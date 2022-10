Feuerwehr und Landjugend teilen brüderlich

Von außen wie fertig: Das neue Feuerwehrhaus in Frieding macht außen viel her, innen ist es allerdings noch nicht ausgebaut.

Neues Gerätehaus

Von Andrea Gräpel schließen

Nachdem klar war, dass die Landjugend Frieding ein Zuhause im neuen Feuerwehrhaus findet, hat der Gemeinderat Andechs am Dienstag die weiteren Innenausbaupläne endlich voranbringen können.

Frieding – Das neue Feuerwehrhaus am Riedweg in Frieding ist längst aufgebaut, das Dach gedeckt, die Fassade in Holz gefasst – nur der Innenausbau ging nicht voran, so lange nicht klar war, wo die Landjugend künftig untergebracht wird. Aktuell ist sie im Dachgeschoss des sanierungsbedürftigen alten Feuerwehrhauses zu Hause. Dort wollte sie nicht bleiben, ins Vereinsheim wollte sie auch nicht ziehen. Am liebsten sollte das Miteinander mit der Feuerwehr fortgesetzt werden, was mit der Anschaffung der Leichtbauhalle nicht mehr im Raum stand und zu Spannungen mit der Gemeinde geführt hatte (wir berichteten). Für die Freiwillige Feuerwehr war es „kein Thema“ (Kommandant Stefan Sedlmayr), dass sie auch im neuen Gebäude Platz für die Landjugend schafft. 110 Quadratmeter des Anbaus an der neuen Halle bleiben deshalb nun dem Verein vorbehalten.

Für die Aktiven bleibt immer noch ein großzügiger Schulungsraum, ein Raum für die Jugendfeuerwehr sowie das Büro des Kommandanten übrig. Beide Bereiche sind mit eigenen sanitären Anlagen inklusive Behindertentoilette ausgestattet. Die Feuerwehr, muss dafür aber auf einen Vorratsraum verzichten, der für die Versorgung bei Schulungen oder im Einsatz durchaus nötig gewesen wäre. Die übrigen sanitären Anlagen sind in einem Teil der Fahrzeughalle untergebracht, in der von Anfang an auch die Umkleidebereiche eingeplant waren. Optional ist ein zusätzlicher Teil der noch freien Hallenhälfte für die Schlauchpflege. Genauso ein etwa 15 Quadratmeter großer Raum, der für Hausanschlüsse, wie Heizung vorbehalten bleibt.

Feuerwehrvorstand Christian Kaiser, der als SPD-Gemeinderat dem Gremium angehört, stellte kurz zur Diskussion, ob nicht ein Behinderten- WC ausreiche, die die Feuerwehr dann bei der Landjugend nutzen könnte. „Wir haben immer gut zusammengearbeitet“, sagte er. Für die übrigen Räte war dies jedoch kein Thema, weil es sich um zwei abgeschlossene Bereiche handelt. „Da sollten wir eigentlich gar nicht diskutieren, ob da ein Behinderten-WC reingehört oder nicht“, fand Christine Hirschberger (BG). Ins gleiche Horn stieß Christian Pfänder (Bayernpartei), der Mitglied der Landjugend ist und damit ein gewisses Erstaunen bei Kaiser entfachte. Am Ende fiel die Raumaufteilung mit je einem Behinderten-WC für beide Bereiche einstimmig aus.

Auf Unverständnis stieß Pfänders Forderung an die Gemeinde, die Landjugend stärker zu unterstützen. Thomas Sailer (CSU), der dies für einen „Partyraum“, den die Landjugend selbst ausbauen könne, ablehnte, traf damit der geballte Zorn Pfänders. Das Wort „Partyraum“ machte ihn wütend. Nachdem sich kurz vorher im aktuellen Finanzbericht der Gemeinde schon eine massive Unterdeckung abzeichnete und der Landkreis aufgrund auch einer desaströsen Finanzlage nicht nur über eine gewaltige Erhöhung der Kreisumlage, sondern auch darüber nachdenkt, sogar Ausgaben für Pflichtaufgaben zu streichen, fand es auch Florian Frey (CSU) unangebracht, dass der Gemeinderat nun für die Landjugend in die Pflicht genommen werde. Das ging allen Ratskollegen zu weit, würde es doch auch Begehrlichkeiten wecken.

Die Innenausbaupläne werden nun vorangetrieben. Angesichts allgemeiner Lieferschwierigkeiten rechnet der Kommandant im Gespräch mit dem Starnberger Merkur aber nicht mit einer baldigen Fertigstellung.