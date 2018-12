Gemischte Gefühle gegenüber den Nachbarn

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Frieding bekommt vermutlich Nachbarn, denn der Landkreis will daneben ein Ausbildungszentrum für alle Feuerwehren errichten. Die Andechser Gemeinderäte nahmen das mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis.

Frieding – Sollen wir den Landkreis mit ins Boot holen oder nicht? Diese Frage stellten sich die Andechser Gemeinderäte, als es in der Sitzung am Dienstagabend um den Bebauungsplan für das neue Feuerwehrgerätehaus an der Scheuertalstraße in Frieding ging. Denn der Landkreis plant, auf einem benachbarten Grundstück ein Ausbildungszentrum für alle Feuerwehren des Landkreises zu errichten (wir berichteten).

Im Andechser Gemeinderat rief dieses Vorhaben gemischte Reaktionen hervor. Während Thomas Pain und Florian Frey (beide CSU) von der Aussicht auf ein benachbartes Ausbildungszentrum begeistert waren und über Synergieeffekte für die Gemeinde sprachen, waren andere Ratsmitglieder kritischer. „Ich finde nicht, dass wir den Landkreis jetzt schon in den Bebauungsplan für das Friedinger Feuerwehrgerätehaus miteinbeziehen sollten“, sagte Heidi Birken (Bürgergruppe Frieding). „Um Synergieeffekte zu erzielen, müssten beide Planungen parallel ablaufen, aber der Landkreis weiß ja noch nichts genaueres.“ Auch Dr. Walter Kellner (Grüne) zeigte sich zurückhaltend.

Die Halle des Landkreises soll 20 mal 50 Meter groß werden

Bürgermeisterin Anna Neppel räumte ein, dass die Planungen des Landkreises langsamer voranschreiten als die der Gemeinde. „Für das Landkreis-Projekt müssen zunächst die Kosten ermittelt werden“, erklärte Neppel. „Danach entscheidet der Kreistag, ob es umgesetzt wird.“ Gibt der Kreistag grünes Licht, soll eine 20 mal 50 Meter große Halle auf dem 3300 Quadratmeter großen kreiseigenen Grundstück errichtet werden. Auf dem knapp 12 000 Quadratmeter großen Gemeindegrundstück daneben ist das 22 mal 30 Meter große Gerätehaus geplant, in dem neben der Friedinger Feuerwehr auch die Landjugend unterkommen soll. Darüber hinaus soll dort auch ein Bolzplatz entstehen.

Das Ausbildungszentrum des Landkreises soll unter anderem eine Garage mit Platz für drei Fahrzeuge, ein Lager sowie eine Atemschutzstrecke bekommen. Die Zufahrt zu dem Zentrum ist über das Grundstück der Gemeinde vorgesehen. Auch ein Übungsplatz ist geplant. „Der würde sich aber auf unserem Grundstück befinden“, sagte Neppel. „Deshalb gehe ich davon aus, dass die Landkreis-Feuerwehren unseren Platz mitbenutzen würden.“ Sie hoffe natürlich, dass sich der Kreis auch daran beteilige, den Übungsplatz nach modernen Standards auszustatten, sagte sie. Auch eine gemeinsame Heizanlage für das Friedinger Feuerwehrgerätehaus und das Landkreis-Ausbildungszentrum kann sie sich vorstellen.

Ein Anbau würde auf dem Grundstück der Gemeinde Andechs stehen

Ein heikler Punkt ist ein vom Kreis geplanter Anbau an die Haupthalle des Ausbildungszentrums. Diese „Nase“ soll 16 mal 20 Meter groß werden – und würde auf dem Grundstück der Gemeinde stehen. Darüber waren manche Gemeinderäte nicht allzu erfreut. „Es ist aber eine gemeinsame Nutzung geplant“, beschwichtigte Neppel die Skeptiker.

Trotz der Bedenken beschloss der Gemeinderat am Ende einstimmig, den Bebauungsplan für das Friedinger Feuerwehrgerätehaus aufzustellen. Zusätzlich stellten sie die Einbeziehung der Fläche des Landkreises in den Aufstellungsbeschluss in Aussicht – Heidi Birken stimmte als einzige gegen diesen Zusatzbeschluss.