Fünf Neue im Kreise der Ministranten

Die Pfarrei St. Johannes Baptist in Machtlfing kann sich über fünf neue Minstranten freuen.

Machtlfing – Über einen Mangel an Ministranten kann sich Machtlfings Ortspfarrer Anno Bönsch nicht beklagen. 23 Kinder sind es aktuell, die ihm und aushilfsweise auch Pater Valentin Ziegler bei den Gottesdiensten ministrieren. Für den kleinen Andechser Ortsteil mit rund 600 Einwohnern ist dies ein guter Schnitt. Für die 15-jährige Jasmin gehört der Dienst zur Tradition und zum Dorfleben dazu.

Jasmin ist seit sieben Jahren als Ministrantin dabei und mittlerweile gemeinsam mit der gleichaltrigen Veronika Oberministrantin. Beide sind für Organisation, Ablauf und Einteilung der Dienste zuständig. Am Sonntag durften sie mit Pater Valentin fünf neue Minis herzlich empfangen. Ella, Anna, Ludwig, Jonas und Luise haben gerade erst coronabedingt verspätet Erstkommunion gefeiert. Der Empfang dieses Sakraments ist Voraussetzung für die Aufnahme in die Ministrantenrunde – und in Machtlfing eigentlich in jedem Haus üblich, sagt Jasmin. Sie selbst war auch erst acht Jahre alt, als sie anfing. So rücken auf natürliche Weise immer neue Minis nach, häufig Cousins und Geschwister. Jasmin zum Beispiel hat ihren kleinen Bruder in der Gruppe und eine Cousine.

Die Kinder sind in einer lebendigen Dorfgemeinschaft groß geworden und kennen sich alle untereinander. Wegen der aktuellen Hygienevorschriften ministrieren momentan jeweils vier Kinder in den Sonntagsgottesdiensten, normalerweise sind sie zu sechst. So komme jeder ein- oder zweimal im Monat zum Einsatz, sagt Jasmin. Immer ein paar Große mit ein paar Kleinen, damit die lernen, was zu tun ist. Jeweils vor Hochämtern gibt es auch Übungsgottesdienste oder für die ganz Kleinen eine Miniprobe vor dem ersten Einsatz. Für Jasmin ist der Dienst so selbstverständlich wie für alle Machtlfinger Kinder.