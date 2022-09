Freiwillige Verkehrshelfer gesucht

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Schülerlotsen dringend gesucht: Gabi Lackmeier-Berchtold und Bürgermeister Georg Scheitz warben gestern um Helfer. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Andechs sucht dringend neue Schülerlotsen.

Erling - „Man kennt so seine Pappenheimer“, erzählt Gabi Lackmaier-Berchtold lachend. „Die kommen immer alle in Reih und Glied – aber einer kommt immer zu spät.“ Als erfahrene Schülerlotsin in einem Dorf wie Erling blieb sie deshalb immer so lange stehen, bis der letzte sicher über die Straße war. Zehn Jahre war Gabi Lackmaier-Berchtold Schülerlotsin, ihre „Großen“, die 18 und 20 Jahre alten Buben sind schon längst aus dem Grundschulalter raus und der Jüngste mit seinen zehn Jahren nun auch. Darum hört sie auf. Aber weil sie dieses Ehrenamt so lange ausgeübt hat, weiß sie, wie wichtig es für Eltern und Kinder ist. „Die Eltern wissen, dass jemand aufpasst, und die Kinder brauchen ihren Schulweg“ – und klein Elterntaxi, das zu noch mehr Verkehr führe.

Mit Gabi Lackmaier-Berchtold brechen der Gemeinde aus dem Pool der sporadisch verfügbaren Schülerlotsen noch einige weitere weg. Bürgermeister Georg Scheitz hofft, die Lücke schnell wieder auffüllen zu können. Denn auch er weiß die Aufgabe zu schätzen. Scheitz blickt von seinem Bürgermeisterzimmer im Rathaus direkt auf einen Verkehrshelfer-Übergang an der Andechser Straße und kann die Namen nennen, von denen, die da immer zuletzt angelaufen kommen. Insgesamt gibt es zwei Übergänge, den auf Höhe der Alten Schule und den an der Kreuzung Herrschinger Straße bei Maibaum und Kirche. „Die Eltern sind wirklich froh um den Dienst“, weiß Gabi Lackmaier-Berchtold. Der Schulweg sei so wichtig für den Schulalltag. Daran erinnert sich auch Scheitz verschmitzt. Damals gab es aber noch nicht so viel Verkehr. Deshalb sagt er: „Je weniger Eltern ihre Kinder zur Schule fahren, umso besser.“ Und er ruft Freiwillige auf, das Team der Schülerlotsen zu unterstützen. „Es muss ja nicht jeden Tag sein.“Außer einer kleinen Aufwandsentschädigung lädt Scheitz im Herbst auch immer zu einem Essen ein, „als Dankeschön“. Interessierte können sich im Rathaus unter (0 81 52) 9 32 50 melden.