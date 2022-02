Finanzplanung feiert in Andechs Premiere

Von: Andrea Gräpel

Die Zukunft des derzeitigen Feuerwehrhauses in Frieding und der Verbleib der Landjugend dort sind derzeit nicht ganz geklärt. Ein Verkauf steht im Raum. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Andechs hat ihren Etat für 2022 verabschiedet. Die Schulden steigen bis 2025 auf zehn Millionen Euro.

Andechs – Der Haushalt der Gemeinde Andechs bewegt sich weiter in stürmischem Gewässer. „Die Lage ist ernst“, sagt Josef Nießl, aber sie sei nicht aussichtslos. Nießl begleitet die Haushaltplanung der Klostergemeinde seit sechs Monaten als Berater. Diese Schützenhilfe war notwendig geworden, nachdem der langjährige Kämmerer in Ruhestand ging und sein Nachfolger das Rathaus kurz darauf verließ. Gemeinsam mit der neuen Kämmerin Marlisa Schweiger legte Nießl am Dienstag nun einen Haushaltsentwurf vor, mit dem Bürgermeister Georg Scheitz neue Wege gehen will: Erstmals gibt es eine fünfjährige Finanzplanung, die den Blick in die Zukunft richtet. Und nach 20 Jahren hat sich die Gemeinde ihres „haushaltsfremden“ (Nießl) Verwahrgeldkontos entledigt.

Wie berichtet, stammt das Geld auf dem Verwahrgeldkonto (1,14 Millionen Euro) aus den Grundstücksverkäufen in Rothenfeld, gehört aber dem Freistaat, der den Kauf seinerzeit abgewickelt, aber nie abgerechnet hatte. Über viele Jahre wurde das Geld dazu genutzt, Lücken im Haushalt zu füllen – immer mit dem Risiko, dass die Zahlungsaufforderung plötzlich auf dem Tisch liegt. Um nicht weiterhin in gefährliche Versuchung zu geraten, wurde das Geld nun an den Freistaat – ohne Abschlussrechnung – überwiesen. Auch deshalb ist eine vorgeschriebene ausgeglichene Haushaltsführung aktuell nicht möglich. Damit rechnet Nießl erst wieder 2024. Trotzdem hält er den Entwurf, der zudem bis 2025 eine Verschuldung in Höhe von zehn Millionen Euro vorsieht, für genehmigungsfähig. Das letzte Wort aber hat die Rechtsaufsichtsbehörde.

Gemeinde will Grundstücke verkaufen

Zum Ausgleich der Schulden will die Gemeinde sich allerdings auch von Grundstücken trennen, darunter auch das alte Feuerwehrhaus in Frieding, da für die Einsatzkräfte eine Leichtbauhalle angeschafft wird (wir berichteten). „Aber was passiert dann mit der Landjugend“, fragte sich Christian Pfänder (Bayernpartei). Die jungen Leute haben ihre Räume im Dach des alten Feuerwehrhauses. Diese sind nicht nur sanierungsbedürftig, sondern auch nicht barrierefrei. Nach Bekanntwerden des Umzugs der Wehr war die Sorge um die Zukunft der Vereinsräume laut geworden. Der Gemeinderat versprach Unterstützung. Eine Lösung war, nach dem Auszug der Feuerwehr die unteren Räume zu nutzen. „Wir haben von der Landjugend noch kein Konzept“, sagt Scheitz auf Nachfrage. Deshalb sei im Haushalt eine Summe für den Verkauf der Immobilie eingeplant: 1,2 Millionen Euro. Gleichwohl versichert er: „Die Landjugend hat Vorrecht.“ Lege sie ein Konzept vor, könnten noch immer die oberen Räume verkauft oder vermietet werden, um Einnahmen zu generieren.

Pfänder hielt nicht viel davon, „das Tafelsilber zu verscherbeln“ und machte seinem Unmut Luft. Auch die Verschuldung bis 2025 erschien ihm zu hoch. Allein fürs laufende Jahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rund vier Millionen Euro vorgesehen. Es stehen allerdings auch einige Investitionen an, etwa die Sanierung des Schuldaches (250 000 Euro), auch der Grunderwerb im Maimoos (40 000 Euro) ist eingeplant sowie der Erwerb von Flächen unter anderen für soziale Bodennutzung – insgesamt 2,7 Millionen Euro. Grundstückskäufe über Schulden zu finanzieren, hielt Pfänder für „schwierig“. Er hätte den Rotstift gerne öfter angesetzt, hielt unter anderem eine Schlauchprüfanlage für die Feuerwehr Frieding für überflüssig und zog sich damit bei Ratskollegen und Feuerwehrmann Christian Kaiser (SPD) einen Schiefer ein. Als einziger stimmte Pfänder der Haushaltssatzung am Ende nicht zu.