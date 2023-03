Starkbierfest Frieding mit hohem Besuch: 300 Gäste folgten der Einladung der Blaskapelle

Von: Laura Forster

Gute Stimmung beim Starkbierfest der Blaskapelle Frieding im Vereinsheim: Nicht nur Bürger aus der Gemeinde Andechs folgten der Einladung, auch aus der Umgebung wie Steinebach und Walchstadt kamen Bierliebhaber nach Frieding, wie (v.l.) Lukas Ginner, Matthias Weikenstorfer, Vroni Wihan, Franz Wihan, sowie (v.r.) Maxi Benedikt, Stephanie Weikenstorfer und Elisabeth Wihan. © dagmar rutt

Die Blaskapelle Frieding hat wieder ein Starkbierfest veranstaltet - zum ersten Mal seit der Pandemie ohne Auflagen. 300 Gäste kamen ins Vereinsheim, auch die Bierolympiade fand wieder statt.

Frieding – Endlich wieder Starkbierfest: Nach der langen Corona-Pause konnte die Feier, organisiert von der Blaskapelle Frieding, am Samstagabend wieder unter gewohnten Bedingungen stattfinden. Rund 300 Besucher aus Andechs und den umliegenden Gemeinden folgten der Einladung ins Vereinsheim. „Wir haben zwar im vergangenen Jahr schon ein Starkbierfest veranstaltet, damals allerdings noch unter 2G-plus-Auflagen“, erinnert sich Vorsitzender Simon Birken.

Zusammen mit seinen rund 25 Blaskapellenkollegen spielte Birken von 19.30 bis 0.30 Uhr in der Nacht böhmische und bayerische Blasmusik. „Ein paar Stimmungshits waren auch dabei. Aber die meisten kommen ja wegen der schönen Blasmusik. Im Keller wurde Partymusik aufgelegt“, so der erste Vorstand. Die letzten Gäste verabschiedeten sich gegen 3 Uhr morgens. „Es war wirklich ein gelungenes Fest“, sagt Birken zufrieden.

Endlich wieder Bierolympiade: Andechser Bierfestkönigin und Team gewinnen bei Frauen

Besonders freut ihn, dass heuer endlich wieder die Bierolympiade stattfand – eine liebgewordene Tradition, bei der eine Maß Bier über Schläuche schnellstmöglich ausgetrunken wird. Ausgeschenkt wurde das Augustiner Starkbier. Insgesamt nahmen 16 Teams teil. Die Bestzeit von 6,4 Sekunden schafften Andreas Roger, Richard Kaiser, Christian Pfänder und Anton Heilander. Bei den Frauen gab es eine Besonderheit. „Die Andechser Bierfestkönigin Franziska Werner sowie die Prinzessin Eve-Kathrin Münster-Grimm aus Haßloch, einer Gemeinde im Partner-Landkreis Bad Dürkheim, waren zu Besuch.“ Dass die beiden trinkfest sind, haben sie gleich gezeigt und zusammen mit Natascha Rotar und Steffi Strobl die Frauenwertung mit 7,4 Sekunden gewonnen. Birken: „Das kann sich sehen lassen.“

Der nächste größere Auftritt der Blaskapelle Frieding steht am 1. Mai an. „Wir spielen beim Baumaufstellen in Frieding“, sagt Birken. lf