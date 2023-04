Ganze Gemeinde bei Ramadama auf den Beinen

Von: Andrea Gräpel

In Frieding versammelten sich ebenfalls zahlreiche Freiwillige vor den jeweiligen Feuerwehrgerätehäusern, um mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen bewaffnet, den Müll in der Landschaft aufzuklauben. © privat

Am gemeindlichen Ramadama hat Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz seine größte Freude. Am Wochenende beteiligten sich knapp 200 Menschen aus Erling, Frieding und Machtlfing. Vor allem Kinder waren es, die mit Begeisterung den Müll aufsammelten, den achtlose Mitmenschen einfach fallen lassen. Start war jeweils an den Feuerwehrhäusern der Ortsteile.

Andechs - Mit gelben Warnwesten, Müllsäcken und Müllzangen ausgestattet, machten sich die Andechser auf die Suche. Der Bürgermeister hatte darum gebeten, kuriose Funde zu melden. Die gab es heuer aber kaum, wenn von alten Autoreifen oder einer blauen 200-Liter-Tonne abgesehen werden kann. Im vergangenen Jahr, erzählt Scheitz, hatten die fleißigen Müllsammler sogar ein Gebiss gefunden. Scheitz hatte die Meldung darüber im Dorfanzeiger „Andechs aktuell“ veröffentlicht. Tatsächlich hatte sich eine Bürgerin im Rathaus gemeldet, deren Mann ein Gebiss abhanden gekommen war. Sie fragte, wo die Zähne gefunden wurden und bat um ein Foto von dem Gebiss, weil sie befürchtet, dass eine diebische Elster ihrem Ruf gerecht wurde und das Gebiss von der Fensterbank stibitzt haben könnte. Ob es tatsächlich das vermisste Gebiss war, das gefunden worden war, weiß der Bürgermeister nicht.

Unzählige Flaschen und jede Menge Weinflaschen derselben Marke lagen zwischen Herrsching und Erling verstreut. © privat

Kuriose Funde wie diese blieben heuer aus, dafür sammelten die Erlinger im Wald zwischen Herrsching und Erling erstaunliche viele Flaschen auf. „Mal leer, mal halb voll, aber immer dieselbe Marke“, sagt Scheitz verwundert. Er hat sich darauf aber seinen ganz eigenen Reim gemacht und spekuliert, dass jemand abends von der Arbeit in Herrsching noch schnell an der Aral-Tankstelle vorbei geht, sich ein Flascherl Wein kauft und unterwegs nach Erling leer trinkt. Und bevor es jemand merkt, habe diese Person womöglich die Flasche einfach weggeschmissen. „Warum sonst liegen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmeter so viele Weinflaschen derselben Marke?“, fragt sich Scheitz und muss lachen. „Unglaublich, was die Leute alles einfach liegen lassen. Zugleich freut er sich, dass sich die so viele Andechser Bürger beim Ramadama engagieren – bei den Feuerwehren und in Erling hebt er Gemeinderat Markus Schmolzer hervor, der das Ramadama nach Kräften unterstütze.

Insgesamt haben die Bürger in den Ortsteilen wohl acht bis zehn Kubikmeter Müll gesammelt, schätzt Bauhofleiter Josef Frey. Etwas mehr als im vergangenen Jahr. „Der Container war voll“, sagt er und wundert sich wie viele andere auch, warum die Menschen ihren Müll am Wegesrand abladen, obwohl haushaltsübliche Abfallmengen kostenlos in den 17 Wertstoffhöfen im Landkreis abgegeben werden können. „Das ist nicht überall kostenlos“, weiß Frey. Und trotzdem lande der Müll im Holz.

Immerhin schien den freiwilligen Müll-Sammlern am Samstag die Sonne, sodass die Aktion zugleich ein schöner Ausflug in die Natur wurde. Und hinterher wartete eine deftige Brotzeit im Klostergasthof. Wirt Ralf Sanktjohanser hätte gerne am Ramadama teilnehmen wollen, sagt Scheitz, habe aber keine Zeit gehabt. Stattdessen lud er zur Belohnung alle Teilnehmer zu sich auf den Heiligen Berg ein. Die Erlinger und Machtlinger nahmen dieses Angebot gerne an. Die Friedinger blieben lieber unter sich – die Brotzeit übernahm in dem Fall die Gemeinde vertreten durch den Bürgermeister.

Etwa 75 Teilnehmer, zur Freude aller darunter viele Kinder, hat Bürgermeister Georg Scheitz (l.) allein in Erling gezählt. © Privat