Gas-Embargo bedroht 4400 Arbeitsplätze im Kreis Starnberg - und das Andechser Bier

Der Betrieb und Bierverkauf der Klosterbrauerei Andechs wurden in der Pandemie schwer beeinträchtigt (im Bild: Braumeister Manuel Rößle). Der Krieg in der Ukraine und ein damit einhergehendes Gas-Embargo hätte für das Unternehmen noch drastischere Folgen.

Wirtschaftsvereinigung warnt vor Lieferstopp

Von Tobias Gmach schließen

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft warnt vor einem Gas-Embargo gegenüber Russland. Im Landkreis Starnberg wären dadurch 4400 Arbeitsplätze bedroht. Und die Andechser Klosterbrauerei könnte kein Bier mehr produzieren.

Landkreis – Sollte die Bundesregierung ein Gas-Embargo gegenüber Russland verhängen, wären im Landkreis Starnberg 4400 Arbeitsplätze bedroht. Das ist ein Ergebnis einer Untersuchung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Darauf bezog sich die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) in einem virtuellen Pressegespräch. Norbert Peine, stellvertretender Vorsitzender der Bezirksgruppe München-Oberbayern, betonte: „Wir tragen die Sanktionen gegen den Aggressor mit. Bei einem Gas-Embargo schaden wir uns aber mehr als Russland. Wir würden uns unserer eigenen Stärke berauben, unserer industriellen Basis, und in die Rezession rutschen. Wir müssen uns so schnell wie möglich unabhängig von russischen Gaslieferungen machen. Das ist die nachhaltige Lösung.“

22 Prozent der bayerischen Unternehmen müssten laut einer Umfrage bei einem Lieferstopp des russischen Gases den Betrieb einstellen (unter den energieintensiven sogar jedes Dritte). Ein prominentes Beispiel ist die Klosterbrauerei Andechs mit 80 Angestellten. Sie könnte laut Betriebsleiter Alexander Reiss dann weder Bier produzieren noch abfüllen. Reiss war als Gast zum Pressegespräch eingeladen und berichtete: „Wir benötigen pro Jahr mehr als vier Millionen Kilowattstunden Gas, mit denen wir im Sudhaus die Maische erhitzen und die Würze kochen. Leitungen, Tanks, Filter, Flaschen und KEG-Fässer müssen wir reinigen und sterilisieren, Produktionsgebäude heizen. Auch unser Blockheizkraftwerk kann ohne Gas weder Strom noch Wärme erzeugen.“ Reiss nannte das Szenario eines Gas-Embargos ein „absolutes Desaster. Wir müssten die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und den Betrieb stoppen – und zwar umgehend“.

10 000 Hektoliter Bier im Gärkeller - und vielleicht bald nutzlos?

Am Heiligen Berg, genauer gesagt im Gärkeller, lagern derzeit mehr als 10 000 Hektoliter Bier. Sollte der Brauerei das Gas ausgehen, könnte es nicht mehr abgefüllt werden und damit langfristig verderben, erklärte der Betriebsleiter. Kurzfristig sei der Energieträger nicht zu ersetzen. „Eine Umstellung auf Öl ist aufgrund der Lagerkapazitäten nicht realistisch“, sagte Reiss und führte weiter aus: „Betroffen sind auch unsere Zulieferer und Rohstofflieferanten. Unsere Mälzer verwenden Gas zur Energieerzeugung für das Darren.“ Darüber hinaus sei die Brauerei auf die bei einem Lieferstopp bedrohte Herstellung von Flaschen und Reinigungsprodukten wie Laugen und Säuren angewiesen.

Besonders bedroht wären im Falle des Embargos vor allem Standorte mit viel Industrie. Die IWH-Studie sieht im Landkreis München 18 000 Jobs gefährdet, bemerkenswert sind auch die Zahlen für die Starnberger Nachbarlandkreise Weilheim-Schongau (5100), Bad Tölz-Wolfratshausen (3400) und Landsberg (3700).

