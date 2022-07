Rettungskräfte brauchen mehr Platz

Von: Laura Forster

Teilen

Hoffen auf einen Anbau in nächster Zeit: die Feuerwehrleute Christian Pfänder, Thomas Stumbaum, Peter Pfänder und Kommandant Josef Pfänder (v.l.) vor dem Erlinger Gerätehaus. © Andrea Jaksch

Die Feuerwehr Erling-Andechs will sich vergrößern und plant einen Anbau auf dem Gelände am Steinrinnenweg. In der Bauausschusssitzung haben die Mitglieder dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplans zugestimmt.

Erling – Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Frieding ein neues Haus bekommen hat (wir berichteten), stehen nun auch bei der Nachbarfeuerwehr Erweiterungspläne auf der Tagesordnung. Die Wache der Feuerwehr Erling-Andechs am Steinrinnenweg benötigt über kurz oder lang mehr Platz. Deshalb hat die Feuerwehr, die derzeit 50 Aktive Mitglieder vermeldet, im Juni beantragt, den Bebauungsplan „Feuerwehrhaus Erling im Gemeindeteil Erling“ zu ändern. „Die Feuerwehr will, dass das Baufenster erweitert wird“, sagte Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz in der Sitzung vorige Woche, zu der auch einige Mitglieder der Feuerwehr gekommen waren. „Der Grund dafür ist das derzeit recht überschaubare Platzangebot der Feuerwehr“, so Scheitz.

Der Anbau des Gebäudes an der Ecke Steinrinnenweg/Pater Coelistin-Weg soll laut Vorlage der Verwaltung mit maximalem Abstand zum Wanderweg angelegt werden. Das Areal ist als Gemeindebedarfsfläche der Feuerwehr festgesetzt. In einem möglichen Neubau sollen Mannschafts- und Unterrichtsräume entstehen, ebenso wie eine kleine Küche und ein Büro. Im derzeitigen Feuerwehrhaus sei eine Schulung und Bewirtung bei längeren Einsätzen nur schwer möglich. Außerdem ist ein Büro für die zwei Kommandanten nötig, um den Datenschutz und die Sicherheit der Feuerwehrdokumente gewährleisten zu können. „Derzeit ist alles in einem Raum untergebracht“, sagte Josef Pfänder, Kommandant der Feuerwehr Erling-Andechs, auf Nachfrage des Starnberger Merkur. „Das wollen wir trennen.“ Der Anbau würde laut Pfänder 90 Quadratmeter betragen. Auch eine Erweiterung des Baufensters in Richtung Steinrinnenweg soll geprüft werden. Die Finanzierung erfolgt durch die Gemeinde Andechs sowie die Feuerwehr Erling-Andechs. Zuletzt sei 2014 die Erlinger Wehr um zwei Fahrzeugplätze erweitert worden, erinnert sich der Kommandant.

Der Bauausschuss stimmte dem Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes einstimmig zu. „Jetzt kann es weitergehen mit den Planungen der Feuerwehr“, sagte Bürgermeister Scheitz. Die Kameraden warten nun auf das Ergebnis der Prüfung durch das Landratsamt Starnberg. „Der Antrag war der erste Schritt“, so Pfänder. „Nun folgen die nächsten.“