geschmort, teilte die Herrschinger Polizei am Sonntag mit. „Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Da an diesem Abend eine Theateraufführung im Vereinsheim stattfand, wurde der Brand durch Verantwortliche für die Aufführung rechtzeitig entdeckt und gelöscht. Offensichtlich hat ein bislang unbekannter Täter absichtlich die Toilette in Brand gesteckt“, heißt es im Bericht.

Verletzt wurde niemand. Das Gebäude an sich sei unbeschädigt geblieben. In der Toilette entstand jedoch laut Polizei ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Frieding war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 17.45 Uhr und 17.58 Uhr in Betracht. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Herrsching unter (08152) 93020.

Rubriklistenbild: © Archiv