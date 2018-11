Von Blues bis Bairisch Techno

Die Bühne für arrivierte Künstler, eine Plattform für hochqualifizierte regionale, aber noch eher unbekannte Bands sowie die mediale Unterstützung für ein soziales Projekt – das sind die drei Säulen einer neuen Veranstaltungsreihe, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat, jedenfalls nicht im Andechser Florian-Stadl.

Andechs– Hinter der Andechser Musikwoche, die vom 30. April bis 4. Mai 2019 über die Bühne gehen wird, steckt BusinessEvents & Entertainment (BEE) aus Krailling. Der Inhaber der Agentur, Bernhard Schloemer, hat sich potente Partner an die Seite geholt, die er ebenso wie das Konzept der Musikwoche im Florian-Stadl präsentierte.

Die kulturelle Veranstaltungsreihe ist ein Wirtschaftsprojekt. Daraus machte Schloemer kein Hehl. Unterm Strich soll auch beim Veranstalter finanziell etwas übrig bleiben. So hat der Eventmanager die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landberg als Partner mit ins Boot geholt. Die hat bis vor zehn Jahren selbst Musikgrößen nach Andechs geholt und unter anderem mit Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und Falko große Publikumserfolge erzielt. Vorstandsmitglied Josef Pölt erklärte, dass sein Unternehmen jährlich um die 250 000 Euro in soziale und kulturelle Projekte investiert. Weiter Partner sind die Klosterbetriebe. Sie treten laut kaufmännischem Leiter Christian Rieger nicht nur als Vermieter des Florian-Stadl auf, sondern auch als Sponsor und werden die Öffentlichkeitsarbeit organisieren. Dritter Partner ist der Medienverlag PPV aus Dachau, der verschiedene Musik-Magazine herausgibt.

Die fünf Tage der Musikwoche sind themenbezogen ausgerichtet. Zum Auftakt kommen Singer und Songwriter zu Gehör. Den Hauptact des Abends bestreitet Claudia Koreck. Weiter geht es am Tag zwei mit Country- und Folkmusik. Diese Stilrichtung wird präsentiert von der Folsom Prison Band mit der Sängerin Eva Petzenhauser. Dem Blues hat sich die Hendrik Freischlader Band verschrieben, der am dritten Tag auf dem Programm steht. Für die bairische Mundart steht das Duo Dreiviertelblut Pate, das am vierten Tag die Abendveranstaltung bestreitet. Und für das Finale am Tag fünf, der unter dem Arbeitstitel „Bairisch Techno“ steht, ist die Band LaBrassBanda engagiert worden.

Nachmittags und am frühen Abend werden „regionale Geheimtipps“ ihre Visitenkarte in Andechs abgeben – an den ersten vier Tagen jeweils zwei Gruppen bzw. Solokünstler, am Finaltag sogar drei „Geheimtipps“. Regionale Musiktalente sind aufgerufen, sich für diese Auftritte zu bewerben. Das ist möglich bis zum 31. Januar 2019. Die Musiker müssen mindestens 18 Jahre alt sein, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Zweite Voraussetzung: Die Gruppen bzw. Einzelkämpfer sollten aus der Region stammten, etwa im Umkreis von 100 Kilometern um den Florian-Stadl. Und es muss angegeben werden, für welche Musikrichtung die Bewerbung abgegeben wird. Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter www.andechser-musikwoche.de hinterlegt.

Eine Jury wird Anfang Februar die Auswahl treffen, welche „Geheimtipps“ das Programm der Musikwoche mitgestalten werden. Der Vorverkauf läuft ebenfalls schon. Auf der genannten Internetseite ist nachzulesen, wo es Karten gibt.

Im sozialen Fokus der Musikwoche steht des SOS Kinderdorf in Dießen – das erste seiner Art überhaupt. Es geht nicht um finanzielle, sondern mediale Unterstützung.